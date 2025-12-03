Tollaslabda csapat Eb: a magyar férfiválogatott Prágában szerepel a selejtezőben

A hazai szövetség a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a Horváth Csanád, Kis-Kasza Miklós, Könczöl Ádám, Mesterházy Milán, Palkovics Péter, Tóth Kristóf összetételű kerettel szerepel az együttes csütörtöktől vasárnapig a prágai, 3-as számú csoport 1-es alcsoportjában. Magyarország csütörtökön Finnország ellen kezdi meg szereplését, pénteken pedig Bulgária ellen folytatja. Ha továbbjut az alcsoportból, vasárnap a másik hármas (Csehország, Ausztria, Izland) győztesével mérkőzik meg az Eb-részvételért.

A jövő februári, isztambuli csapat Eb-re a hat selejtezőcsoport első helyezettje jut ki.