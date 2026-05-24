Real Madrid: elfogadták a kihívó jelöltségét, szavazás dönt Florentino Pérez sorsáról

2026.05.24. 20:48
Real Madrid Enrique Riquelme Florentino Pérez La Liga
A spanyol élvonalbeli Real Madrid a hivatalos honlapján közölte, hogy a klub Választási Bizottsága vasárnapi ülésén elfogadta Enrique Riquelme jelöltségét az elnöki posztra.

A közlemény szerint a bizottság – miután Riquelme minden elvárásnak megfelelt, s indőben adta le a jelöltséghez szükséges papírokat – egyhangú döntéssel bólintott rá a 37 éves üzletember jelöltségére. A királyi klub így 20 év után rendez olyan elnökválasztást, amelyen egynél több jelölt küzd az elnöki székért – 2006-ban Ramón Calderón Juan Palaciost mindössze 245 szavazattal megelőzve lett elnök egy öt jelöltet felvonultató versenyben. 

A választás pontos időpontja még nem ismert, a választási bizottságnak az utolsó jelöltség elfogadásától számított 15 napon belülre kell kiírnia a szavazást, ahol a több mint százezer pártoló tag (socio) dönt majd arról, hogy Florentino Pérez nyolcadik, vagy Enrique Riquelme első elnöki ciklusával folytatódjon a klub története – írja a Marca

 

 

