Siti Beáta: Ha el akarja érni céljait a válogatott, akkor nyerni kell Románia ellen

Szerdán már a középdöntőben lép pályára a magyar női kézilabda-válogatott Románia ellen. Siti Beáta szerint a magyar csapat az esélyese a találkozónak, ugyanakkor egyértelmű, a vb eddigi legkomolyabb erőpróbája vár a mieinkre. Az olimpiai ezüstérmes korábbi kiváló kézilabdázó úgy véli, a legfontosabb, hogy minél kevesebbet hibázzanak Klujber Katrinék. Siti Bea az NSO Tv kamerája előtt arról is beszélt, miként látja a válogatott eddigi szereplését, és arról is, mit vár Japán és a dánok elleni mérkőzéstől.

AZ I. KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)

December 3., szerda

15.30: Japán–Svájc (Tv: M4 Sport)

18.00: MAGYARORSZÁG–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Dánia–Szenegál

December 5., péntek

15.30: Románia–Szenegál

18.00: Japán–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Svájc–Dánia

December 7., vasárnap

15.30: Szenegál–Japán

18.00: Svájc–Románia

20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 1. Dánia 2 2 – – 75–50 +25 4 2. MAGYARORSZÁG 2 2 – – 58–42 +16 4 3. Románia 2 1 – 1 62–66 –4 2 4. Svájc 2 1 – 1 50–56 –6 2 5. Szenegál 2 – – 2 41–51 –10 0 6. Japán 2 – – 2 46–67 –21 0 AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir