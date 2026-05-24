Öt gól 15 perc alatt; a Villarreal az Atleti kiütésével bronzérmes a La Ligában

Igazi ki-ki meccsnek ígérkezett a vasárnap esti rangadó, hiszen a csapatok azonos pontszámmal álltak a tabellán, viszont a gólkülönbség a Villarrealnak kedvezett. Az Atleti ezzel együtt nem esett neki ellenfelének, s az első szűk félórában nem sok minden történt a meccsen.

Ezután viszont felpörögtek az események: a 30. percben a klub színeiben az utolsó meccsét játszó csapatkapitány, Dani Parejo tizenegyesből szerezte meg a vezetést a hazaiaknak. Három perccel később Pedraza választotta el a labdától Llorentét a madridi térfélen, s balról a kapu elé centerezett. A labda a menteni próbáló Hanckóról Ayoze Pérez elé pattant, aki habozás nélkül beverte a Villarreal második találatát. A 39. percben folytatódott a gólfesztivál, egy hosszan előrevágott labdával a második gólt szerző Pérez iramodott meg a kapu felé, majd a 16-os előterében az őt utolérő védők gyűrűjéből tálalt Zsorzs Mikautadze elé, aki gólra váltotta a ziccert. A Simeone-csapat a 43. percben Marc Pubill közeli fejesével szépített ugyan, de két perccel később ismét a sárga mezesek ünnepeltek, miután Pape Gueye 17 méterről tekert óriási gólt a jobb felső sarokba – 15 perc alatt ez volt az ötödik gól a meccsen.

A madridiak argentin mestere három félidei cserével reagált a rémálomszerű első félidőre, de a játék képe nem változott, sőt, újabb gólt kaptak a „matracosok”. Nicolas Pépé remek passzal találta meg Ayoze Pérezt, aki éles szögből a kilépő Musso mellett helyezett a jobb alsóba. A folytatásban az eredmény nem változott – a Villarreal 5–1-es sikerével pontok tekintetében is elhúzott ellenfelétől és bronzérmesként zárta az évadot.

SPANYOL LA LIGA

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Villarreal–Atlético Madrid 5–1 (Parejo 30. – 11-esből, A. Pérez 34., 54., Mikautadze 40., Gueye 45., ill. Pubill 43.)