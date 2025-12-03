Férfi kosárlabda vb-selejtező: nagyot lépett előre az erősorrendben a magyar válogatott

A magyar szövetség (MKOSZ) szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy Gasper Okorn csapata, mely első két meccsét – Finnország és Belgium ellen – megnyerte a sorozatban, tizenegy helyet javított az erősorrendben, miközben csoportriválisai egyaránt hátrébb csúsztak.

Amint az MKOSZ jelezte, az Európa-bajnoki negyedik finn gárda négy pozíciót veszítve a 12., a Helsinkiben vesztes franciák kilenc helyet rontva a 14., míg a két vereséggel rajtolt belgák a 25.-ről a 26. helyre kerültek a selejtező harminckét csapatos mezőnyében.

A magyar válogatott két kör után a kvartett egyetlen százszázalékos csapata, megelőzve az egyaránt egy-egy győzelemmel és vereséggel álló finneket és franciákat, illetve a nyeretlen belgákat.