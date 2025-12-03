Nemzeti Sportrádió

Siti Beáta: Ha el akarja érni céljait a válogatott, akkor nyerni kell Románia ellen

2025.12.03. 13:09
Siti Beáta győzelmet vár Románia ellen (Fotó: NSO Tv)
Szerdán már a középdöntőben lép pályára a magyar női kézilabda-válogatott Románia ellen. Siti Beáta szerint a magyar csapat az esélyese a találkozónak, ugyanakkor egyértelmű, a vb eddigi legkomolyabb erőpróbája vár a mieinkre. Az olimpiai ezüstérmes korábbi kiváló kézilabdázó úgy véli, a legfontosabb, hogy minél kevesebbet hibázzanak Klujber Katrinék. Siti Bea az NSO Tv kamerája előtt arról is beszélt, miként látja a válogatott eddigi szereplését, és arról is, mit vár Japán és a dánok elleni mérkőzéstől.

 

60 percig úgy kell harapnunk, mint Svájc ellen a szünet után

KEZDÉS: 18.00. A magyar női kézilabda-válogatott szerda kora este Románia ellen rögtön az első középdöntős mérkőzésén nagy lépést tehet a vb-negyeddöntőbe jutás felé.

Sorsdöntő mérkőzésként tekintenek a románok a mieink elleni középdöntős összecsapásra

„A román játékosoknak tudatában kell lenniük, hogy ez egy döntő mérkőzés, és szükségünk van a magyarok elleni sikerre.”

 

AZ I. KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
15.30: Japán–Svájc (Tv: M4 Sport)
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Dánia–Szenegál
December 5., péntek
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Svájc–Dánia
December 7., vasárnap
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

1. Dánia

2

2

75–50

+25

4

2. MAGYARORSZÁG

2

2

58–42

+16

4

3. Románia

2

1

1

62–66

–4

2

4. Svájc

2

1

1

50–56

–6

2

5. Szenegál

2

2

41–51

–10

0

6. Japán

2

2

46–67

–21

0

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA

A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

 

60 percig úgy kell harapnunk, mint Svájc ellen a szünet után

Kézilabda
7 órája

Lex Novák – Csinta Samu publicisztikája

Egyéb egyéni
14 órája

Presztízspárharc – Szendrei Zoltán jegyzete

Kézilabda
14 órája

Hollandia és Franciaország is tökéletes mérleggel jutott tovább a női kézilabda-vb csoportköréből

Kézilabda
15 órája

A szerbek hatgólos hátrányból fordítottak a spanyolok ellen; hibátlanok maradtak a németek

Kézilabda
16 órája

Klujber Katrinnak feladtuk a leckét, „vakon" kellett rangsorolnia a női kéziválogatott játékosait – videó

Kézilabda
17 órája

Sorsdöntő mérkőzésként tekintenek a románok a mieink elleni középdöntős összecsapásra

Kézilabda
18 órája

A Svájc elleni második félidőt kell továbbvinnie női kéziválogatottunknak; így várjuk a középdöntős ellenfeleket

Kézilabda
19 órája
