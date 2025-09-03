Szoboszlai Dominikot választották a forduló legjobbjának a PL-ben

Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgóljával legyőzte az Arsenalt a harmadik forduló rangadóján. Jeremie Frimpong sérülése miatt ráadásul a magyar válogatott csapatkapitánya nem a középpályán, hanem a jobb védő pozíciójában kapott szerepet.
Szoboszlai teljesítményét többek között Joe Hart és Alan Shearer is dicsérte, továbbá bekerült a spanyol hírügynökség (EFE) álomcsapatába is. A nemzetközi sajtó szerint a magyar középpályás átvette Trent Alexander-Arnold helyét, míg csapattársa, Ryan Gravenberch úgy fogalmazott: „soha nem látott még ennyire gyönyörű gólt szabadrúgásból”.
Nem véletlen, hogy a Premier League hivatalos oldalán megindult szavazáson Szoboszlai is jelölt volt a forduló játékosa címre. A Liverpool középpályása mellett a listára került Jarrod Bowen (West Ham United), Jack Grealish (Everton), Marc Guéhi (Crystal Palace), Enzo Le Fée (Sunderland), Bryan Mbeumo (Manchester United), Joao Pedro (Chelsea) és Marcos Senesi (Bournemouth) is.
A Premier League cikke szerint a 3. forduló játékosának Szoboszlai Dominiket választották, aki a voksok 37 százalékát kapta meg. Őt Joao Pedro (18 százalék) és Jack Grealish (16 százalék) követi. Az első két fordulóban egyaránt a Spursből került ki a hét legjobb labdarúgója: előbb Richarlison, majd Joao Palhinha nyerte el a címet.
PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Augusztus 30., szombat
Chelsea–Fulham 2–0
Leeds United–Newcastle United 0–0
Manchester United–Burnley 3–2
Sunderland–Brentford 2–1
Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth 0–1
Wolverhampton Wanderers–Everton 2–3
Augusztus 31., vasárnap
Brighton & Hove Albion–Manchester City 2–1
Liverpool–Arsenal 1–0
Nottingham Forest–West Ham United 0–3
Aston Villa–Crystal Palace 0–3
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|3
|3
|–
|–
|8–4
|+4
|9
|2. Chelsea
|3
|2
|1
|–
|7–1
|+6
|7
|3. Arsenal
|3
|2
|–
|1
|6–1
|+5
|6
|4. Tottenham
|3
|2
|–
|1
|5–1
|+4
|6
|5. Sunderland
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|5. Everton
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|7. Bournemouth
|3
|2
|–
|1
|4–4
|0
|6
|8. Crystal Palace
|3
|1
|2
|–
|4–1
|+3
|5
|9. Manchester United
|3
|1
|1
|1
|4–4
|0
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|4–5
|–1
|4
|11. Brighton & Hove Albion
|3
|1
|1
|1
|3–4
|–1
|4
|12. Leeds United
|3
|1
|1
|1
|1–5
|–4
|4
|13. Manchester City
|3
|1
|–
|2
|5–4
|+1
|3
|14. Burnley
|3
|1
|–
|2
|4–6
|–2
|3
|15. Brentford
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|16. West Ham
|3
|1
|–
|2
|4–8
|–4
|3
|17. Newcastle
|3
|–
|2
|1
|2–3
|–1
|2
|18. Fulham
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|19. Aston Villa
|3
|–
|1
|2
|0–4
|–4
|1
|20. Wolverhampton
|3
|–
|–
|3
|2–8
|–6
|0