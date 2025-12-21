Mbappé: A gólörömöm Cristianónak szólt, sokat segített nekem

„Hihetetlen, hogy az első teljes évemben olyan számokat értem el, mint Cristiano, aki egyben a példaképem és a Real Madrid történetének legjobbja. A gólörömöm neki szólt, szerettem volna kifejezni a nagyrabecsülésemet az irányába. Nagyon jó volt hozzám, segített alkalmazkodni a városhoz és beilleszkedni az együttesbe, most pedig remek érzés győzelmekhez segíteni a csapatot – idézi a Ronaldo egy naptári év alatt szerzett 59 gólos rekordját beállító Kylian Mbappét a Mundo Deportivo. – Nagyon jó kapcsolatom van vele, s a mai örömöt meg akartam osztani vele, a barátomnak tartom, s egyúttal kellemes ünnepeket kívánok neki és a Real Madrid szurkolóinak is.”

A világbajnok francia csatár arra is kitért, hogy pont a születésnapján állította be ezt a kivételes csúcsot.

„Ez nyilván egy különleges nap, hiszen ma van a születésnapom. Gyerekkori álmom volt, hogy profiként pályára léphessek a születésnapomon álmaim klubjában. Az már hab a tortán, hogy góllal tudtam zárni ezt az évet” – fogalmazott Mbappé, akit nem zavart a mérkőzés során a lelátóról hallható füttyszó.

Maga Ronaldo egyébként kommentben reagált Mbappé posztjára, amelyben a francia a gólcsúcs beállításának állított emléket, tisztelegve példaképe előtt.

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

REAL MADRID–SEVILLA 2–0 (1–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 72 062 néző. Vezette: A. Ruíz

REAL MADRID: Courtois – R. Asencio (D. Jiménez, 90+4.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Arda Güler (Camavinga, 72.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, K. Mbappé, Vinícius Júnior (G. García, 83.). Vezetőedző: Xabi Alonso

SEVILLA: Vlahodimosz – Juanlu Sánchez, Carmona (Salas, 84.), Gudelj, Marcao, Suazo (Oso, 60.) – Agoumé (Januzaj, 84.), Sow, Ba. Mendy (A. González, 84.) – I. Romero (Peque, 70.), A. Sánchez. Vezetőedző: Matías Almeyda

Gólszerző: Jude Bellingham (38.), K. Mbappé (86. – 11-esből)

Kiállítva: Marcao (68.)