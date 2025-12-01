Mikel Arteta: Emberelőnyben nyerni kellett volna, csalódott vagyok

A Chelsea vezetőedzője, Enzo Maresca szerint csapata egyértelmű fölényben futballozott az első félidőben: „A teljesítmény ismét fantasztikus volt, 11 a 11 ellen sokkal jobbak voltunk az Arsenalnál. Tudtuk, hol vannak a területek, Malo Gusto és Estevao oldalát akartuk kihasználni.”

Az első félidőben kapott piros lap szerinte megnehezítette a helyzetet, de a csapat így is kiválóan reagált: „Tíz emberrel nehéz, de kiemelkedően kezeltük a szituációt. A piros lap jogos volt, ugyanakkor nehéz megérteni, hogy bizonyos szituációkat miért ítélnek meg máshogy.”

Az olasz szakember úgy véli, csapata közelebb jár a céljaihoz, mint tavaly: „Februárban és márciusban meglátjuk, hol tartunk.”

Az Arsenal részéről Mikel Arteta hangsúlyozta: a rangadó első perctől felfokozott hangulatú volt, és az ellenfél emberhátránya miatt teljesen más mérkőzésképet kellett kezelniük.

„Érezni lehetett, mekkora a tét. Minden párharc a legmagasabb intenzitású volt. Tíz ember ellen elvárható lett volna a győzelem, ezért csalódott vagyok” – fogalmazott a spanyol tréner.

Arteta szerint az egyenlítő találat és a helyzetek mutatják, hogy csapata mentálisan erős maradt. „A játékosok mindent megtettek. Néhányan még nem is játszottak együtt ezt megelőzően. Büszke vagyok arra, ahogy átvészeltük ezt a hetet.”