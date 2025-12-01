Nemzeti Sportrádió

Romániával kezdünk a női kézilabda-vb középdöntőjében – a további program

2025.12.01. 22:03
(Fotó: Árvai Károly)
Mint beszámoltunk róla, a magyar női kézilabda-válogatott nehéz első félidő után Svájcot is legyőzte a világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, így a harmadik mérkőzését is megnyerte, és csoportelsőként jutott a rotterdami középdöntőbe, amelyben az A-csoportból sorrendben Romániával, Japánnal és Dániával játszik.

Szerdán a következő szakaszt két pontról kezdő Romániával találkozik Golovin Vlagyimir együttese, pénteken következik a nulla pontról induló Japán, és végül vasárnap a jelenleg a mieinkhez hasonlóan négypontos Dánia.

A középdöntős csoport első két helyezettje jut be a december 9-ei negyeddöntőbe, amelyen a IV. csoport továbbjutóival találkozik.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
AZ I. CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
Dánia–Szenegál
MAGYARORSZÁG–Románia
Japán–Svájc
December 5., péntek
Románia–Szenegál
Svájc–Dánia
Japán–MAGYARORSZÁG
December 7., vasárnap
MAGYARORSZÁG–Dánia
Románia–Svájc
Japán–Szenegál

    
1. Dánia

2

2

75–50

+254
2. MAGYARORSZÁG

2

2

58–42

+164
3. Románia

2

1

1

62–66

–42
4. Svájc

2

1

1

50–56

–62
5. Szenegál

2

2

41–51

–100
6. Japán

2

2

46–67

–210
A II. CSOPORT ÁLLÁSA

 

Ezek is érdekelhetik