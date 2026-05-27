Milák Kristóf két dobogós helyezést szerzett a Mare Nostrum 2. állomásának első napján

Egy második és egy harmadik hely: ez Milák Kristóf mérlege a Mare Nostrum-sorozat második állomásának első napján.

Canet-en-Roussillonban Milák előbb 50 pillangón lépett rajtkőre, ott a harmadik lett (23.27), a számot a kanadai Ilya Kharun nyerte (23.00), majd a nap utolsó számában, 100 gyorson is ott volt – természetesen – a döntőben: 48.76-ot úszott, vagyis rosszabbat némiképp, mint az első állomáson, Monacóban (48.13), ezzel második lett, a győzelmet az amerikai Patrick Sammon szerezte meg (48.04).

A két dobogós helyet gyűjtő Milák mellett még egy magyar szerepelt igazán jól, méghozzá azzal, hogy nyerni tudott: Zombori Gábor 400 vegyesen volt a leggyorsabb (4:16.88), de ez még mindig nem Eb-szint…

Itt Kovács Botond nyolcadik lett (4:37.05).

A további magyar szereplés így festett szerdán: Ábrahám Minna 50 háton nyolcadik lett (29.42), Jászó Ádám ugyanezen a távon a hatodik (25.28). Jackl Vivien 200 pillangón hatodik (2:13.56), a férfiak hasonló számában Márton Richárd 1:56.73-mal a negyedik, Antal Dávid 1:57.49-cel az ötödik lett. Jackl nem sokkal később ott volt a 200 hát döntőjében is, hetedikként végzett (2:13.60), Molnár Dóra pedig negyedikként (2:12.85). Ugrai Panna 55.12-t úszott 100 gyorson, ezzel hetedikként zárt.