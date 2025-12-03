Siti Beáta: Ha el akarja érni céljait a válogatott, akkor nyerni kell Románia ellen
AZ I. KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
15.30: Japán–Svájc (Tv: M4 Sport)
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Dánia–Szenegál
December 5., péntek
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Svájc–Dánia
December 7., vasárnap
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|1. Dánia
2
2
–
–
75–50
+25
4
|2. MAGYARORSZÁG
2
2
–
–
58–42
+16
4
|3. Románia
2
1
–
1
62–66
–4
2
|4. Svájc
2
1
–
1
50–56
–6
2
|5. Szenegál
2
–
–
2
41–51
–10
0
|6. Japán
2
–
–
2
46–67
–21
0
A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir