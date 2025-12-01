Slot szerint két okból görcsölt be Kerkez a hajrában

A Liverpool csapatában sorozatban harmadszor volt a kezdőcsapat tagja Kerkez Milos vasárnap délután, s a West Ham ellen idénybeli egyik legjobb teljesítményét nyújtotta – legalábbis a labdarúgók mérkőzéseken mutatott teljesítményével foglalkozó whoscored.com osztályzatai alapján. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón külön is kitért a nyáron igazolt magyar válogatott védőre Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője.

„Begörcsölt. Az egyetlen alkalommal, amikor a rábízott Bowennek lehetősége lett volna, akkor alakult ki, amikor Kerkez kiesett, de ennek semmi köze nem volt a beálló hátvédhez. Tulajdonképpen ez volt az egyetlen lehetőségük, és Bowen egyetlen helyzete is. Kerkez jó teljesítményt nyújtott, jól védekezett, és emellett támadásban is veszélyesen futballozott, főleg az első félidőben. Volt egy másik eset is, amikor nem lőtt, hanem inkább beadást választott, amikor túlterheltük a tizenhatost. Ez is egy olyan pillanat volt, ami gólhoz vezetett volna, ha jobb formában vagyunk” – értékelte Kerkezt Arne Slot.

„Sokszor hangsúlyoztam, hogy egyes játékosoknak alkalmazkodniuk kell a Premier League-hez és a heti három mérkőzéshez. Utóbbi Kerkezre is igaz és talán ezért is görcsölhetett be. Nincs teljesen hozzászokva ekkora terheléshez ugyanakkor minden alkalommal hatalmas erőfeszítéseket tesz a játékába” – vélekedett a szakvezető.

A Liverpool a héten előbb szerdán este fogadja a Sunderlandet, majd szombaton a Leeds otthonába látogat bajnoki mérkőzésen, vagyis ezúttal még feszesebb lesz a menetrend, hiszen hat nap alatt játszik majd három mérkőzést.