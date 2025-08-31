Szoboszlai Dominik: Ha szabadrúgás van, Szalah átadja nekem

„Bíztam magamban, és úgy gondoltam, megpróbálok végre szabadrúgásból is gólt lőni, hiszen a múltban általában Trent (Alexander-Arnold – szerk. ) végezte el a szabadrúgásokat. Most lehetőségem nyílt rá, és éltem vele. Ezt a lövésfajtát az elmúlt hetekben nem gyakoroltam, mert mostanában közelebbről végezhettünk el szabadrúgást. Kockáztattam azzal, hogy nagy erővel lőttem, mert tudtam, hogy Raya szeret a labda mögé ugrani. Hihetetlen kapus, ha egy kicsit is beljebb megy a labda, akkor kivédi” – nyilatkozta a Sky Sportsnak a Premier League-ben szabadrúgásból először eredményes Szoboszlai, akinek az új idényben ez volt az első gólja tétmeccsen (a Crystal Palace elleni tizenegyespárbajt nem számolva).
Szoboszlai Dominik a Spíler Tv-nek adott nyilatkozatában a szabadrúgás előtti pillanatokról is beszélt, arról, hogyan dőlt el, hogy ő áll a labda mögé.
„Ha szabadrúgás van, Szalah átadja nekem, mint, ahogy én is átadom neki a labdát a tizenegyeseknél. Biztos voltam benne, hogy el fogom rúgni. Megfogtam a labdát, és nem nagyon kérdeztem senkit” – nyilatkozta Szoboszlai Dominik, aki hozzátette, a szabadrúgások elvégzése is több mindentől függ, ám ez egy olyan szög és hely volt, ami kimondottan feküdt neki.
„A szögletek elvégzése attól függ, hogy mit szeretnénk adott helyzetben, mindenre megvan a tervünk, de a szabadrúgásoknál magabiztosan oda fogok állni.”
Szoboszlai ezek után arra is kitért, milyen érzés jobbhátvédként szerepelni.
„Addig játszom jobbhátvédet, amíg a vezetőedző oda állít, de szerintem ő is tudja, hogy középpályás vagyok. A védekező feladatokat eddig is elvégeztem, viszont így kicsit szabadabb terem van támadásban, még ha távolabb is vagyok a kaputól, mert egy jobbhátvédre nem ugyanúgy figyelnek, mint egy középpályásra”– fogalmazott Szoboszlai.