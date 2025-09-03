Szoboszlai Dominikot választották a forduló legjobbjának a PL-ben

Nem véletlen, hogy a Premier League hivatalos oldalán megindult szavazáson Szoboszlai is jelölt volt a forduló játékosa címre. A Liverpool középpályása mellett a listára került Jarrod Bowen (West Ham United), Jack Grealish (Everton), Marc Guéhi (Crystal Palace), Enzo Le Fée (Sunderland), Bryan Mbeumo (Manchester United), Joao Pedro (Chelsea) és Marcos Senesi (Bournemouth) is.

A Premier League cikke szerint a 3. forduló játékosának Szoboszlai Dominiket választották, aki a voksok 37 százalékát kapta meg. Őt Joao Pedro (18 százalék) és Jack Grealish (16 százalék) követi. Az első két fordulóban egyaránt a Spursből került ki a hét legjobb labdarúgója: előbb Richarlison, majd Joao Palhinha nyerte el a címet.

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

Augusztus 30., szombat

Chelsea–Fulham 2–0

Leeds United–Newcastle United 0–0

Manchester United–Burnley 3–2

Sunderland–Brentford 2–1

Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth 0–1

Wolverhampton Wanderers–Everton 2–3

Augusztus 31., vasárnap

Brighton & Hove Albion–Manchester City 2–1

Liverpool–Arsenal 1–0

Nottingham Forest–West Ham United 0–3

Aston Villa–Crystal Palace 0–3