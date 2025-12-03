A Cadillac a Super Bowl reklámblokkjában leplezi le 2026-os autóját

A hét elején öt istálló fedte fel 2026-os bemutatójának dátumát.

A legkorábbi időpont a Red Bullé és a Racing Bullsé, a két istálló egyaránt január 15-én leplezi le jövő évi festését. Mint ismert, a jövőre már saját, a Forddal közösen gyártott motorral induló energiaital-gyártó első csapatánál Isack Hadjar lesz Max Verstappen csapattársa, míg a Racing Bullsnál a brit színekben induló, svéd-indiai Arvid Lindblad mutatkozik be Liam Lawson mellett.

A Renault-motorról Mercedesre váltó Alpine január 23-án mutatja be 2026-os külsejét. Pierre Gasly és Franco Colapinto marad a két pilóta.

Mindkét esetben fontos megjegyezni, hogy ez a bemutató kizárólag a festésről szól majd, ugyanis január végéig nem gurul pályára új négykerekű. Január 26. és 30. között ötnapos kollektív tesztet tartanak Barcelonában, ez teljesen zárt körű lesz, a sajtót sem engedik be rá. Nyilvános tesztet februárban tartanak Bahreinben, előbb február 11. és 13., majd 18. és 20. között.

A barcelonai és a bahreini tesztek között mutatkozik be Cadillac, amely igazi amerikai stílusban mutatja be első F1-es festését: a február 8-i Super Bowl egyik reklámblokkjában leplezi le színeit. Az új csapat autóit Ferrari-motor hajtja majd, a kormány mögé Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül.

Egy nappal később a Mercedesről Honda-motorra váltó Aston Martin következik, az első, Adrian Newey irányításával megépítendő autót az elmúlt évekhez hasonlóan Fernando Alonso és Lance Stroll vezeti majd.

Az ideihez hasonlóan 24 futamosra tervezett idény március 8-án indul az Ausztrál Nagydíjjal, a Magyar GP július 26-án lesz.