Nemzeti Sportrádió

Sima győzelemmel jutott be a legjobb nyolc közé az Atalanta az Olasz Kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.12.03. 17:15
Négy gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Olasz Kupa Genoa Atalanta Coppa Italia
A labdarúgó Olasz Kupa szerdai nyolcaddöntőjében az Atalanta 4–0-ra legyőzte a Genoát.

Berat Djimsiti fejes góljával szerzett vezetést az Atalanta, majd Seydou Fini kiállításával emberhátrányba is került a Genoa. A második félidőben Marten de Roon növelte az előnyt, amikor 20 méterről kapu bal oldalába lőtt, a hajrában pedig Mario Pasalic és Honest Ahanor biztosította be a hazaiak győzelmét. 4–0

OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Atalanta–Genoa 4–0 (Djimsiti 19., De Roon 54., Pasalic 82., Ahanor 90+1.)
Kiállítva: Fini (36., Genoa)
Később
18.00: Napoli–Cagliari (Tv: Arena4)
21.00: Internazionale–Venezia (II.) (Tv: Arena4)

Csütörtökön játsszák
18.00: Bologna–Parma (Tv: Arena4)
21.00: Lazio–Milan (Tv: Arena4)
Január 13-án játsszák
21.00: Roma–Torino
Január 27-én játsszák
21.00: Fiorentina–Como
Kedden játszották
Juventus–Udinese 2–0 (Palma 23. – öngól, Locatelli 68. – 11-esből)

 

