Nemzeti Sportrádió

Tollaslabda csapat Eb: a magyar férfiválogatott Prágában szerepel a selejtezőben

Vágólapra másolva!
2025.12.03. 15:47
null
Fotó: Facebook/Magyar Tollaslabda-szövetség
Címkék
Magyar Tollaslabda-szövetség magyar férfi tollaslabda-válogatott Eb-selejtező tollaslabda
A magyar férfi tollaslabda-válogatott Prágában lép pályára a 2026-os csapat Európa-bajnokság selejtezőjében.

A hazai szövetség a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a Horváth Csanád, Kis-Kasza Miklós, Könczöl Ádám, Mesterházy Milán, Palkovics Péter, Tóth Kristóf összetételű kerettel szerepel az együttes csütörtöktől vasárnapig a prágai, 3-as számú csoport 1-es alcsoportjában. Magyarország csütörtökön Finnország ellen kezdi meg szereplését, pénteken pedig Bulgária ellen folytatja. Ha továbbjut az alcsoportból, vasárnap a másik hármas (Csehország, Ausztria, Izland) győztesével mérkőzik meg az Eb-részvételért.

A jövő februári, isztambuli csapat Eb-re a hat selejtezőcsoport első helyezettje jut ki.

 

Magyar Tollaslabda-szövetség magyar férfi tollaslabda-válogatott Eb-selejtező tollaslabda
Legfrissebb hírek

A tollaslabdázó Kőrösi Ágnes az első körben búcsúzott Indiában

Egyéb egyéni
2025.11.26. 14:09

Kőrösi Ágnes ezüstérmes a magyar nyílt tollaslabda-bajnokságon

Egyéb egyéni
2025.11.01. 19:22

A BL lenne a minta – az UEFA a svájci rendszerű selejtezősorozat bevezetését mérlegeli

Minden más foci
2025.10.15. 17:07

Tollaslabda: vb és Eb vár az utánpótlásra

Utánpótlássport
2025.08.30. 09:06

Tollaslabda-vb: Sándorházi nem jutott a 32 közé

Egyéb egyéni
2025.08.26. 13:34

Tollaslabda: Ágai Zénó Európa legjobbjai között

Utánpótlássport
2025.05.31. 17:24

Kőrösi Ágnes a Távol-Keleten készül a tollaslabda-világbajnokságra

Egyéb egyéni
2025.05.22. 10:12

Tollas: az U17-es és az U13-as zárta az országos bajnokságok sorát

Utánpótlássport
2025.05.12. 09:07
Ezek is érdekelhetik