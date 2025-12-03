„Ez a szellem kell nekünk” – Raphinha az Atlético legyőzéséről

Noha az Atlético Madrid Álex Baena góljával vezetést szerzett a Camp Nouban rendezett bajnoki mérkőzésen, az FC Barcelona hamar egalizálni tudott, s végül 3–1-re legyőzte a fővárosiakat – a katalánoknak még az is belefért, hogy legjobb góllövőjük, Robert Lewandowski tizenegyest hibázzon. A találkozón a spanyol bajnoki címvédő legjobbja az egyenlítő gólt szerző csapatkapitány, Raphinha volt, aki combizomsérülése után másodszor volt kezdő a gránátvörös-kék mezes alakulatban.

„A legfontosabb, hogy higgyünk az elvégzett munkában. Több meccs is lesz, amikor majd hátrányból kell felállnunk, erre fel kell készülnünk – idézi a támadót a Marca. – Jó úton haladunk, erre a szellemre lesz szükségünk az ilyen mérkőzések megnyeréséhez. Megtörténhet, hogy gólt kapunk, de csak tiszta fejjel tudunk visszakapaszkodni. Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, mint ahogy azt is: úgy járhatunk, mint tavaly, amikor szintén ők szerezték az első gólt.”

A támadósorban gyakorlatilag bárhol bevethető brazil visszatérése óta érezhetően nagyobb elánnal és hatékonysággal támadnak le a barcelonaiak, mint amikor hiányzott a gépezetből a 28 éves játékos, a ki a csapat vezéreként maga is jó példával jár elő a labda visszaszerzésére irányuló kísérleteknél.

„Minél intenzívebben végezzük a magas letámadást, annál közelebb szerzünk labdát az ellenfél kapujához, és annál több helyzetünk lesz” – világított rá az egyszerű igazságra Raphinha, aki azt is elmondta: fizikailag még nincs százszázalékos állapotban. „Cserét kértem, mert fáradt voltam, úgy éreztem, nem tudom folytatni. Dolgozom azon, hogy ismét a lehető legjobb kondícióba kerüljek.”

Az interjú végén a 36-szoros brazil válogatott arról is beszélt, milyen hatással lehet az Atléti elleni győzelem az idény hátralévő részére.

„Úgy vélem, meccsről meccsre nő az önbizalmunk, ennek a bajnoki küzdelem szempontjából hatalmas jelentősége van. Nagyon fontos három pontot szereztünk, ami sokat jelenthet a végelszámolásnál.”

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ (ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS)

FC BARCELONA–ATLÉTICO MADRID 3–1 (1–1)

Barcelona, Camp Nou, 45 205 néző. Vezette: Ricardo de Burgos

BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, A. Balde – Pedri (D. Fernández, 73.), E. García, Dani Olmo (F. Torres, 67.) – Lamine Yamal (A. Christensen, 87.), Lewandowski (Rashford, 67.), Raphinha (M. Casadó, 73.). Vezetőedző: Hansi Flick

ATLÉTICO: Oblak – N. Molina, J. M. Giménez, Lenglet, Hancko – J. Cardoso (Koke, 14.; Griezmann, 75.), P. Barrios – Giu. Simeone (Sörloth, 62.), Baena (Almada, 62.), N. González (Gallagher, a szünetben) – J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Raphinha (26.), Dani Olmo (65.), F. Torres (90+6.), ill. Baena (19.)