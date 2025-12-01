Mikel Arteta: Emberelőnyben nyerni kellett volna, csalódott vagyok
A Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca szerint csapata egyértelmű fölényben futballozott az első félidőben: „A teljesítmény ismét fantasztikus volt, 11 a 11 ellen sokkal jobbak voltunk az Arsenalnál. Tudtuk, hol vannak a területek, Malo Gusto és Estevao oldalát akartuk kihasználni.”
Az első félidőben kapott piros lap szerinte megnehezítette a helyzetet, de a csapat így is kiválóan reagált: „Tíz emberrel nehéz, de kiemelkedően kezeltük a szituációt. A piros lap jogos volt, ugyanakkor nehéz megérteni, hogy bizonyos szituációkat miért ítélnek meg máshogy.”
Az olasz szakember úgy véli, csapata közelebb jár a céljaihoz, mint tavaly: „Februárban és márciusban meglátjuk, hol tartunk.”
Az Arsenal részéről Mikel Arteta hangsúlyozta: a rangadó első perctől felfokozott hangulatú volt, és az ellenfél emberhátránya miatt teljesen más mérkőzésképet kellett kezelniük.
„Érezni lehetett, mekkora a tét. Minden párharc a legmagasabb intenzitású volt. Tíz ember ellen elvárható lett volna a győzelem, ezért csalódott vagyok” – fogalmazott a spanyol tréner.
Arteta szerint az egyenlítő találat és a helyzetek mutatják, hogy csapata mentálisan erős maradt. „A játékosok mindent megtettek. Néhányan még nem is játszottak együtt ezt megelőzően. Büszke vagyok arra, ahogy átvészeltük ezt a hetet.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ
Chelsea–Arsenal 1–1 (0–0)
London, Stamford Bridge, 39 500 néző. Vezette: A. Taylor
Chelsea: R. Sánchez – Gusto, W. Fofana, Chalobah, Cucurella – R. James, Caicedo – Estevao (Garnacho, a szünetben), E. Fernández, P. Neto – J. Pedro (Delap, 55.). Vezetőedző: Enzo Maresca
Arsenal: Raya – J. Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori (Lewis-Skelly, a szünetben) – Eze (Gyökeres, 72.), Zubimendi (Ödegaard, 57.), Rice – Saka, Merino, Martinelli (Madueke, 57.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Gólszerző: Chalobah (48.), ill. Merino (59.)
Kiállítva: Caicedo (38.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|D
|V
|L–K
|GK
|P
|1. Arsenal
|13
|9
|3
|1
|25–7
|+18
|30
|2. Manchester City
|13
|8
|1
|4
|27–12
|+15
|25
|3. Chelsea
|13
|7
|3
|3
|24–12
|+12
|24
|4. Aston Villa
|13
|7
|3
|3
|16–11
|+5
|24
|5. Brighton & Hove Albion
|13
|6
|4
|3
|21–16
|+5
|22
|6. Sunderland
|13
|6
|4
|3
|17–13
|+4
|22
|7. Manchester United
|13
|6
|3
|4
|21–20
|+1
|21
|8. Liverpool
|13
|7
|–
|6
|20–20
|0
|21
|9. Crystal Palace
|13
|5
|5
|3
|17–11
|+6
|20
|10. Brentford
|13
|6
|1
|6
|21–20
|+1
|19
|11. Bournemouth
|13
|5
|4
|4
|21–23
|–2
|19
|12. Tottenham
|13
|5
|3
|5
|21–16
|+5
|18
|13. Newcastle
|13
|5
|3
|5
|17–16
|+1
|18
|14. Everton
|13
|5
|3
|5
|14–17
|–3
|18
|15. Fulham
|13
|5
|2
|6
|15–17
|–2
|17
|16. Nottingham Forest
|13
|3
|3
|7
|13–22
|–9
|12
|17. West Ham
|13
|3
|2
|8
|15–27
|–12
|11
|18. Leeds United
|13
|3
|2
|8
|13–25
|–12
|11
|19. Burnley
|13
|3
|1
|9
|15–27
|–12
|10
|20. Wolverhampton
|13
|–
|2
|11
|7–28
|–21
|2