Világszínvonalú futballfesztivál kezdődik Budapesten a Bajnokok Ligája-döntő miatt

ÚGY ÜNNEPELD A GYÖNYÖRŰ JÁTÉKOT, mint még soha – hirdeti az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a május 28-a és 31-e között a Hősök terén megtartandó, BL-döntőt kísérő rendezvénysorozatot, a Bajnokok Fesztiválját, ahol izgalmas futballprogramok, partneri tevékenységek, élő szórakoztató műsorok és meglepetések várnak a kilátogatókra. A rendezvény csütörtökön 10.30-kor veszi kezdetét egy különleges megnyitóünnepséggel, amelyen a sorozat 2007-es győztese, Cafu, és Karácsony Gergely budapesti főpolgármester kíséretében érkezik meg a fesztiválra a Bajnokok Ligája trófeája. A későbbiekben lehetőség nyílik arra is, hogy az érdeklődők fotót készítsenek az ikonikus kupával, azaz annak óriási másával, amely a vízen helyezkedik el, körülötte pedig egy nyitott kifutó húzódik, amely egyedülálló élményt és fotózási lehetőségeket kínál a szurkolóknak. A fesztivál sokszínű szórakoztató programjában csütörtök este a helyi magyar sztár, a Vasovski Symphonic Live lép fel, péntek este pedig a nemzetközi slágergyáros és producer, SIGALA lesz a főszereplő a Szépművészeti Múzeum előtti főszínpadon 21.00-kor. A fesztivál területén számos étel- és italárusító pont áll majd a látogatók rendelkezésére, magyar specialitásokkal együtt, míg a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája-ajándékboltokban exkluzív ruházati cikkek, mérkőzéslabdák és egyéb termékek lesznek kaphatók.

A fő látványosság azonban nem a Hősök terén, hanem a Papp László Budapest Sportarénában lesz: a Legendák tornáját 29-én, pénteken rendezik meg, a négy csapatkapitány – Luís Figo (aki megvédené tavalyi bajnoki címét), Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland – mellett a sztárokkal teli csapatokban olyan nevek szerepelnek majd, mint Xavi, David Silva, Theo Walcott, Santi Cazorla, Roberto Carlos, Robert Pires, Marco Materazzi és Eric Abidal.

A Nemzeti Sport szerdán meghívást kapott a Bajnokok Fesztiváljának médiatúrájára, ahol a szervezők körbevezették a sajtó munkatársait a területen és bemutatták a különböző standokat, programokat. Az interaktív, szórakoztató program után az egyik főszervező, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nemzetközi és szervezési igazgatója, Szabó Vilmos nyilatkozott lapunknak.