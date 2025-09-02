Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai a hétvége álomcsapatában a spanyol hírügynökségnél

2025.09.02. 14:46
Az elmúlt napok Szoboszlai Dominikról szóltak (Fotó: Getty Images)
Szoboszlai Dominik, a Liverpool FC labdarúgója is bekerült a hétvége álomcsapatába a spanyol hírügynökségnél (EFE), amely mindig az öt európai élbajnokságból választja ki a hétvége legjobbjait.

„Az Arsenal elleni mérkőzésen jobbhátvédként játszó magyar válogatott támadó középpályás a 83. percben egy rendkívüli szabadrúgásgóllal biztosította az 1–0-s győzelmet a címvédő Liverpoolnak. Lövése tökéletes volt, ördögi csavarral, nagy erővel, és olyan remekül helyezve, hogy David Raya számára elérhetetlen volt” – írták a magyar válogatott csapatkapitányának vasárnapi bombagóljáról.

Az újabb győzelem megerősítette a Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató csapatot a tabella élén, hiszen a Liverpool az egyetlen csapat, amelynek kilenc pontja van három forduló után a Premier League-ben.

Az EFE hétvégi álomcsapatába a Liverpoolon kívül adott játékost az FC Barcelona, a Bournemouth, a Crystal Palace, a Werder Bremen, az Eintracht Frankfurt, a Paris Saint-Germain, a Sevilla, az Everton, a Borussia Dortmund és a Lazio is.

Ezek is érdekelhetik