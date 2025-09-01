Gravenberchet is lenyűgözte Szoboszlai Arsenal elleni gólja

„Szerintem soha nem láttam még ennyire gyönyörű gólt szabadrúgásból. Csodálatos volt. Ha a 83. percben ekkora gólt szerzel, látnod kell a szurkolók reakcióját. Hihetetlen volt a hangulat” – fogalmazott Ryan Gravenberch.

A holland labdarúgó hozzátette, hogy a második félidőben tudtak igazán az „ágyúsok” fölé kerekedni.

„Az első félidőben nehéz volt letámadni őket, mindenre volt válaszuk azzal, hogy Rice és Zubimendi is visszalépett a középpályán. A szünet után változtatni tudtunk, embereztünk a középpályán, Dominik a balhátvédjüket, míg Konaté a balszélsőjüket semlegesítette” – mondta Gravenberch.