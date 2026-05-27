„Büszke vagyok, de kissé szomorú is” – Vedran Bosnic a Falco elleni vereség után

2026.05.27. 21:01
Vedran Bosnic (Fotó: Czinege Melinda)
Mint arról már korábban hírt adtunk, a Falco Szombathely 113–82-re legyőzte a Szolnoki Olajbányászt a férfi kosárlabda NB I döntőjének ötödik mérkőzésén, ezzel megnyerte a bajnokságot. A meccs után szolnoki részről csalódottan, ugyanakkor büszkén értékelték a történteket.

Pallai Tamás, a Szolnok csapatkapitánya

„Micsoda idényünk volt! Nehéz összefoglalni, sok olyan pillanat volt, amikre büszkék lehetünk, de sajnos az i-re a pont nem került fel. Csalódottak vagyunk, sajnos elfogytunk a végére, ám szomorkodni sem szabad, mert becsülettel megharcoltunk az ezüstért, tudnunk kell majd értékelni ezt is. Sikeres évadon vagyunk túl, azonban megkoronázni nem sikerült."

Vedran Bosnic, a Szolnok edzője

„A Falco elképesztően jól dobott és jó ritmusban játszott, megérdemelt volt a győzelme ezen a mérkőzésen. Somogyi Ádámot nem lehetett kétszer pótolni: bár Krnjajszki Borisz fantasztikus volt hétfőn is, most is, sajnos könnyebbé tettük a Falco dolgát, hogy karmesterünk nélkül kellett az utolsó két meccset lejátszanunk. Az idényt hat új játékossal kezdtük, nem vagyunk a top 3-ban anyagilag, ehhez képest nagyon sikeres évadot zártunk, a BL-ben is mentünk egy kört, noha végig rengeteg sérülés nehezítette a munkát. Büszke vagyok arra, hogy ezt elértük, de kissé szomorú is, hogy nem lettünk bajnokok."

Kiütés a döntő ötödik meccsén: Szolnokon nyerte meg a férfi kosár NB I-et a Falco

A vártnál sokkal simább mérkőzésen dőlt el az aranyérem sorsa. A vendégek 113 pontig jutottak idegenben.

 

 

