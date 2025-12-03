Nemzeti Sportrádió

Ezekre érdemes figyelni, mielőtt síelni indulunk

2025.12.03. 17:08
null
Decemberben beköszönt a síszezon, ennek kezdetén pedig érdemes összegyűjteni néhány nem is apróságot, amely nagyban megkönnyíti a síelést.

„Nagyon sokszor riogatnak azzal, hogy a síelés veszélyes, pedig nem így van – síelni jó, mert egy klassz sportágról van szó” – kezdte Babos Sándor, a zuglói Babos Síklub vezetője, amikor arra kértük foglalja össze, milyen hibákat követhetünk el a síelés során.

Ezért inkább úgy közelítjük meg a kérdés, hogy mire érdemes figyelni.

1. A legfontosabb a felkészülés, amire Magyarországon is elég sok a lehetőség. Jó néhány műanyag pályás síiskola létezik, a műanyag pálya pedig alkalmas arra, hogy időjárástól függetlenül megtanuljuk az alapokat, a technikát. Sőt, akár a haladók számára is hasznos lehet a gyakorlás. A gyerekek számára tanfolyamot, a felnőtteknek pedig legalább heti egy-két alkalmat érdemes venni, tízalkalmas bérlet kiváló felkészülés a síelésre. Fontos, hogy elsajátítsuk a síkresszt, a síelés kultúráját, és az is, hogy rendszeresen mozogjunk a hidegben is a szabad levegőn.

2. Mindenképpen szakképzett oktató segítségét vegyük figyelembe, akár havon, akár műanyagon készülünk. Érdemes a Síoktatók Magyarországi Szövetsége által minősített síoktatókat, és a minősített síiskolákat keresni.

3. Nemcsak a tudást, hanem a kondíciót is érdemes megalapozni. 

Az íróasztal mellől felállva nem ajánlatos rögtön magaslaton, hegyi körülmények között sportolni. Bármilyen mozgásformával készülhetünk, futás, aerobic, de még a rendszeres séta is sokat számít.

4. Nagyon fontos a megfelelően karbantartott felszerelés, a lécek vakszolása, élezése, és ami még fontosabb, hogy a kötés a tudásszintünkhöz és a testsúlyunkhoz megfelelően legyen beállítva – ezt inkább bízzuk szakszervizre. Ez tényleg egy felelősségteljes dolog, különben előfordulhat, hogy esésnél nem old ki a léc.

5. Legyen biztosításunk. Az EU-s tb-kártya az alapellátást biztosítja, de a síeléshez ajánlott kiegészítő biztosítást kötni. A síbaleset esetén a mentésnek elég magas költségei lehetnek, ehhez kell a biztosítás, és érdemes felelősségbiztosítást is kötni. Ez olyan, mint az autók esetében a kötelező biztosítás, amely abban az esetben is fedezi a kárt, ha mi vagyunk hibásak.

6. Amikor megérkezünk, az első lépésekhez szintén érdemes szakember segítségét igénybe venni, hiszen az a lényeg, hogy utána élvezzük a síelést. 

Ehhez fontos, hogy pihenjünk is eleget, adjunk magunknak időt arra, hogy az ebédszünet során feltöltődjünk, pótoljuk a folyadékot. Vigyázzunk magunkra, inkább defenzíven síeljünk, tekintettel arra, hogy manapság elég zsúfoltak a sípályák és a modern felszerelésekkel az amatőrök is komolyabb tempót érhetnek el. No, és természetesen ne fogyasszunk alkoholt.

8. A hegyi körülményeknek megfelelően öltözzünk fel, tehát rétegesen, ne felejtsük el a szemüveget, míg a bukósisak 14 év alatt kötelező, felnőtteknek pedig ajánlott. Használjunk fényvédő krémet, a hideg miatt viszont ne a vízbázisú krémeket kenjük magunkra, mert belefagy az arcunkra, inkább a zsírosabb krémek az ajánlottak. Ahogy magunkat, úgy az autónkat is készítsük fel a téli körülményekre, a léceket pedig tetőboxban vagy megfelelő zsákban szállítsuk csak, ugyanis tönkreteheti őket a saras hólé.

 

