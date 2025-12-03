Sima győzelemmel jutott be a legjobb nyolc közé az Atalanta az Olasz Kupában

Berat Djimsiti fejes góljával szerzett vezetést az Atalanta, majd Seydou Fini kiállításával emberhátrányba is került a Genoa. A második félidőben Marten de Roon növelte az előnyt, amikor 20 méterről kapu bal oldalába lőtt, a hajrában pedig Mario Pasalic és Honest Ahanor biztosította be a hazaiak győzelmét. 4–0

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Atalanta–Genoa 4–0 (Djimsiti 19., De Roon 54., Pasalic 82., Ahanor 90+1.)

Kiállítva: Fini (36., Genoa)

Később

18.00: Napoli–Cagliari (Tv: Arena4)

21.00: Internazionale–Venezia (II.) (Tv: Arena4)

Csütörtökön játsszák

18.00: Bologna–Parma (Tv: Arena4)

21.00: Lazio–Milan (Tv: Arena4)

Január 13-án játsszák

21.00: Roma–Torino

Január 27-én játsszák

21.00: Fiorentina–Como

Kedden játszották

Juventus–Udinese 2–0 (Palma 23. – öngól, Locatelli 68. – 11-esből)