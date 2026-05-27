Világszínvonalú futballfesztivál kezdődik Budapesten a Bajnokok Ligája-döntő miatt
ÚGY ÜNNEPELD A GYÖNYÖRŰ JÁTÉKOT, mint még soha – hirdeti az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a május 28-a és 31-e között a Hősök terén megtartandó, BL-döntőt kísérő rendezvénysorozatot, a Bajnokok Fesztiválját, ahol izgalmas futballprogramok, partneri tevékenységek, élő szórakoztató műsorok és meglepetések várnak a kilátogatókra. A rendezvény csütörtökön 10.30-kor veszi kezdetét egy különleges megnyitóünnepséggel, amelyen a sorozat 2007-es győztese, Cafu, és Karácsony Gergely budapesti főpolgármester kíséretében érkezik meg a fesztiválra a Bajnokok Ligája trófeája. A későbbiekben lehetőség nyílik arra is, hogy az érdeklődők fotót készítsenek az ikonikus kupával, azaz annak óriási másával, amely a vízen helyezkedik el, körülötte pedig egy nyitott kifutó húzódik, amely egyedülálló élményt és fotózási lehetőségeket kínál a szurkolóknak. A fesztivál sokszínű szórakoztató programjában csütörtök este a helyi magyar sztár, a Vasovski Symphonic Live lép fel, péntek este pedig a nemzetközi slágergyáros és producer, SIGALA lesz a főszereplő a Szépművészeti Múzeum előtti főszínpadon 21.00-kor. A fesztivál területén számos étel- és italárusító pont áll majd a látogatók rendelkezésére, magyar specialitásokkal együtt, míg a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája-ajándékboltokban exkluzív ruházati cikkek, mérkőzéslabdák és egyéb termékek lesznek kaphatók.
A fő látványosság azonban nem a Hősök terén, hanem a Papp László Budapest Sportarénában lesz: a Legendák tornáját 29-én, pénteken rendezik meg, a négy csapatkapitány – Luís Figo (aki megvédené tavalyi bajnoki címét), Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland – mellett a sztárokkal teli csapatokban olyan nevek szerepelnek majd, mint Xavi, David Silva, Theo Walcott, Santi Cazorla, Roberto Carlos, Robert Pires, Marco Materazzi és Eric Abidal.
A Nemzeti Sport szerdán meghívást kapott a Bajnokok Fesztiváljának médiatúrájára, ahol a szervezők körbevezették a sajtó munkatársait a területen és bemutatták a különböző standokat, programokat. Az interaktív, szórakoztató program után az egyik főszervező, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nemzetközi és szervezési igazgatója, Szabó Vilmos nyilatkozott lapunknak.
„Testközelből éreztem, hogy a Budapesten rendezett 2020-as UEFA Szuperkupa-meccs, a 2020-as Európa-bajnokság mérkőzései és a 2023-as Európa-liga-finálé óriási volumenű események voltak, de az idei Bajnokok Ligája-döntő egy teljesen másik szint – mondta lapunknak a Bajnokok Ligája döntőjének projektvezetője. – Sokkal nagyobb stábbal érkezik az UEFA, sokkal nagyobb a felhajtás az esemény körül. A szurkolói zóna hivatalos befogadóképessége tízezer fő, ha a találkozó napján megtelne a Hősök tere, akkor még az Andrássy út felé meg lehet nyitni területeket, s ott megnézni kivetítőkön a mérkőzést, de a négynapos fesztivál egészét nézve több tízezer szurkoló, érdeklődő érkezésére számítunk. Az Eb és az Európa-liga-döntő tapasztalataiból okulva ismét úgy éreztük, hogy a Hősök tere a legmegfelelőbb választás a szurkolói zóna kialakítására, ugyanis korábban az UEFA nagyon elégedett volt az itt lebonyolított programok minőségével, nem volt kérdés, hogy ismét itt lesz kialakítva a szurkolói zóna. Az említett korábbi kiemelt mérkőzések után már rutinosabban készültünk a BL-döntőre, így különösebb szervezési nehézségbe nem is botlottunk, a szombat este pedig teljes mértékben megkoronázza az elmúlt évek munkáját. Hogy a jövőben rendezhet-e Budapest hasonló világeseményt, az jó kérdés, az UEFA törekszik arra, hogy minél több helyszín rendezhessen ilyen mérkőzéseket, de amennyiben ránk esne a választás, mi készen állunk. Mindenkinek javaslom, hogy látogasson ki a finálét megelőző fesztiválra is, nagyszerű, ingyenes, futball tematikájú programokkal várunk minden érdeklődőt, gyerekektől kezdve a szépkorúakig.”