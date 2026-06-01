A Konferencialiga döntősétől érkezett a Villarreal új vezetőedzője – hivatalos

2026.06.01. 12:51
Inigo Pérez (Fotó: Getty Images)
Inigo Pérez Marcelino García Toral spanyol foci Villarreal
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Rayo Vallecanótól az idény végén távozó Inigo Pérez lett a Villarreal új vezetőedzője – jelentette be hétfő délután a „sárga tengeralattjáró” hivatalos felületein.

Inigo Pérezt a spanyol labdarúgás egyik legtehetségesebb edzőjeként tartják számon már egy ideje, s az idén is bizonyított azzal, hogy a Rayo Vallecanóval a Konferencialiga döntőjéig menetelt, amelyben egy szoros meccsen alulmaradt a Crystal Palace-szal szemben. A bajnokságban a Rayo a nyolcadik helyet szerezte meg.

A Villarreal már korábban bejelentette, hogy az idény végén távozik a csapat vezetőedzője, Marcelino García Toral, aki második ciklusában 2023 óta irányította a gárdát, amellyel a nemrég véget érő évadban a harmadik helyen végzett.

A „sárga tengeralattjáró” hivatalos közleménye szerint a 38 éves Inigo Pérez 2029 júniusáig írt alá a csapathoz, hivatalos bemutatására holnap (kedden) 18.30-tól kerül sor.

 

