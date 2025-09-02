„Világklasszis megoldás volt” – Joe Hart Szoboszlai szabadrúgásgóljáról

Alaposan kivesézte Szoboszlai Dominik Arsenal ellen szerzett gólját a brit média. A parádésan eltalált lövést Joe Hart, az egykori hetvenötszörös angol válogatott kapus is kielemezte, és azt is elmondta, Wayne Rooney-nak, miért kellett tökéletesen eltalálnia a labdát a magyar játékosnak ahhoz, hogy túljárjon David Raya eszén.

„Amikor a kapuban állsz, észnél kell enned és semlegesnek kell maradnod. A legfontosabb, hogy a szemedet a labdán tartsd. Florian Wirtz és Cody Gakpo hamis sorfala miatt Rayának egy kicsit jobban balra kellett helyezkednie, mint ahogy szeretett volna – szólt Hart elemzése a BBC műsorában. – Aztán amikor ők ketten szétugrottak, ellépett jobbra, hogy lássa Szoboszlait. Amikor azt mondtam, semlegesnek kell maradni, azt jelentette, hogy minden eshetőségre készülni kell. Raya számított rá, hogy a sorfal fölött jön a labda, amit neki kell megoldania, de lehetett volna lőni oda, ahová a kapus helyezkedik, illetve volt egy kevésbé veszélyes passzopció Federico Chiesának, valamint jöhetett egy beadás is a túlsó kapufához. Amikor Szoboszlai nekifutott, nagyon világos volt, mi fog történni: kapura fog lőni. Raya tökéletesen helyezkedett ahhoz, hogy oldalra sasszézzon, és az üzenje: »Csak tökéletes lövéssel vehetsz meg!« És tudják, mit? Ez a szabadrúgás nem volt messze attól. Raya remekül helyezkedett, ő az egyik leggyorsabb, legagilisabb kapus a Premier League-ben, ha nem az egész világon. Jó pozícióban volt, készen állt, oldalra lépett és repült. Ez egyszerűen tökéletes, azt is megkockáztatnám: világklasszis. Ez igen, Szoboszlai Dominik!”