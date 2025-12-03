Rövid pályás úszó Eb: Ábrahám és Pádár a mezőny elején, országos csúcs a mixed vegyes váltótól

A második versenynap a rövid pályás „specialitás”, a 100 méter vegyes előfutamaival kezdődött, azonban a novemberi országos bajnokságon öt aranyat gyűjtő Zombori Gábornak, illetve Sebestyén Dalmának sem sikerült a továbbjutás. Előbbi 53.26 másodperccel, 13 századdal maradt le a középdöntőről és lett a 18., utóbbi 1:01.05 perccel a 23. helyen fejezte be a versenyt. Zombori a vegyes zónában elmondta, a pillangót „kicsit átaludta” sajnos, véleménye szerint itt vesztett annyi időt, ami kellett volna a továbbjutáshoz.

Férfi 200 méter gyorson az előzetes nevezési lista alapján Németh Nándornak volt némi esélye a középdöntőbe jutni, 1:43.71 perces idejével azonban a 21. helyet szerezte meg, amivel második számú tartalék – mivel egy nemzetből csak ketten juthatnak tovább.

„Hosszú ideje nem úsztam reggel ilyen jó kétszázas időt, a végén még a hajrá is kiválóan sikerült. Jó lett volna még egyet úszni azért este” – nyilatkozta Németh az MTI-nek, aki hozzátette, két évvel ezelőtt Otopeniben 1:42-es idővel hatodik lett, ennél már jóval előrébb járnak most a rövid pályás specialisták. Holló Balázs – akinek a 400 méter vegyes a fő száma – egyéni csúcsbeállítással, 1:43.95-tel a 29. pozícióban végzett.

A nőknél ebben a számban négy magyar is indult, végül nem borult a papírforma, Ábrahám Minna az első (1:53.51), Pádár Nikolett a második (1:54.18) idővel bejutott a középdöntőbe. Utóbbitól mindössze 11 századdal maradt el az egyéni csúcsot (1:54.29) úszó Ugrai Panna, aki a negyedik volt a rangsorban, de a szabályok értelmében nem folytathatta, míg a válogatott újonca, Zsebők Laura 1:58.17-tel a 27. helyen zárt.

„Nagyon jól sikerült ez az úszás, teljesen elégedett vagyok, ezúttal én lettem a harmadik magyar, tavaly a belgrádi Európa-bajnokságon meg fordítva volt. Egyáltalán nem sajnálom, mivel ebben a számban minden egyes versennyel a 4x200-as váltóra készülök a következő olimpiára, hiszen az a legnagyobb esélyünk” – mondta az MTI-nek Ugrai Panna. Pádár Nikolett hozzátette, így, hogy egy futamba kerültek mind a hárman, igazi versenyhelyzet alakult ki, ami talán a legjobb és legigazságosabb.

A 4x50 méteres mixed vegyes váltók küzdelmeiben a Jászó Ádám, Fángli Henrietta, Szabó Szebasztián, Senánszky Petra összetételű magyar csapat 1:38.86 perces, országos csúccsal a negyedik helyen került a fináléba. A korábbi rekordot (1:39.86) még a 2013-as herningi Eb-n úszta a Cseh László, Gyurta Dániel, Hosszú Katinka, Verrasztó Evelyn alkotta kvartett.

A férfiaknál Sárkány Zalán a legjobb, Betlehem Dávid pedig a negyedik idővel jutott be az 1500 méteres gyorsúszás csütörtöki döntőjébe.

Mindkét magyar versenyző ott szerepelt az esélyesek között, hiszen Betlehem a novemberi országos bajnokságon magyar rekorddal, a világ idei legjobbjával nyert – azóta már Szavelij Luzsin megelőzte, de az oroszok nem vesznek részt a kontinensviadalon –, attól az időtől pedig nem sokkal marad el a 800-on tavaly a Duna Arénában világbajnok Sárkány legjobbja sem.

Ugyanakkor a leghosszabb szám csakúgy hemzsegett a sztároktól, ott volt a mezőnyben a címvédő, nagymedencében 800-on olimpiai bajnok ír Daniel Wiffen, a világcsúcstartó, a szám korábbi világ- és Európa-bajnoka, a nyíltvízben Tokióban aranyérmes német Florian Wellbrock, és a junior világrekordot tartó török Kuzey Tuncelli is.

A két magyar – Tuncellit közre fogva – a szerda délelőtti program második előfutamában szerepelt, Sárkány az első pillanattól kezdve diktálta a tempót, amit gyakorlatilag csak honfitársa tudott vele tartani. Az Egyesült Államokban készülő magyar versenyző társa országos csúcsától (14:23.27) nem sokkal elmaradva, 14:23.95 perccel csapott célba, míg Betlehem is kiváló, 14:28.08-as idővel zárt.

„Előzetesen azt gondoltam, hogy majd Tuncellivel úszom, de ő végül nem jött, így végig a saját iramomban mentem, a végére még ki is tudtam engedni, bőven maradt az utolsó háromszázban. Remélhetőleg lesz holnap egy jó húzóerőm, és akkor egy 14:20 alatt idő is kijöhet belőle” – nyilatkozta az MTI-nek Sárkány, aki megjegyezte, nem foglalkozik a fináléban a riválisokkal, kizárólag magára koncentrál majd.

Betlehem a keddi nyitónapon 400 méter gyorson a 27. helyen zárt, mint elmondta, nem szeretett volna elindulni ezen a távon, hiszen a többieknek sokkal jobb sebessége van ehhez a számhoz, az eredmény pedig negatív érzéseket keltett benne.

„Szerencsére ezen túl tudtam lendülni és egy jó úszást produkáltam. A holnapi döntőben szeretnék sokat javítani, délután mindig jobb időket úszom, szerintem ezt nem most fogom elrontani, 14:20 alatt jó lenne beérni, az pedig majd meglátjuk, hogy mire elég” – nyilatkozta Betlehem.