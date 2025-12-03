F1-idényzáró: az izgalmas verseny minden pillanata élőben az M4 Sporton

A Jasz Marina különleges atmoszférája, a naplementében zajló kvalifikáció és az éjszakába nyúló futam minden évben különleges keretet ad a bajnokság utolsó futamának – idén pedig a mezőny elképesztően szoros formáját látva borítékolható, hogy az idényzáró felvonása sem hoz kevesebb feszültséget. A múlt hétvégi dohai izgalmaknak köszönhetően 16 ponton belül van a három bajnoki aspiráns – a McLarenes Lando Norris 408 ponttal vezet, őt Max Verstappen követi 396 ponttal a Red Bullal, míg Oscar Piastri a McLarennel 392 ponttal a harmadik helyen áll az összetett versenyzői pontversenyben.

Az M4 Sport ezúttal is teljes körű közvetítéssel, helyszíni stábbal és exkluzív tartalmakkal készül a magyar nézőknek. Ujvári Máté már a paddockból jelenti a legfrissebb híreket, érdekességeket és kulisszatitkokat, amelyekkel a nézők közelebb kerülhetnek a csapatokhoz és a versenyzőkhöz.

„Tűzijáték, fényshow és óriási felhajtás vár a versenyzőkre Jasz Marina versenypályán – jelentette az M4 Sport riportere a helyszínről. – Egész Abu-Dzabiban ilyenkor minden az F1-ről szól – nem nagyon tudsz megtenni a városban tíz métert anélkül, hogy ne láss egy F1-hez köthető hirdetést” – tette hozzá Ujvári Máté.

Természetesen mindenhol a bajnoki pontverseny áll a középpontban, Katarban a McLarenek csalódást okoztak: „Ugyan nem hasonlítható ez a helyzet a Mercedes 2016-os szezonjához, amikor szintén egy csapat két versenyzője volt harcban a világbajnoki címért, hiszen jelenleg Norris és Piastri még beszélnek egymással, ugyanakkor érezni a feszültséget közöttük. Viszont Katarban a leintés után Mark Webber (Piastri menedzsere) és Norris szülei együtt vacsoráztak, kedélyesen, jól elbeszélgetve – jelezve, hogy nem romlott meg véglegesen a viszony kettőjük között.”

Persze a feszültség okát nem is feltétlenül házon belül kell keresni a McLarennél – hiszen a legnagyobb okozója annak a Red Bull és Max Verstappen: „Arra nem sokan számítottak, hogy Verstappen közel százpontos hátrányból áll fel. Ugyanakkor, ha tényszerűen nézzük, az, hogy nem dőlt még el az egyéni pontverseny, kizárólag a McLaren hibás döntéseinek köszönhető. A tizenkét pontos előny egyértelműen Lando Norris mellett szól, hiszen, ha a brit a dobogón végez, akkor biztosan megnyeri a világbajnoki címet” – összegezte Ujvári Máté.

A futamhétvége minden pillanata elérhető lesz élőben a képernyőn és a Médiaklikk online platformján, előfizetés nélkül. A pénteki szabadedzésektől a vasárnapi leintésig mindent közvetít az M4 Sport – ráadásul a Formula–2 eseményei is végig követhetők lesznek, így a motorsport szerelmesei három napon át folyamatosan élvezhetik a gyorsaság ünnepét.

Formula–1

Abu-Dzabi Nagydíj

2025. december 5., péntek

Formula–1 – Első szabadedzés: 10.30–11.30

Formula–2 – Kvalifikáció: 12.00–12.30

Formula–1 – Második szabadedzés: 14.00–15.00

2025. december 6., szombat

Formula–1 – Harmadik szabadedzés: 11.30–12.30

Formula–2 – Sprintverseny: 13.15–14.05

Formula–1 – Kvalifikáció: 15.00–16.00 (felvezető műsor 14.30-tól)

2025. december 7., vasárnap

Formula–2 – Főverseny: 10.15–11.20

Formula–1 – Pilótaparádé: 12.50–13.10

Formula–1 – Felvezető műsor: 13.15–14.00

Formula–1 – Futam: 14.00–16.00