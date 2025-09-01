Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai duplán átvette Alexander-Arnold helyét – a nemzetközi sajtó is áradozik a Liverpool hőséről

2025.09.01. 07:52
Szoboszlai Dominik önbizalomtól duzzadva készülhet a világbajnoki selejtezőkre (Fotó: Getty Images)
Nemcsak a hazai, hanem a külföldi sajtó is különleges pillanatként éli meg Szoboszlai Dominik vasárnapi szabadrúgását: a Liverpool magyar válogatott labdarúgója a 83. percben szerzett győztes gólt az Arsenal elleni csúcsmérkőzésen.

Sky Sports: „Szoboszlai Dominik jelentette a különbséget a Liverpool és az Arsenal között, utóbbi elszalasztotta a nagy lehetőséget. Szoboszlai két szempontból is leváltotta Trent Alexander-Arnoldot, hiszen már nemcsak a jobbhátvéd pozícióját tölti be, hanem első számú szabadrúgásspecialista lett.”

The Guardian: „Szoboszlai Dominik a tabella élére repítette a Liverpoolt, amely így megőrizte hibátlan bajnoki mérlegét. Arne Slot szerint Szoboszlai varázslatos pillanata emlékezetessé tette az egyébként unalmas mérkőzést.”

The Athletic: „Amikor Szoboszlai Dominik elbúcsúzott Trent-Alexander Arnoldtól, örömmel vette át a pontrúgásokat. Az új jobbhátvéd szép csendben várta az alkalmat. 2017 óta Alexander-Arnoldon kívül ő az egyetlen játékos, aki betalált közvetlen szabadrúgásból a Liverpool színeiben.”

ESPN: „Szoboszlai Dominik a Premier League történetének egyik legnagyobb szabadrúgásgóljával vált a Liverpoolt csendes hősévé, amikor megpecsételte a címvédő Liverpool Arsenal elleni sikerét. Cristiano Ronaldo szerzett hasonló találatot 2008-ban a Portsmouth ellen.”

Angol labdarúgás
17 órája

Arne Slot: Szoboszlai pontosan megmutatja, miről is szól a Liverpool

Az Arsenal kapusa: „Csalódott vagyok, hogy nem tudtam védeni. Elképesztő lövés volt, a labda szitált a levegőben és folyamatosan távolodott tőlem.”

NBC Sports: „Szoboszlai Dominik tetőzte a meccs embere-teljesítményét a szenzációs szabadrúgásgóljával, amelyet mindenkinek muszáj látnia!”

Yahoo: „Minőségi megoldás pecsételte meg az Arsenal sorsát a Liverpool elleni összecsapáson, amelynek a bajnoki cím szempontjából nagy jelentősége lehet. Szoboszlai Dominik elbűvölte a nézőket a 27 méteres szabadrúgásával.”

Angol labdarúgás
19 órája

Gary Neville Szoboszlai szabadrúgásáról: „Cristiano Ronaldo-szerű”

„Onnan nem lőhetne gólt David Rayának… A csavarás, a csapódás, az erő, a sebesség…”

ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal 1–0 (Szoboszlai 83.)

