Gary Neville Szoboszlai szabadrúgásáról: „Cristiano Ronaldo-szerű”

2025.08.31. 20:06
(Fotó: Getty Images)
A Sky Sports szakértője, Gary Neville világklasszisnak nevezte Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját, amelyet a Liverpool magyar válogatott labdarúgója az Arsenal elleni rangadón szerzett a Premier League 3. fordulójában vasárnap.

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik góljának köszönhetően otthon tartotta a három pontot az Arsenal ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya szabadrúgásból volt eredményes.

Szoboszlai zsenialitása a Manchester United egykori legendás játékosát, Gary Neville-t is lenyűgözte:

Számomra a gól előtt is ő volt a meccs embere. Fantasztikus volt. Onnan nem lőhetne gólt David Rayának… Az Arsenal kapusa el sem hitte. A csavarás, a csapódás, az erő, a sebesség... Ebben a szabadrúgásban minden benne volt. Cristiano Ronaldónak is tetszene.


A Premier League-címvédő liverpooliak hibátlan mérleggel mennek a válogatott szünetre.

ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal 1–0 (Szoboszlai 83.)

 

