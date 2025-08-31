Szoboszlai Dominik: Ha szabadrúgás van, Szalah átadja nekem

Nemzeti Sportrádió

2025.08.31.
Szoboszlai Dominik először talált be a Premier League-ben szabadrúgásból (Fotó: Getty Images)
Az Arsenal ellen fantasztikus szabadrúgásból győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik a Sky Sportsnak és a helyszínről jelentkező Spíler Tv-nek is értékelt a Liverpool 1–0-s győzelme után.

 

 

Bíztam magamban, és úgy gondoltam, megpróbálok végre szabadrúgásból is gólt lőni, hiszen a múltban általában Trent (Alexander-Arnold – szerk. ) végezte el a szabadrúgásokat. Most lehetőségem nyílt rá, és éltem vele. Ezt a lövésfajtát az elmúlt hetekben nem gyakoroltam, mert mostanában közelebbről végezhettünk el szabadrúgást. Kockáztattam azzal, hogy nagy erővel lőttem, mert tudtam, hogy Raya szeret a labda mögé ugrani. Hihetetlen kapus, ha egy kicsit is beljebb megy a labda, akkor kivédi” – nyilatkozta a Sky Sportsnak a Premier League-ben szabadrúgásból először eredményes Szoboszlai, akinek az új idényben ez volt az első gólja tétmeccsen (a Crystal Palace elleni tizenegyespárbajt nem számolva).

Angol labdarúgás
20 órája

Mestermunka volt! Szoboszlai elképesztő szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt

A magyar játékos – aki ismét jobbhátvédként kezdett – klasszis megoldása döntött a három pont sorsáról. Kerkez Milos is átjátszhatatlan volt.

Szoboszlai Dominik a Spíler Tv-nek adott nyilatkozatában a szabadrúgás előtti pillanatokról is beszélt, arról, hogyan dőlt el, hogy ő áll a labda mögé.

Ha szabadrúgás van, Szalah átadja nekem, mint, ahogy én is átadom neki a labdát a tizenegyeseknél. Biztos voltam benne, hogy el fogom rúgni. Megfogtam a labdát, és nem nagyon kérdeztem senkit” – nyilatkozta Szoboszlai Dominik, aki hozzátette, a szabadrúgások elvégzése is több mindentől függ, ám ez egy olyan szög és hely volt, ami kimondottan feküdt neki.

A szögletek elvégzése attól függ, hogy mit szeretnénk adott helyzetben, mindenre megvan a tervünk, de a szabadrúgásoknál magabiztosan oda fogok állni.”

Szoboszlai ezek után arra is kitért, milyen érzés jobbhátvédként szerepelni.

Addig játszom jobbhátvédet, amíg a vezetőedző oda állít, de szerintem ő is tudja, hogy középpályás vagyok. A védekező feladatokat eddig is elvégeztem, viszont így kicsit szabadabb terem van támadásban, még ha távolabb is vagyok a kaputól, mert egy jobbhátvédre nem ugyanúgy figyelnek, mint egy középpályásra”– fogalmazott Szoboszlai.

