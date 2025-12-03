Sima győzelemmel jutott be a legjobb nyolc közé az Atalanta az Olasz Kupában
Berat Djimsiti fejes góljával szerzett vezetést az Atalanta, majd Seydou Fini kiállításával emberhátrányba is került a Genoa. A második félidőben Marten de Roon növelte az előnyt, amikor 20 méterről kapu bal oldalába lőtt, a hajrában pedig Mario Pasalic és Honest Ahanor biztosította be a hazaiak győzelmét. 4–0
OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Atalanta–Genoa 4–0 (Djimsiti 19., De Roon 54., Pasalic 82., Ahanor 90+1.)
Kiállítva: Fini (36., Genoa)
Később
18.00: Napoli–Cagliari (Tv: Arena4)
21.00: Internazionale–Venezia (II.) (Tv: Arena4)
Csütörtökön játsszák
18.00: Bologna–Parma (Tv: Arena4)
21.00: Lazio–Milan (Tv: Arena4)
Január 13-án játsszák
21.00: Roma–Torino
Január 27-én játsszák
21.00: Fiorentina–Como
Kedden játszották
Juventus–Udinese 2–0 (Palma 23. – öngól, Locatelli 68. – 11-esből)