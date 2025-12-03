Férfi kosárlabda vb-selejtező: nagyot lépett előre az erősorrendben a magyar válogatott

A magyar férfi kosárlabda-válogatott remek rajtja után nagyot lépett előre a nemzetközi szövetségnél (FIBA) az európai világbajnoki-selejtező erősorrendjében, melyben a 9. helyen áll.
A magyar szövetség (MKOSZ) szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy Gasper Okorn csapata, mely első két meccsét – Finnország és Belgium ellen – megnyerte a sorozatban, tizenegy helyet javított az erősorrendben, miközben csoportriválisai egyaránt hátrébb csúsztak.
Amint az MKOSZ jelezte, az Európa-bajnoki negyedik finn gárda négy pozíciót veszítve a 12., a Helsinkiben vesztes franciák kilenc helyet rontva a 14., míg a két vereséggel rajtolt belgák a 25.-ről a 26. helyre kerültek a selejtező harminckét csapatos mezőnyében.
A magyar válogatott két kör után a kvartett egyetlen százszázalékos csapata, megelőzve az egyaránt egy-egy győzelemmel és vereséggel álló finneket és franciákat, illetve a nyeretlen belgákat.
