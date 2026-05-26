A következő idényben már nem Fizz Liga lesz az NB I neve – hivatalos

Több sajtóorgánum is beszámolt arról, hogy az OTP Csoport bezárja online piacterét, így mindössze kétéves működés után megszűnik a Fizz. Kedden ez hivatalossá is vált, miután a cég közleményt adott ki a fizz.hu-n.

„Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését. A fizz.hu egy innovatív kezdeményezés volt, egyfajta startup, amelynek célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén. Az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jelentősen átalakult. A remélt növekedés elmaradt, és a kedvezőtlen makrokörnyezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra. Mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP Csoport az e-piactér bezárása mellett döntött. Büszkék vagyunk arra a munkára és tudásra, amit a Fizz csapata létrehozott, és az itt szerzett tapasztalatok fontos szerepet játszanak a jövőbeni fejlesztéseinkben” – olvasható a közleményben.

Az NB I egy évvel ezelőtt lett OTP Bank Liga (mely 2011 óta volt a hivatalos név) helyett Fizz Liga, ám érthető módon a fizz.hu bezárása a magyar élvonal újabb névváltoztatását is magával hozza. Lapunk megkereste az MLSZ-t az ügyben, a szövetség pedig megerősítette, valóban új nevet kap a honi első osztály.

„Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizz Liga lesz az NB I-es bajnokság hivatalos elnevezése. Az MLSZ által 2025-ben, az első osztályú magyar labdarúgó-bajnokság névszponzorára kiírt tender győztese az OTP Bank Nyrt. volt. Az MLSZ és az OTP között létrejött megállapodás alapján a tender győztesének jogosultsága a bajnokság hivatalos nevének meghatározása. Az NB I-es bajnokság új elnevezéséről megkezdődtek az egyeztetések, amint megegyezés születik, tájékoztatást adunk róla” – válaszolta az MLSZ, majd közleményt is adott ki róla.