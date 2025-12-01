Romániával kezdünk a női kézilabda-vb középdöntőjében – a további program

Mint beszámoltunk róla, a magyar női kézilabda-válogatott nehéz első félidő után Svájcot is legyőzte a világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, így a harmadik mérkőzését is megnyerte, és csoportelsőként jutott a rotterdami középdöntőbe, amelyben az A-csoportból sorrendben Romániával, Japánnal és Dániával játszik.
Szerdán a következő szakaszt két pontról kezdő Romániával találkozik Golovin Vlagyimir együttese, pénteken következik a nulla pontról induló Japán, és végül vasárnap a jelenleg a mieinkhez hasonlóan négypontos Dánia.
A középdöntős csoport első két helyezettje jut be a december 9-ei negyeddöntőbe, amelyen a IV. csoport továbbjutóival találkozik.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
AZ I. CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
Dánia–Szenegál
MAGYARORSZÁG–Románia
Japán–Svájc
December 5., péntek
Románia–Szenegál
Svájc–Dánia
Japán–MAGYARORSZÁG
December 7., vasárnap
MAGYARORSZÁG–Dánia
Románia–Svájc
Japán–Szenegál
|1. Dánia
2
2
–
–
75–50
|+25
|4
|2. MAGYARORSZÁG
2
2
–
–
58–42
|+16
|4
|3. Románia
2
1
–
1
62–66
|–4
|2
|4. Svájc
2
1
–
1
50–56
|–6
|2
|5. Szenegál
2
–
–
2
41–51
|–10
|0
|6. Japán
2
–
–
2
46–67
|–21
|0
