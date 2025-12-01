Mikel Arteta: Emberelőnyben nyerni kellett volna, csalódott vagyok

Nemzeti Sportrádió

2025.12.01.
Mikel Arteta (balra) és Enzo Maresca a lefújás után (Fotó: Getty Images)
Bár a döntetlen egyik csapatnak sem kedvezett igazán, bizonyos szempontból a Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca és az Arsenalt irányító Mikel Arteta is elégedetten értékelt a vasárnapi rangadót követően.

A Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca szerint csapata egyértelmű fölényben futballozott az első félidőben: „A teljesítmény ismét fantasztikus volt, 11 a 11 ellen sokkal jobbak voltunk az Arsenalnál. Tudtuk, hol vannak a területek, Malo Gusto és Estevao oldalát akartuk kihasználni.”

Az első félidőben kapott piros lap szerinte megnehezítette a helyzetet, de a csapat így is kiválóan reagált: „Tíz emberrel nehéz, de kiemelkedően kezeltük a szituációt. A piros lap jogos volt, ugyanakkor nehéz megérteni, hogy bizonyos szituációkat miért ítélnek meg máshogy.”

Az olasz szakember úgy véli, csapata közelebb jár a céljaihoz, mint tavaly: „Februárban és márciusban meglátjuk, hol tartunk.”

Az Arsenal részéről Mikel Arteta hangsúlyozta: a rangadó első perctől felfokozott hangulatú volt, és az ellenfél emberhátránya miatt teljesen más mérkőzésképet kellett kezelniük.

„Érezni lehetett, mekkora a tét. Minden párharc a legmagasabb intenzitású volt. Tíz ember ellen elvárható lett volna a győzelem, ezért csalódott vagyok” – fogalmazott a spanyol tréner.

Arteta szerint az egyenlítő találat és a helyzetek mutatják, hogy csapata mentálisan erős maradt. „A játékosok mindent megtettek. Néhányan még nem is játszottak együtt ezt megelőzően. Büszke vagyok arra, ahogy átvészeltük ezt a hetet.”

Angol labdarúgás
16 órája

Kiállítás után gólváltás: döntetlenre végzett egymással a Chelsea és az Arsenal

Caicedo kiállítása után megszerezte a vezetést a Chelsea – hamar egyenlített a vendégcsapat, de győzni már nem tudott.

ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ
Chelsea–Arsenal 1–1 (0–0) 
London, Stamford Bridge, 39 500 néző. Vezette: A. Taylor
Chelsea: R. Sánchez – Gusto, W. Fofana, Chalobah, Cucurella – R. James, Caicedo – Estevao (Garnacho, a szünetben), E. Fernández, P. Neto – J. Pedro (Delap, 55.). Vezetőedző: Enzo Maresca
Arsenal: Raya – J. Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori (Lewis-Skelly, a szünetben) – Eze (Gyökeres, 72.), Zubimendi (Ödegaard, 57.), Rice – Saka, Merino, Martinelli (Madueke, 57.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Gólszerző: Chalobah (48.), ill. Merino (59.)
Kiállítva: Caicedo (38.)

   
AZ ÁLLÁSMGYDVL–KGKP
1. Arsenal1393125–7+1830
2. Manchester City1381427–12+1525
3. Chelsea1373324–12+1224
4. Aston Villa1373316–11+524
5. Brighton & Hove Albion1364321–16+522
6. Sunderland1364317–13+422
7. Manchester United1363421–20+121
8. Liverpool137620–20021
9. Crystal Palace1355317–11+620
10. Brentford1361621–20+119
11. Bournemouth1354421–23–219
12. Tottenham1353521–16+518
13. Newcastle1353517–16+118
14. Everton1353514–17–318
15. Fulham1352615–17–217
16. Nottingham Forest1333713–22–912
17. West Ham1332815–27–1211
18. Leeds United1332813–25–1211
19. Burnley1331915–27–1210
20. Wolverhampton132117–28–212

 

 

