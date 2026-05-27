Videó: Budapesten, a BL-döntő előtt villantották meg először az Arsenal új mezét

2026.05.27. 22:46
Bajnokok Ligája Budapest mez Arsenal BL-döntő
Robbie Lyle televíziós személyiség, az Arsenal Fan Tv ismert arca a Bajnokok Ligája-döntő előtt Budapesten, a Halászbástya előtt mutatta be az Arsenal új, idegenbeli mezét a következő, 2026–2027-es idényre – persze nem hivatalos módon.

 

A brit tévés azzal kezdi a videót, hogy már most beleszeretett Budapestbe, akár ide is költözne, ha csapata megnyerné a BL-t szombaton a Puskás Arénában, a Paris Saint-Germain ellen. Aztán jön a lényeg:

 

