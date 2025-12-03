Nemzeti Sportrádió

„Ez a szellem kell nekünk” – Raphinha az Atlético legyőzéséről

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.03. 13:56
Raphinha visszatérésével acélosabb lett a Barcelona (Fotó: Getty Images)
Címkék
Raphinha FC Barcelona Atlético Madrid La Liga
Az FC Barcelona brazil válogatott játékosa első gólját szerezte a gránátvörös-kékek színeiben, amióta visszatért combizomsérüléséből. Az Atlético Madird ellen 3–1-re megnyert bajnoki után a találkozó legjobbjának választott 28 éves játékos elmondta: örül, hogy a csapat a jó játék mellett mentálisan is komoly erényeket csillogtatott.

Noha az Atlético Madrid Álex Baena góljával vezetést szerzett a Camp Nouban rendezett bajnoki mérkőzésen, az FC Barcelona hamar egalizálni tudott, s végül 3–1-re legyőzte a fővárosiakat – a katalánoknak még az is belefért, hogy legjobb góllövőjük, Robert Lewandowski tizenegyest hibázzon. A találkozón a spanyol bajnoki címvédő legjobbja az egyenlítő gólt szerző csapatkapitány, Raphinha volt, aki combizomsérülése után másodszor volt kezdő a gránátvörös-kék mezes alakulatban.

„A legfontosabb, hogy higgyünk az elvégzett munkában. Több meccs is lesz, amikor majd hátrányból kell felállnunk, erre fel kell készülnünkidézi a támadót a Marca. – Jó úton haladunk, erre a szellemre lesz szükségünk az ilyen mérkőzések megnyeréséhez. Megtörténhet, hogy gólt kapunk, de csak tiszta fejjel tudunk visszakapaszkodni. Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, mint ahogy azt is: úgy járhatunk, mint tavaly, amikor szintén ők szerezték az első gólt.”

A támadósorban gyakorlatilag bárhol bevethető brazil visszatérése óta érezhetően nagyobb elánnal és hatékonysággal támadnak le a barcelonaiak, mint amikor hiányzott a gépezetből a 28 éves játékos, a ki a csapat vezéreként maga is jó példával jár elő a labda visszaszerzésére irányuló kísérleteknél.

„Minél intenzívebben végezzük a magas letámadást, annál közelebb szerzünk labdát az ellenfél kapujához, és annál több helyzetünk lesz” – világított rá az egyszerű igazságra Raphinha, aki azt is elmondta: fizikailag még nincs százszázalékos állapotban. „Cserét kértem, mert fáradt voltam, úgy éreztem, nem tudom folytatni. Dolgozom azon, hogy ismét a lehető legjobb kondícióba kerüljek.”

Az interjú végén a 36-szoros brazil válogatott arról is beszélt, milyen hatással lehet az Atléti elleni győzelem az idény hátralévő részére.

„Úgy vélem, meccsről meccsre nő az önbizalmunk, ennek a bajnoki küzdelem szempontjából hatalmas jelentősége van. Nagyon fontos három pontot szereztünk, ami sokat jelenthet a végelszámolásnál.”

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ (ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS)
FC BARCELONA–ATLÉTICO MADRID 3–1 (1–1)
Barcelona, Camp Nou, 45 205 néző. Vezette: Ricardo de Burgos
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, A. Balde – Pedri (D. Fernández, 73.), E. García, Dani Olmo (F. Torres, 67.) – Lamine Yamal (A. Christensen, 87.), Lewandowski (Rashford, 67.), Raphinha (M. Casadó, 73.). Vezetőedző: Hansi Flick
ATLÉTICO: Oblak – N. Molina, J. M. Giménez, Lenglet, Hancko – J. Cardoso (Koke, 14.; Griezmann, 75.), P. Barrios – Giu. Simeone (Sörloth, 62.), Baena (Almada, 62.), N. González (Gallagher, a szünetben) – J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Raphinha (26.), Dani Olmo (65.), F. Torres (90+6.), ill. Baena (19.)

Kapcsolódó tartalom

A Barcelona hátrányból felállva, három gólt szerezve győzte le az Atléticót

Robert Lewandowski tizenegyest hibázott, négyszer is sérülés miatt kellett cserélnie a vezetőedzőknek.

Hansi Flick szerint a Barcelona új szintre emelkedett az Atlético Madrid ellen

Diego Simeone: Nagyon nyugodt és elégedett vagyok azzal, amit a csapat tett a mérkőzésen.

 

Raphinha FC Barcelona Atlético Madrid La Liga
Legfrissebb hírek

Ebben az évben már nem játszhat az FC Barcelona támadója

Spanyol labdarúgás
6 órája

Hansi Flick szerint a Barcelona új szintre emelkedett az Atlético Madrid ellen

Spanyol labdarúgás
8 órája

A Barcelona hátrányból felállva, három gólt szerezve győzte le az Atléticót

Spanyol labdarúgás
17 órája

Hat nappal visszatérése után újra kidőlt Ferland Mendy

Spanyol labdarúgás
21 órája

Toni Kroos csak egy tanácsot tudott adni Xabi Alonsónak

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 15:12

Veserák miatt kórházba került az Atlético Madrid korábbi támadója, sokan aggódnak érte

Minden más foci
Tegnap, 9:35

Talán senkit sem lepett meg: ikszelt egymással a Rayo és a Valencia

Spanyol labdarúgás
2025.12.01. 23:04

Ilyet is ritkán látni: a legendás játékvezető kapott piros lapot

Spanyol labdarúgás
2025.12.01. 12:19
Ezek is érdekelhetik