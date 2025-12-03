Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: nem csak a vezetőedzőjétől köszönt el a Csíkszereda

2025.12.03. 16:21
Fotó: Facebook/Csíkszeredai Sportklub
Peteris Skudra vezetőedző mellett a csatár Ondrej Machala is távozott a jégkorong Erste Ligában érdekelt SC Csíkszeredától.

A hatodik helyen álló székely klub szerdán erősítette meg, hogy vezezőedőjük, Peteris Skudra családi okokra hivatkozva elköszönt, és közös megegyezéssel bontottak szerződést a cseh támadóval is Ondrej Machalával is.

A volt NHL-es kapus Skudrát – aki a szlovák Extraligából érkezett – november 10-én nevezték ki a Sportklub vezetőedzőjévé, mert a korábbi magyar szövetségi kapitány Kevin Constantine váratlanul a Vienna Capitalshoz szerződött. Azóta Skudra irányításával mind az ötször kikapott a csapat az Erste Ligában, Machala 15 mérkőzésen 10 pontig (4 gól, 6 gólpassz) jutott.

 

