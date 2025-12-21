Osztrák hokiliga: három fehérvári pont került a fa alá

Kisebb pontkényszerben lépett jégre vasárnap délután a Fehérvár a MET Arénában, ugyanis Ted Dent gárdája sorozatban háromszor kapott ki, így ráfér a sikerélmény a csapatra. Továbbá az sem elhanyagolható tény, hogy a Volán esetleges újabb veresége azt jelentené, hogy az aktuális ellenfele, a Linz megelőzi a tabellán, vagyis a magyar csapat visszacsúszna a tizedik helyre.

A mérkőzés fantasztikus hangulatban kezdődött, az első percekben inkább a mezőnyben folyt a harc, aztán öt perc után emberelőnybe került a Fehérvár, és bár nagy helyzetek adódtak, nem sikerült megszerezni a vezetést. Ellenben a csapat lendületét meghozta a fór, sorra jöttek a hazai lehetőségek, négy perccel a harmad vége előtt e fölény gólban is megmutatkozott. Trevor Cheek és Justin Richards ugrott ki, előbbi magabiztosan lőtt a kapuba. Továbbra is jól játszott a Volán, a szünet előtt Cheek még közelről is beköszönt.

Amilyen jól alakult az első játékrész, olyan rosszul sikerült a második. A Linz sebességet váltott, és ebben a Fehérvár nem tudta megakadályozni. Rasmus Reijola sokáig tartotta az övéit hátulról, helyenként bravúrral védett a finn hálóőr, két ízben azonban már ő sem tudott segíteni. A harmad közepén egy eladott koronggal lefordultak a vendégek, majd egy remek előkészítést követően Henrik Neubauernek már csak annyi dolga volt, hogy a félig üres kapuba lője a pakkot. Az osztrákok tovább nyomtak és bő két perccel később Brian Lebler révén egalizáltak.

Az utolsó harmad inkább az elsőre hasonlított, többet támadott a Volán, és ennek meg is lett az eredménye: tíz perc alatt kétszer is betaláltak a hazaiak. Először Hári János volt eredményes a büntetőpadról visszatérve, majd az 50. percben Cheek talált be emberelőnyben, az amerikai csatár harmadik gólját szerezte ezen az estén. Később ugyan a Fehérvár kihagyott egy kettős emberelőnyt, de ennek már a végeredményt tekintve nem volt jelentősége, a Volán 4–2-re nyert.

A lefújást követően szép pillanatok következtek a jégen, az akadémia fiatal növendékei, valamint a két csapat játékosai mécsessel a kezükben felálltak a kezdőkorong-bedobó helyhez, miközben karácsonyi zene szólt. A szurkolóknak és a résztvevőknek Gál Péter Pál, a fehérvári klub elnöke kívánt áldott ünnepeket.

A liga másik magyar csapata, az újonc Ferencváros kevésbé lehetett boldog a vasárnap esti mérkőzése után. Nem sok bosszantóbb dolog akadhat egy csapat szurkolóinak, mint amikor emberelőnyben kapnak gólt kedvenceik. Az FTC amúgy sem túl fényes emberelőny-kihasználási statisztikája miatt vérmes reményeik nem lehettek a zöld-fehérek szimpatizánsainak, amikor Mihalik Andrásék fórt kaptak a meccs elején, de arra valószínűleg nem számítottak, hogy az előny ebben az esetben hátrány lesz – egy kontra után ugyanis négy emberrel lőtt gólt a Klagenfurt. Ezután a Fradi csak futott az eredmény után, a listavezető, rekordbajnok KAC nem engedte ki keze közül a három pontot, és 5–0-ra nyert a Tüskecsarnokban.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–BLACK WINGS LINZ (osztrák) 4–2 (2–0, 0–2, 2–0)

MET Aréna, 4431 néző. V: Fichtner, Voican (mindketten osztrákok), Muzsik, Váczi

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), Messner (1) / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R., Mihály Á. – Archibald (1), Bartalis I., KURALT (1) / Erdély Cs., HÁRI J. 1, Gerlach (1) / Kulmala (1), Richards (1), CHEEK 3 / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

LINZ: Höneckl – Roe, Würschl (1) / Söllinger, AUVITU / Lindner, Tialler / Geifes, Eder – Romig, Knott, St-Amant / Lebler 1, BARRON (2), Ograjensek / Pusnik, Colins, Gaffal / Kristler, Oschgan, Neubauer 1. Edző: Philipp Lukas

Kapura lövések: 26–32

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Nagyon jól játszottunk az első játékrészben, szereztünk két gólt is, a második harmadban azonban kissé elengedtük a gyeplőt. Az utolsó húsz percben visszakapcsoltunk, kivédekeztünk egy hátrányt, Hári János fontos gólt szerzett döntetlennél, valamint Trevor Cheek egy szép lövéssel harmadszor is betalált.

Philipp Lukas: – A speciális egységek jelentették ezúttal a fő különbséget. Nem tudtuk kihasználni a harmadik harmad elején az emberelőnyünket, pedig megvoltak a lehetőségeink. Gólt kaptunk, majd ők kihasználták az előnyüket, ezzel pedig el is dőlt a mérkőzés.

FTC-TELEKOM–EC KAC (osztrák) 0–5 (0–3, 0–1, 0–1)

Budapest, Tüskecsarnok, 1601 néző. V: Piragic (horvát), Rezek, Hribar, Zgonc (mindhárman szlovénok)

FTC: Nagy Kristóf – Bengtsson, Tóth Gergely / Hudec, Horváth M. / Seregély Máté, Hadobás – Shaw, Coulter, Green / Laskawy, Mihalik A., Tammela / Molnár D., Nagy Krisztián, Mattyasovszky / Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski

KLAGENFURT: DAHM – Unterweger (2), Maier / Jensen Aabo (2), Preiml / Teves, NICKL (2) – Schwinger, Herburger, Petersen 1 / Waschnig, Kempe (1), From 1 / Hochegger, VAN EE 3, FRASER / Sablattnig, Lam. Edző: Kirk Furey

Kapura lövések: 22–40

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 6/2