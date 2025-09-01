Szoboszlai duplán átvette Alexander-Arnold helyét – a nemzetközi sajtó is áradozik a Liverpool hőséről

Sky Sports: „Szoboszlai Dominik jelentette a különbséget a Liverpool és az Arsenal között, utóbbi elszalasztotta a nagy lehetőséget. Szoboszlai két szempontból is leváltotta Trent Alexander-Arnoldot, hiszen már nemcsak a jobbhátvéd pozícióját tölti be, hanem első számú szabadrúgásspecialista lett.”

The Guardian: „Szoboszlai Dominik a tabella élére repítette a Liverpoolt, amely így megőrizte hibátlan bajnoki mérlegét. Arne Slot szerint Szoboszlai varázslatos pillanata emlékezetessé tette az egyébként unalmas mérkőzést.”

The Athletic: „Amikor Szoboszlai Dominik elbúcsúzott Trent-Alexander Arnoldtól, örömmel vette át a pontrúgásokat. Az új jobbhátvéd szép csendben várta az alkalmat. 2017 óta Alexander-Arnoldon kívül ő az egyetlen játékos, aki betalált közvetlen szabadrúgásból a Liverpool színeiben.”

ESPN: „Szoboszlai Dominik a Premier League történetének egyik legnagyobb szabadrúgásgóljával vált a Liverpoolt csendes hősévé, amikor megpecsételte a címvédő Liverpool Arsenal elleni sikerét. Cristiano Ronaldo szerzett hasonló találatot 2008-ban a Portsmouth ellen.”