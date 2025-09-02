Szoboszlai Dominik bekerült a forduló álomcsapatába Alan Shearernél

„Már az Arsenal elleni győztes gólját megelőzően is remek meccse volt. Különleges megoldásra van szükség ahhoz, hogy valaki gólt rúgjon Rayának, Szoboszlai szabadrúgása pedig egy ilyen megmozdulás volt” – értékelte a találkozón jobbhátvédként játszó magyar játékos teljesítményét Shearer.

A PREMIER LEAGUE 3. FORDULÓJÁNAK ÁLOMCSAPATA: Robin Roefs (Sunderland) – Szoboszlai Dominik (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), El Hadji Malick Diouf (West Ham United) – Yankuba Minteh (Brighton & Hove Albion), Lucas Paqueta (West Ham United), Kiernan Dewsbury-Hall (Everton), Jack Grealish (Everton) – Jarrod Bowen (West Ham United), Joao Pedro (Chelsea). Vezetőedző: Andoni Iraola (AFC Bournemouth)