A Konferencialiga döntősétől érkezett a Villarreal új vezetőedzője – hivatalos

Inigo Pérezt a spanyol labdarúgás egyik legtehetségesebb edzőjeként tartják számon már egy ideje, s az idén is bizonyított azzal, hogy a Rayo Vallecanóval a Konferencialiga döntőjéig menetelt, amelyben egy szoros meccsen alulmaradt a Crystal Palace-szal szemben. A bajnokságban a Rayo a nyolcadik helyet szerezte meg.

A Villarreal már korábban bejelentette, hogy az idény végén távozik a csapat vezetőedzője, Marcelino García Toral, aki második ciklusában 2023 óta irányította a gárdát, amellyel a nemrég véget érő évadban a harmadik helyen végzett.

A „sárga tengeralattjáró” hivatalos közleménye szerint a 38 éves Inigo Pérez 2029 júniusáig írt alá a csapathoz, hivatalos bemutatására holnap (kedden) 18.30-tól kerül sor.