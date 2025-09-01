Nemzeti Sportrádió

Gravenberchet is lenyűgözte Szoboszlai Arsenal elleni gólja

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.01. 11:33
Ryan Gravenberchet (jobbra) lenyűgözte Szoboszlai Dominik (balra) vasárnapi gólja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik Ryan Gravenberch Premier League
Mint ismert, a Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával nyerte meg az Arsenal elleni vasárnapi rangadót az angol élvonal (Premier League) 3. fordulójában. A mérkőzés másnapján a címvédő holland középpályása, Ryan Gravenberch beszélt a klubhonlapnak a meccsről, szót ejtve Szoboszlai góljáról is.

„Szerintem soha nem láttam még ennyire gyönyörű gólt szabadrúgásból. Csodálatos volt. Ha a 83. percben ekkora gólt szerzel, látnod kell a szurkolók reakcióját. Hihetetlen volt a hangulat” fogalmazott Ryan Gravenberch.

A holland labdarúgó hozzátette, hogy a második félidőben tudtak igazán az „ágyúsok” fölé kerekedni.

„Az első félidőben nehéz volt letámadni őket, mindenre volt válaszuk azzal, hogy Rice és Zubimendi is visszalépett a középpályán. A szünet után változtatni tudtunk, embereztünk a középpályán, Dominik a balhátvédjüket, míg Konaté a balszélsőjüket semlegesítette” – mondta Gravenberch.

Kapcsolódó tartalom

Gary Neville Szoboszlai szabadrúgásáról: „Cristiano Ronaldo-szerű”

„Onnan nem lőhetne gólt David Rayának… A csavarás, a csapódás, az erő, a sebesség…”

Szoboszlai duplán átvette Alexander-Arnold helyét – a nemzetközi sajtó is áradozik a Liverpool hőséről

„A Premier League történetének egyik legnagyobb szabadrúgásgólja. Cristiano Ronaldo szerzett hasonlót 2008-ban a Portsmouth ellen.”

Mestermunka volt! Szoboszlai elképesztő szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt

A magyar játékos – aki ismét jobbhátvédként kezdett – klasszis megoldása döntött a három pont sorsáról. Kerkez Milos is átjátszhatatlan volt.

Arne Slot: Szoboszlai pontosan megmutatja, miről is szól a Liverpool

Az Arsenal kapusa: „Csalódott vagyok, hogy nem tudtam védeni. Elképesztő lövés volt, a labda szitált a levegőben és folyamatosan távolodott tőlem.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal0 1–0 (0–0) 
Liverpool, Anfield Road, 60 000 néző. Vezette: Chris Kavanagh
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté (J. Gomez, 80.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (C. Jones, 62.) – Wirtz (Endó, 89.) – Szalah, Ekitiké (Fe. Chiesa, 80.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Arsenal: Raya – Timber, Saliba (Mosquera, 6.), Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice – Merino (Ödegaard, 70.), Madueke (Dowman, 89.), Martinelli (Eze, 70.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Szoboszlai (83.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Liverpool338–4+49
2. Chelsea3217–1+67
3. Arsenal3216–1+56
4. Tottenham3215–1+46
5. Sunderland3215–3+26
5. Everton3215–3+26
7. Bournemouth3214–406
8. Crystal Palace3124–1+35
9. Manchester United31114–404
10. Nottingham Forest31114–5–14
11. Brighton & Hove Albion31113–4–14
12. Leeds United31111–5–44
13. Manchester City3125–4+13
14. Burnley3124–6–23
15. Brentford3123–5–23
16. West Ham3124–8–43
17. Newcastle3212–3–12
18. Fulham3212–4–22
19. Aston Villa3120–4–41
20. Wolverhampton332–8–60

 

 

Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik Ryan Gravenberch Premier League
Legfrissebb hírek

Kolo Muani Londonba tart; kapusok érkeznek Manchesterbe – zárul a transzferpiac az elitligákban

Minden más foci
1 órája

Áradozott Szoboszlairól a világ egyik legjobb dartsjátékosa

Angol labdarúgás
3 órája

Szoboszlai duplán átvette Alexander-Arnold helyét – a nemzetközi sajtó is áradozik a Liverpool hőséről

Légiósok
7 órája

Orbán Viktor: Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!

Angol labdarúgás
16 órája

Arne Slot: Szoboszlai pontosan megmutatja, miről is szól a Liverpool

Angol labdarúgás
17 órája

Szoboszlai az Arsenal elleni meccs embere a Premier League honlapján

Angol labdarúgás
18 órája

Szoboszlai Dominik: Ha szabadrúgás van, Szalah átadja nekem

Angol labdarúgás
19 órája

Gary Neville Szoboszlai szabadrúgásáról: „Cristiano Ronaldo-szerű”

Angol labdarúgás
19 órája
Ezek is érdekelhetik