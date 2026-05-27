NB I: bosnyák védekező középpályással erősített a Debrecen – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.05.27. 20:20
Blaz Boskovic (balra) és Bogdán Ádám sportigazgató (Fotó: dvsc.hu)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debrecen szerda este a hivatalos honlapján jelentette be, hogy hároméves szerződést kötött Blaz Boskoviccsal.

A DVSC honlapjának közleményéből kiderült, hogy a 24 éves bosnyák védekező középpályás az előző idényben a horvát első osztályú NK Lokomotiva Zagrebben futballozott, méghozzá alapemberként, 33 mérkőzésen három gólt szerzett és egy gólpasszt is adott.

A korábban Bosznia-Hercegovina U21-es válogatottjában is szereplő Boskovic a Zrinjski Mostarban nevelkedett, 2022 óta futballozott a Lokomotiva Zagrebben. Összesen már 52 horvát első osztályú bajnokin szerepelt és több poszton is bevethető a Loki tájékoztatása szerint.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, Lokomotiva Zagreb – Horvátország)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, jelenleg kölcsönben Nyíregyháza Spartacus) 
Távozók: Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése)

 

