Mbappé: A gólörömöm Cristianónak szólt, sokat segített nekem

2025.12.21. 13:58
Kylian Mbappé (Fotó: Getty Images)
Cristiano Ronaldo Real Madrid Kylian Mbappé La Liga
Mint ismert, a Real Madrid 2–0-ra nyert odahaza a Sevilla ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) szombati mérkőzésén. A fővárosiak második gólját szerző Kylian Mbappé a találkozó után többek között a Cristiano Ronaldót idéző gólöröméről is beszélt a sajtónak.

„Hihetetlen, hogy az első teljes évemben olyan számokat értem el, mint Cristiano, aki egyben a példaképem és a Real Madrid történetének legjobbja. A gólörömöm neki szólt, szerettem volna kifejezni a nagyrabecsülésemet az irányába. Nagyon jó volt hozzám, segített alkalmazkodni a városhoz és beilleszkedni az együttesbe, most pedig remek érzés győzelmekhez segíteni a csapatot – idézi a Ronaldo egy naptári év alatt szerzett 59 gólos rekordját beállító Kylian Mbappét a Mundo Deportivo. – Nagyon jó kapcsolatom van vele, s a mai örömöt meg akartam osztani vele, a barátomnak tartom, s egyúttal kellemes ünnepeket kívánok neki és a Real Madrid szurkolóinak is.”

A világbajnok francia csatár arra is kitért, hogy pont a születésnapján állította be ezt a kivételes csúcsot. 

„Ez nyilván egy különleges nap, hiszen ma van a születésnapom. Gyerekkori álmom volt, hogy profiként pályára léphessek a születésnapomon álmaim klubjában. Az már hab a tortán, hogy góllal tudtam zárni ezt az évet” – fogalmazott Mbappé, akit nem zavart a mérkőzés során a lelátóról hallható füttyszó.

Maga Ronaldo egyébként kommentben reagált Mbappé posztjára, amelyben a francia a gólcsúcs beállításának állított emléket, tisztelegve példaképe előtt. 

SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
REAL MADRID–SEVILLA 2–0 (1–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 72 062 néző. Vezette: A. Ruíz
REAL MADRID: Courtois – R. Asencio (D. Jiménez, 90+4.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Arda Güler (Camavinga, 72.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, K. Mbappé, Vinícius Júnior (G. García, 83.). Vezetőedző: Xabi Alonso
SEVILLA: Vlahodimosz – Juanlu Sánchez, Carmona (Salas, 84.), Gudelj, Marcao, Suazo (Oso, 60.) – Agoumé (Januzaj, 84.), Sow, Ba. Mendy (A. González, 84.) – I. Romero (Peque, 70.), A. Sánchez. Vezetőedző: Matías Almeyda
Gólszerző: Jude Bellingham (38.), K. Mbappé (86. – 11-esből)
Kiállítva: Marcao (68.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

17

14

1

2

49–20

+29 

43 

2. Real Madrid

18

13

3

2

36–16

+20 

42 

3. Villarreal

15

11

2

2

31–13

+18 

35 

4. Atlético Madrid

17

10

4

3

30–16

+14 

34 

5. Espanyol

16

9

3

4

20–16

+4 

30 

6. Betis

16

6

7

3

25–19

+6 

25 

7. Celta Vigo

17

5

8

4

20–19

+1 

23 

8. Athletic Bilbao

17

7

2

8

15–22

–7 

23 

9. Sevilla

17

6

2

9

24–26

–2 

20 

10. Getafe

16

6

2

8

13–18

–5 

20 

11. Elche

16

4

7

5

19–20

–1 

19 

12. Osasuna

17

5

3

9

17–20

–3 

18 

13. Rayo Vallecano

16

4

6

6

13–16

–3 

18 

14. Mallorca

17

4

6

7

19–24

–5 

18 

15. Alaves

17

5

3

9

14–20

–6 

18 

16. Real Sociedad

17

4

5

8

21–25

–4 

17 

17. Valencia

17

3

7

7

16–26

–10 

16 

18. Girona

16

3

6

7

15–30

–15 

15 

19. Oviedo

17

2

5

10

7–26

–19 

11 

20. Levante

16

2

4

10

17–29

–12 

10 

 

 

