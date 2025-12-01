Romániával kezdünk a női kézilabda-vb középdöntőjében – a további program

Mint beszámoltunk róla, a magyar női kézilabda-válogatott nehéz első félidő után Svájcot is legyőzte a világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, így a harmadik mérkőzését is megnyerte, és csoportelsőként jutott a rotterdami középdöntőbe, amelyben az A-csoportból sorrendben Romániával, Japánnal és Dániával játszik.

Szerdán a következő szakaszt két pontról kezdő Romániával találkozik Golovin Vlagyimir együttese, pénteken következik a nulla pontról induló Japán, és végül vasárnap a jelenleg a mieinkhez hasonlóan négypontos Dánia. A középdöntős csoport első két helyezettje jut be a december 9-ei negyeddöntőbe, amelyen a IV. csoport továbbjutóival találkozik. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

AZ I. CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)

December 3., szerda

Dánia–Szenegál

MAGYARORSZÁG–Románia

Japán–Svájc

December 5., péntek

Románia–Szenegál

Svájc–Dánia

Japán–MAGYARORSZÁG

December 7., vasárnap

MAGYARORSZÁG–Dánia

Románia–Svájc

Japán–Szenegál 1. Dánia 2 2 – – 75–50 +25 4 2. MAGYARORSZÁG 2 2 – – 58–42 +16 4 3. Románia 2 1 – 1 62–66 –4 2 4. Svájc 2 1 – 1 50–56 –6 2 5. Szenegál 2 – – 2 41–51 –10 0 6. Japán 2 – – 2 46–67 –21 0 A II. CSOPORT ÁLLÁSA