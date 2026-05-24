Öt gól 15 perc alatt; a Villarreal az Atleti kiütésével bronzérmes a La Ligában

2026.05.24. 23:02
A klubikon Dani Parejo góllal búcsúzott (Fotó: Getty Images)
A Villarreal hazai pályán 5–1-re nyert az Atlético Madrid ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 38., utolsó fordulójának záró meccsén.

Igazi ki-ki meccsnek ígérkezett a vasárnap esti rangadó, hiszen a csapatok azonos pontszámmal álltak a tabellán, viszont a gólkülönbség a Villarrealnak kedvezett. Az Atleti ezzel együtt nem esett neki ellenfelének, s az első szűk félórában nem sok minden történt a meccsen. 

Ezután viszont felpörögtek az események: a 30. percben a klub színeiben az utolsó meccsét játszó csapatkapitány, Dani Parejo tizenegyesből szerezte meg a vezetést a hazaiaknak. Három perccel később Pedraza választotta el a labdától Llorentét a madridi térfélen, s balról a kapu elé centerezett. A labda a menteni próbáló Hanckóról Ayoze Pérez elé pattant, aki habozás nélkül beverte a Villarreal második találatát. A 39. percben folytatódott a gólfesztivál, egy hosszan előrevágott labdával a második gólt szerző Pérez iramodott meg a kapu felé, majd a 16-os előterében az őt utolérő védők gyűrűjéből tálalt Zsorzs Mikautadze elé, aki gólra váltotta a ziccert. A Simeone-csapat a 43. percben Marc Pubill közeli fejesével szépített ugyan, de két perccel később ismét a sárga mezesek ünnepeltek, miután Pape Gueye 17 méterről tekert óriási gólt a jobb felső sarokba – 15 perc alatt ez volt az ötödik gól a meccsen. 

A madridiak argentin mestere három félidei cserével reagált a rémálomszerű első félidőre, de a játék képe nem változott, sőt, újabb gólt kaptak a „matracosok”. Nicolas Pépé remek passzal találta meg Ayoze Pérezt, aki éles szögből a kilépő Musso mellett helyezett a jobb alsóba. A folytatásban az eredmény nem változott – a Villarreal 5–1-es sikerével pontok tekintetében is elhúzott ellenfelétől és bronzérmesként zárta az évadot. 

SPANYOL LA LIGA
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Villarreal–Atlético Madrid 5–1 (Parejo 30. – 11-esből, A. Pérez 34., 54., Mikautadze 40., Gueye 45., ill. Pubill 43.)

A LA LIGA VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGk 
1. Barcelona38311694–34+60 94 
2. Real Madrid38275677–35+42 86 
3. Villarreal382261072–46+26 72 
4. Atlético Madrid382161162–43+19 69 
5. Betis381515859–48+11 60 
6. Celta Vigo3814121253–48+5 54 
7. Getafe381561732–38–6 51 
8. Rayo Vallecano3812141241–44–3 50 
9. Valencia3813101546–55–9 49 
10. Real Sociedad3811131459–61–2 46 
11. Espanyol3812101643–55–12 46 
12. Athletic Bilbao381361942–58–16 45 
13. Sevilla381271946–60–14 43 
14. Alaves3811101744–56–12 43 
15. Elche3810131549–57–8 43 
16. Levante381191845–60–15 42 
17. Osasuna381191844–50–6 42 
18. Mallorca381191847–57–10 42 
19. Girona389141539–55–16 41 
20. Oviedo386112126–60–34 29 

 

 

