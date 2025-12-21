Mbappé: A gólörömöm Cristianónak szólt, sokat segített nekem
„Hihetetlen, hogy az első teljes évemben olyan számokat értem el, mint Cristiano, aki egyben a példaképem és a Real Madrid történetének legjobbja. A gólörömöm neki szólt, szerettem volna kifejezni a nagyrabecsülésemet az irányába. Nagyon jó volt hozzám, segített alkalmazkodni a városhoz és beilleszkedni az együttesbe, most pedig remek érzés győzelmekhez segíteni a csapatot – idézi a Ronaldo egy naptári év alatt szerzett 59 gólos rekordját beállító Kylian Mbappét a Mundo Deportivo. – Nagyon jó kapcsolatom van vele, s a mai örömöt meg akartam osztani vele, a barátomnak tartom, s egyúttal kellemes ünnepeket kívánok neki és a Real Madrid szurkolóinak is.”
A világbajnok francia csatár arra is kitért, hogy pont a születésnapján állította be ezt a kivételes csúcsot.
„Ez nyilván egy különleges nap, hiszen ma van a születésnapom. Gyerekkori álmom volt, hogy profiként pályára léphessek a születésnapomon álmaim klubjában. Az már hab a tortán, hogy góllal tudtam zárni ezt az évet” – fogalmazott Mbappé, akit nem zavart a mérkőzés során a lelátóról hallható füttyszó.
Maga Ronaldo egyébként kommentben reagált Mbappé posztjára, amelyben a francia a gólcsúcs beállításának állított emléket, tisztelegve példaképe előtt.
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
REAL MADRID–SEVILLA 2–0 (1–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 72 062 néző. Vezette: A. Ruíz
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio (D. Jiménez, 90+4.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Arda Güler (Camavinga, 72.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, K. Mbappé, Vinícius Júnior (G. García, 83.). Vezetőedző: Xabi Alonso
SEVILLA: Vlahodimosz – Juanlu Sánchez, Carmona (Salas, 84.), Gudelj, Marcao, Suazo (Oso, 60.) – Agoumé (Januzaj, 84.), Sow, Ba. Mendy (A. González, 84.) – I. Romero (Peque, 70.), A. Sánchez. Vezetőedző: Matías Almeyda
Gólszerző: Jude Bellingham (38.), K. Mbappé (86. – 11-esből)
Kiállítva: Marcao (68.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Barcelona
17
14
1
2
49–20
+29
43
|2. Real Madrid
18
13
3
2
36–16
+20
42
|3. Villarreal
15
11
2
2
31–13
+18
35
|4. Atlético Madrid
17
10
4
3
30–16
+14
34
|5. Espanyol
16
9
3
4
20–16
+4
30
|6. Betis
16
6
7
3
25–19
+6
25
|7. Celta Vigo
17
5
8
4
20–19
+1
23
|8. Athletic Bilbao
17
7
2
8
15–22
–7
23
|9. Sevilla
17
6
2
9
24–26
–2
20
|10. Getafe
16
6
2
8
13–18
–5
20
|11. Elche
16
4
7
5
19–20
–1
19
|12. Osasuna
17
5
3
9
17–20
–3
18
|13. Rayo Vallecano
16
4
6
6
13–16
–3
18
|14. Mallorca
17
4
6
7
19–24
–5
18
|15. Alaves
17
5
3
9
14–20
–6
18
|16. Real Sociedad
17
4
5
8
21–25
–4
17
|17. Valencia
17
3
7
7
16–26
–10
16
|18. Girona
16
3
6
7
15–30
–15
15
|19. Oviedo
17
2
5
10
7–26
–19
11
|20. Levante
16
2
4
10
17–29
–12
10