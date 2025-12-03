Nemzeti Sportrádió

La Liga: szektorbezárással büntették a Sevillát a derbin történtek miatt

2025.12.03.
Fotó: Getty Images
A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) fegyelmi bizottsága három mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette a Sevillát a hétvégi, Real Betis elleni mérkőzésen történt incidensek miatt.

Mint arról már hírt adtunk, a vasárnapi sevillai városi rangadó negyedórára félbeszakadt, mivel a Sevilla északi kapu mögötti szurkolótábora különféle tárgyakat dobált a pályára. A meccset egyébként 2–0-ra a vendég Real Betis nyerte meg.

A fegyelmi bizottság szerdai ülésén meghozta a döntését az incidenssel kapcsolatban: a klubot a következő három meccsre vonatkozóan részleges stadionbezárással büntették, a szankció továbbá tartalmaz egy 45 ezer eurós pénzbírságot is, mivel a fegyelmi kódexben a hasonló esetek a nagyon súlyos besorolás alá esnek. A részleges stadionbezárás a Ramón Sánchez Pizjuán északi szektorára vonatkozik.

A bizottság továbbá döntött arról is, hogy a találkozón kiállított Sevilla-játékost, Isaac Romerót kétmeccses eltiltással sújtja az azonnali piros lap, valamint az azt követő erőszakos viselkedése miatt.

 

