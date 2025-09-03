Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominikot választották a forduló legjobbjának a PL-ben

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2025.09.03. 14:23
null
Szoboszlai Dominik lett a forduló legjobbja (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
Szoboszlai Dominiket választották az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) harmadik fordulója legjobb játékosának.

Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgóljával legyőzte az Arsenalt a harmadik forduló rangadóján. Jeremie Frimpong sérülése miatt ráadásul a magyar válogatott csapatkapitánya nem a középpályán, hanem a jobb védő pozíciójában kapott szerepet.

Szoboszlai teljesítményét többek között Joe Hart és Alan Shearer is dicsérte, továbbá bekerült a spanyol hírügynökség (EFE) álomcsapatába is. A nemzetközi sajtó szerint a magyar középpályás átvette Trent Alexander-Arnold helyét, míg csapattársa, Ryan Gravenberch úgy fogalmazott: „soha nem látott még ennyire gyönyörű gólt szabadrúgásból”.

Kapcsolódó tartalom

Gary Neville Szoboszlai szabadrúgásáról: „Cristiano Ronaldo-szerű”

„Onnan nem lőhetne gólt David Rayának… A csavarás, a csapódás, az erő, a sebesség…”

Szoboszlai az Arsenal elleni meccs embere a Premier League honlapján

Kerkez Milos kapta a második legtöbb szavazatot. Az eredmenyek.com is a két magyart látta az Arsenal elleni bajnoki legjobbjának.

Szoboszlai Dominik: Ha szabadrúgás van, Szalah átadja nekem

„Szerintem az edzőnk is tudja, hogy nem vagyok jobbhátvéd, de addig ott játszom, amíg oda állít.”

Mestermunka volt! Szoboszlai elképesztő szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt

A magyar játékos – aki ismét jobbhátvédként kezdett – klasszis megoldása döntött a három pont sorsáról. Kerkez Milos is átjátszhatatlan volt.

Nem véletlen, hogy a Premier League hivatalos oldalán megindult szavazáson Szoboszlai is jelölt volt a forduló játékosa címre. A Liverpool középpályása mellett a listára került Jarrod Bowen (West Ham United), Jack Grealish (Everton), Marc Guéhi (Crystal Palace), Enzo Le Fée (Sunderland), Bryan Mbeumo (Manchester United), Joao Pedro (Chelsea) és Marcos Senesi (Bournemouth) is.

A Premier League cikke szerint a 3. forduló játékosának Szoboszlai Dominiket választották, aki a voksok 37 százalékát kapta meg. Őt Joao Pedro (18 százalék) és Jack Grealish (16 százalék) követi. Az első két fordulóban egyaránt a Spursből került ki a hét legjobb labdarúgója: előbb Richarlison, majd Joao Palhinha nyerte el a címet.

PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Augusztus 30., szombat
Chelsea–Fulham 2–0
Leeds United–Newcastle United 0–0
Manchester United–Burnley 3–2
Sunderland–Brentford 2–1
Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth 0–1
Wolverhampton Wanderers–Everton 2–3
Augusztus 31., vasárnap 
Brighton & Hove Albion–Manchester City 2–1
Liverpool–Arsenal 1–0
Nottingham Forest–West Ham United 0–3
Aston Villa–Crystal Palace 0–3

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Liverpool338–4+49
2. Chelsea3217–1+67
3. Arsenal3216–1+56
4. Tottenham3215–1+46
5. Sunderland3215–3+26
5. Everton3215–3+26
7. Bournemouth3214–406
8. Crystal Palace3124–1+35
9. Manchester United31114–404
10. Nottingham Forest31114–5–14
11. Brighton & Hove Albion31113–4–14
12. Leeds United31111–5–44
13. Manchester City3125–4+13
14. Burnley3124–6–23
15. Brentford3123–5–23
16. West Ham3124–8–43
17. Newcastle3212–3–12
18. Fulham3212–4–22
19. Aston Villa3120–4–41
20. Wolverhampton332–8–60

 

légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
Legfrissebb hírek

Kézilabda: tíz magyar gól a Francia Kupa első fordulójában

Kézilabda
17 órája

Szoboszlai Dominik bekerült a forduló álomcsapatába Alan Shearernél

Angol labdarúgás
17 órája

Kiderült, mennyit keres hetente Isak a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
19 órája

Szoboszlai a forduló játékosa lehet a PL-ben, a munkabírását dicsérik Angliában – videó

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:51

Jogosulatlanul lépett pályára a Grimsby egyik játékosa a Manchester United elleni Ligakupa-meccsen

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:18

„Világklasszis megoldás volt” – Joe Hart Szoboszlai szabadrúgásgóljáról

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:17

Szoboszlai a hétvége álomcsapatában a spanyol hírügynökségnél

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:46

Szeretet, büszkeség, boldogság – így érez most a Liverpool rekordigazolása

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:00
Ezek is érdekelhetik