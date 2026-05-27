Paul Shaw: Ez minden idők legerősebb Arsenal-kerete; Feczkó Tamás: Elköszönni sem tudtam

A Ferencváros korábbi csatára, az Arsenalban nevelkedett Paul Shaw szerint – aki a 90-es évek közepén 13 mérkőzésen lépett pályára a londoniak felnőttcsapatában – kedvenc klubja történelmet írhat a Paris Saint-Germain ellen szombaton a Puskás Arénában. A korábbi angol támadó jelenleg Floridában és Clevelandben dolgozik utánpótlás­edzőként, és lapunknak többek között arról is beszélt, hogy „a Paris Saint-Germainnek elképesztő a támadópotenciálja, ugyanakkor az Arsenal védekezése annyira szervezett és stabil, hogy meg tudja fojtani a meccset. Az első fél óra kulcsfontosságú lesz: ha sikerül harminc percig kibírni kapott gól nélkül, az frusztrálhatja a PSG-t. Viszont ha korán hátrányba kerül az Arsenal, és nyíltabban kell futballoznia, a párizsiak a sebességükkel és a hatékony támadójátékukkal nagyon gyorsan eldönthetik a mérkőzést.”

A Liverpool 2025–2026-os évada aranybetűk helyett könnyekkel, belső viszályokkal és korábban nem látott megújulási kényszerrel íródott. Diogo Jota tragédiájától a háromtagúra bővülő magyar légió szerepéig olyan idény krónikája ez, amelyben a BL-indulás kiharcolása szinte bajnoki címmel ért fel. Kollégánk, Gyenge Balázs Liverpoolból értékelte a három magyar futballistát is foglalkoztató együttes szereplését. Az átigazolási időszakban a Liverpool minden korábbi klubrekordot megdöntve csaknem félmilliárd (!) fontot fordított erősítésre, a Newcastle-tól érkező Alexander Isak a brit klubfutball legdrágább igazolása lett (125 millió font). A kudarcos idény egyik fő tanulsága, hogy a magyarok nem csak statiszták voltak e drámában, sőt, Szoboszlai Dominik a teljes keret talán egyetlen képviselője, aki PL-címvédő csapat szintjén játszotta végig az évadot.

Egymás után második alkalommal maradt bent a világ 16 legjobb csapatát felvonultató elitben a magyar férfi jégkorong-válogatott. Majoross Gergely szövetségi kapitánnyal beszélgettünk a vb-szereplésről, az elmúlt két év mérlegéről és arról, miben lehet még tovább fejlődni. „Hiányérzet mindig van, de tizenhat-tizenhét harmadra nagyon büszkék lehetünk, kettő-három volt, ami csak elfogadható, és egy-két olyan, amit szívesen elfelejtenék” – mondta lapunknak Majoross Gergely. Hozzátette: „Az öt az öt elleni játékunk óriási fejlődésen ment keresztül. A védekezőjátékunkat, ami sokaknak furcsa, idegen rendszer lehet, két év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy mostanra mindenki otthonosan mozog benne, jól működik. A legnehezebb, hogy mi nem találkozunk akkora kihívással idény közben, a mindennapokban, amilyen elé az elit-világbajnokság állít bennünket.”

Feczkó Tamás, a Bp. Honvéd immár korábbi vezetőedzője 2024 decemberében vette át a csapatot Laczkó Zsolttól az NB II utolsó helyén, s bár a célt elérve idén visszajuttatta az együttest az NB I-be, a klubvezérkar mással képzeli el a jövőt, így az automatikusan egy évvel meghosszabbodó szerződését közös megegyezéssel felbontották. „Csalódott vagyok, mert az elmúlt másfél évben reggeltől éjszakáig azért dolgoztunk, hogy a Honvéd sikeres legyen, s bár ez megtörtént, a munkát idő előtt abba kellett hagynunk. Amikor a klub sportigazgatója, Fórizs Sándor a televízióban azt mondta május elején a feljutás után, hogy még nem biztos a jövőm, akkor már sejtettem, itt a vége” – mondta lapunknak a szakember, aki elárulta, „egyelőre egy konkrét ajánlatot sem kaptam”.

A budapesti BL-döntő egyik legemelkedettebb jelenetsorának ígérkezik György Ádám különleges fellépése, amelynek során egyedi zongorán játszik az idény utolsó európai klubmérkőzésének nyitányaként. A Budapesten született művész, aki a New York-i Carnegie Hall rendszeres fellépője, egy ideje a nagy labdarúgó-eseményeken is megmutatja virtuozitását, fellépett például a 2012-es Európa-bajnokság nyitóünnepségén, ahogy a 2023-as isztambuli BL-finálén is. A 44 éves, Liszt Ferenc-díjas zongorista lapunknak elmondta, most Budapestre „azért is készül különleges zongora, mert itt az akusztika nem segíti úgy a művészt, mint egy hangversenyteremben. Azt kértem a Steinway-től, hogy legyen mélysége, de ne legyen nehézkes. Az az elképzelésem, hogy ezzel a zongorával a BL-himnusz valóban szárnyra kap, és olyan lelki magasságba repíti a közönséget, mint a játékosokat.”

