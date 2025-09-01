Gravenberchet is lenyűgözte Szoboszlai Arsenal elleni gólja

„Szerintem soha nem láttam még ennyire gyönyörű gólt szabadrúgásból. Csodálatos volt. Ha a 83. percben ekkora gólt szerzel, látnod kell a szurkolók reakcióját. Hihetetlen volt a hangulat” – fogalmazott Ryan Gravenberch.
A holland labdarúgó hozzátette, hogy a második félidőben tudtak igazán az „ágyúsok” fölé kerekedni.
„Az első félidőben nehéz volt letámadni őket, mindenre volt válaszuk azzal, hogy Rice és Zubimendi is visszalépett a középpályán. A szünet után változtatni tudtunk, embereztünk a középpályán, Dominik a balhátvédjüket, míg Konaté a balszélsőjüket semlegesítette” – mondta Gravenberch.
ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal0 1–0 (0–0)
Liverpool, Anfield Road, 60 000 néző. Vezette: Chris Kavanagh
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté (J. Gomez, 80.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (C. Jones, 62.) – Wirtz (Endó, 89.) – Szalah, Ekitiké (Fe. Chiesa, 80.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Arsenal: Raya – Timber, Saliba (Mosquera, 6.), Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice – Merino (Ödegaard, 70.), Madueke (Dowman, 89.), Martinelli (Eze, 70.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Szoboszlai (83.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|3
|3
|–
|–
|8–4
|+4
|9
|2. Chelsea
|3
|2
|1
|–
|7–1
|+6
|7
|3. Arsenal
|3
|2
|–
|1
|6–1
|+5
|6
|4. Tottenham
|3
|2
|–
|1
|5–1
|+4
|6
|5. Sunderland
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|5. Everton
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|7. Bournemouth
|3
|2
|–
|1
|4–4
|0
|6
|8. Crystal Palace
|3
|1
|2
|–
|4–1
|+3
|5
|9. Manchester United
|3
|1
|1
|1
|4–4
|0
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|4–5
|–1
|4
|11. Brighton & Hove Albion
|3
|1
|1
|1
|3–4
|–1
|4
|12. Leeds United
|3
|1
|1
|1
|1–5
|–4
|4
|13. Manchester City
|3
|1
|–
|2
|5–4
|+1
|3
|14. Burnley
|3
|1
|–
|2
|4–6
|–2
|3
|15. Brentford
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|16. West Ham
|3
|1
|–
|2
|4–8
|–4
|3
|17. Newcastle
|3
|–
|2
|1
|2–3
|–1
|2
|18. Fulham
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|19. Aston Villa
|3
|–
|1
|2
|0–4
|–4
|1
|20. Wolverhampton
|3
|–
|–
|3
|2–8
|–6
|0