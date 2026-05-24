Öt gól 15 perc alatt; a Villarreal az Atleti kiütésével bronzérmes a La Ligában
Igazi ki-ki meccsnek ígérkezett a vasárnap esti rangadó, hiszen a csapatok azonos pontszámmal álltak a tabellán, viszont a gólkülönbség a Villarrealnak kedvezett. Az Atleti ezzel együtt nem esett neki ellenfelének, s az első szűk félórában nem sok minden történt a meccsen.
Ezután viszont felpörögtek az események: a 30. percben a klub színeiben az utolsó meccsét játszó csapatkapitány, Dani Parejo tizenegyesből szerezte meg a vezetést a hazaiaknak. Három perccel később Pedraza választotta el a labdától Llorentét a madridi térfélen, s balról a kapu elé centerezett. A labda a menteni próbáló Hanckóról Ayoze Pérez elé pattant, aki habozás nélkül beverte a Villarreal második találatát. A 39. percben folytatódott a gólfesztivál, egy hosszan előrevágott labdával a második gólt szerző Pérez iramodott meg a kapu felé, majd a 16-os előterében az őt utolérő védők gyűrűjéből tálalt Zsorzs Mikautadze elé, aki gólra váltotta a ziccert. A Simeone-csapat a 43. percben Marc Pubill közeli fejesével szépített ugyan, de két perccel később ismét a sárga mezesek ünnepeltek, miután Pape Gueye 17 méterről tekert óriási gólt a jobb felső sarokba – 15 perc alatt ez volt az ötödik gól a meccsen.
A madridiak argentin mestere három félidei cserével reagált a rémálomszerű első félidőre, de a játék képe nem változott, sőt, újabb gólt kaptak a „matracosok”. Nicolas Pépé remek passzal találta meg Ayoze Pérezt, aki éles szögből a kilépő Musso mellett helyezett a jobb alsóba. A folytatásban az eredmény nem változott – a Villarreal 5–1-es sikerével pontok tekintetében is elhúzott ellenfelétől és bronzérmesként zárta az évadot.
SPANYOL LA LIGA
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Villarreal–Atlético Madrid 5–1 (Parejo 30. – 11-esből, A. Pérez 34., 54., Mikautadze 40., Gueye 45., ill. Pubill 43.)
|A LA LIGA VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|38
|31
|1
|6
|94–34
|+60
|94
|2. Real Madrid
|38
|27
|5
|6
|77–35
|+42
|86
|3. Villarreal
|38
|22
|6
|10
|72–46
|+26
|72
|4. Atlético Madrid
|38
|21
|6
|11
|62–43
|+19
|69
|5. Betis
|38
|15
|15
|8
|59–48
|+11
|60
|6. Celta Vigo
|38
|14
|12
|12
|53–48
|+5
|54
|7. Getafe
|38
|15
|6
|17
|32–38
|–6
|51
|8. Rayo Vallecano
|38
|12
|14
|12
|41–44
|–3
|50
|9. Valencia
|38
|13
|10
|15
|46–55
|–9
|49
|10. Real Sociedad
|38
|11
|13
|14
|59–61
|–2
|46
|11. Espanyol
|38
|12
|10
|16
|43–55
|–12
|46
|12. Athletic Bilbao
|38
|13
|6
|19
|42–58
|–16
|45
|13. Sevilla
|38
|12
|7
|19
|46–60
|–14
|43
|14. Alaves
|38
|11
|10
|17
|44–56
|–12
|43
|15. Elche
|38
|10
|13
|15
|49–57
|–8
|43
|16. Levante
|38
|11
|9
|18
|45–60
|–15
|42
|17. Osasuna
|38
|11
|9
|18
|44–50
|–6
|42
|18. Mallorca
|38
|11
|9
|18
|47–57
|–10
|42
|19. Girona
|38
|9
|14
|15
|39–55
|–16
|41
|20. Oviedo
|38
|6
|11
|21
|26–60
|–34
|29