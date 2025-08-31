Gary Neville Szoboszlai szabadrúgásáról: „Cristiano Ronaldo-szerű”

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik góljának köszönhetően otthon tartotta a három pontot az Arsenal ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya szabadrúgásból volt eredményes.
Szoboszlai zsenialitása a Manchester United egykori legendás játékosát, Gary Neville-t is lenyűgözte:
Számomra a gól előtt is ő volt a meccs embere. Fantasztikus volt. Onnan nem lőhetne gólt David Rayának… Az Arsenal kapusa el sem hitte. A csavarás, a csapódás, az erő, a sebesség... Ebben a szabadrúgásban minden benne volt. Cristiano Ronaldónak is tetszene.
A Premier League-címvédő liverpooliak hibátlan mérleggel mennek a válogatott szünetre.
ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal 1–0 (Szoboszlai 83.)