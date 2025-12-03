Liverpool: folytatódhat a West Ham elleni miniforradalom

Lélegzetvételhez jutott a Liverpool, de leginkább Arne Slot menedzser a vasárnapi West Ham elleni 2–0-s győzelemmel (2–0), ugyanakkor ez most tényleg csak egyetlen szippantást jelent a friss levegőből, mert szerdán hasonlóan szigorú tekintetek kereszttüzében kell helytállni a Sunderland ellen. Első olvasatra nem tűnik megoldhatatlan feladatnak az újabb siker, tekintve, hogy az élvonalba frissen visszajutó csapat érkezik az Anfieldbe, viszont amellett, hogy a Liverpool garanciái még nem vehetők komolyan, a vendégek kifejezetten jó egészségnek örvendenek (hat győzelem, négy döntetlen, három vereség), és történetesen megelőzik a „vörösöket” a tabellán. Ezzel együtt a Liverpoolnál mindenki bizakodik, hogy a West Ham elleni „miniforradalom” beválik, és Arne Slot strukturális átalakításai hosszabb távon is meghozzák gyümölcsüket. A legfőbb változást az jelentette, hogy Londonban kimaradt a csapatból a korábban érinthetetlennek tartott Mohamed Szalah. Nem csoda, hogy a Sunderland elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón is az egyiptomi sztár helyzete jelentette a fő beszédtémát, annál is inkább, mert közeleg az Afrikai Nemzetek Kupája, így klubjának egy időre mindenképpen nélküle kell megoldania a feladatokat.

„December tizenötödikén utazik el – mondta a holland szakvezető Mohamed Szalahról. – Az ilyen esetekben mindig egyeztet a három érintett fél – a játékos, a válogatott és a klub –, de a határidőt a FIFA szabja meg. Ez azt jelenti, hogy december tizenharmadikán, a Brighton elleni meccsen még számítok rá.”

Kérdés, tehát, hogy addig mennyit játszik a 33 éves támadó, aki a menedzser szerint példaértékűen kezeli az új helyzetet: „Teljesen normális reakció, hogy nem boldog a mellőzés miatt, de profihoz illő módon viselkedik, és ugyanúgy együttműködő a társaival, mint eddig. Végtelenül fegyelmezett, és ez emeli a legjobbak közé.”

Nézzük, mi, illetve ki segítette a Liverpoolt győzelemre vasárnap. A sérülésből visszatérő Joe Gomez, aki csaknem egy év után volt ismét kezdő a PL-ben, ragyogóan bevált jobb oldali szárnyvédőként, a támadósorban pedig a két nyári méregdrága igazolás, Florian Wirtz és Alexander Isak végre jó teljesítménnyel rukkolt ki.

„Különleges adottság, amivel Joe Gomez rendelkezik: hiába nem játszott már egy ideje, mégis úgy tér vissza, hogy azonnal jól teljesít – elemezte a teljesítményeket Arne Slot. – Sok labdarúgónak időre van szüksége egy-egy kihagyást követően, neki nem, de hozzá kell tenni, sokat számított az is, hogy Szoboszlai Dominik rendre kisegítette, és rengetegszer támogatta. Florian Wirtz szintén jól játszott, de talán most először vették észre mások is, és annak szintén nagyon örülök, hogy Alex Isak megszerezte az első bajnoki gólját. Most leginkább az a gond, hogy rövid időn belül kell ismét megterhelő mérkőzéseket játszani, és nem látom, hogy ők, valamint Gomez képesek lennének három egymást követő kilencven percet végig a pályán tölteni.”

Magyar szempontból fontos kérdés, hogy mi lesz Kerkez Milossal, akit a West Ham United ellen azért kellett lecserélni, mert görcsöt kapott. A keddi edzést gond nélkül teljesítette, így visszavárható a csapatba, de az is elképzelhető, hogy szerdán Andrew Robertson kezd a bal oldali szárnyvédő helyén. Amennyiben Joe Gomez erőállapota engedi, hogy ismét ő kezdjen a védelem másik oldalán, Szoboszlai Dominik a középpálya tengelyébe várható.

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

Szerdán játsszák

20.30: Arsenal–Brentford (Tv: Match4)

20.30: Brighton & Hove Albion–Aston Villa

20.30: Burnley–Crystal Palace

20.30: Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest

21.15: Leeds United–Chelsea (Tv: Spíler2)

21.15: Liverpool FC–Sunderland (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Csütörtökön játsszák

21.00: Manchester United–West Ham United (Tv: Spíler1)

Keddi mérkőzések

Fulham–Manchester City 4–5 (Smith Rowe 45+2., Iwobi 57., Chukwueze 72., 78., ill. Haaland 17., Reijnders 37., Foden 44., 48., Berge 54. – öngól)

AFC Bournemouth–Everton 0–1 (Grealish 78.)

Newcastle United–Tottenham Hotspur 2–2 (Guimaraes 71., Gordon 86. – 11-esből, ill. Romero 78., 90+5.)