Szoboszlai Dominik bekerült a forduló álomcsapatába Alan Shearernél

2025.09.02. 22:27
Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)
Az Arsenal elleni vasárnapi rangadón győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik is bekerült a 3. forduló válogatottjába az angol élvonal (Premier League) hivatalos honlapján publikáló csatárikonnál, Alan Shearernél.

„Már az Arsenal elleni győztes gólját megelőzően is remek meccse volt. Különleges megoldásra van szükség ahhoz, hogy valaki gólt rúgjon Rayának, Szoboszlai szabadrúgása pedig egy ilyen megmozdulás volt” – értékelte a találkozón jobbhátvédként játszó magyar játékos teljesítményét Shearer.

A PREMIER LEAGUE 3. FORDULÓJÁNAK ÁLOMCSAPATA: Robin Roefs (Sunderland) – Szoboszlai Dominik (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), El Hadji Malick Diouf (West Ham United) – Yankuba Minteh (Brighton & Hove Albion), Lucas Paqueta (West Ham United), Kiernan Dewsbury-Hall (Everton), Jack Grealish (Everton) – Jarrod Bowen (West Ham United), Joao Pedro (Chelsea). Vezetőedző: Andoni Iraola (AFC Bournemouth)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Liverpool338–4+49
  2. Chelsea3217–1+67
  3. Arsenal3216–1+56
  4. Tottenham3215–1+46
  5. Everton3215–3+26
      Sunderland3215–3+26
  7. Bournemouth3214–406
  8. Crystal Palace3124–1+35
  9. Manchester United31114–404
10. Nottingham Forest31114–5–14
11. Brighton31113–4–14
12. Leeds United31111–5–44
13. Manchester City3125–4+13
14. Burnley3124–6–23
15. Brentford3123–5–23
16. West Ham3124–8–43
17. Newcastle3212–3–12
18. Fulham3212–4–22
19. Aston Villa3120–4–41
20. Wolverhampton332–8–60

 

 

