Hat játékos távozik az NB II-es Csákvártól

„Új keretet építünk, elsősorban fiatal, ambiciózus fiatalokkal, és az elmúlt szezont alacsonyabb osztályban töltő játékosokkal is tárgyalunk – mondta a klubhonlapon Nagy Sándor elnök. – Ugyanakkor az már eldőlt, hogy hatan távoznak tavaszi együttesünkből. A 38 éves Szakály Dénes, a 36 éves Simon András, a 34 éves Baracskai Roland, a 31 éves Karacs Dániel, a 29 éves Fejős Áron, illetve a 23 éves Ominger Bence máshol folytatja a pályafutását. Hogy a helyükre kik érkeznek, hamarosan eldől.”

A középpályás Szakály Dénes 2023 nyarán érkezett Csákvárra. A klub színeiben összesen 68 mérkőzésen lépett pályára, míg a támadó Simon András ugyanakkor csatlakozott a csapathoz, és 62 találkozón kapott lehetőséget. A szintén támadó Baracskai Roland hosszú éveken át meghatározó tagja volt a keretnek, összesen 178 meccsen szerepelt, s 2019 januárja óta erősítette a Csákvárt.

A hátvéd Karacs Dániel 2022 februárjában került a klubhoz, és 122 alkalommal öltötte magára a csákvári mezt. A szélső Fejős Áron 2022 nyarán igazolt Csákvárra – a 2024–2025-ös kiírást a PMFC-nél töltötte, majd visszatért a klubhoz –, ő összesen 77 mérkőzésen lépett pályára a gárda színeiben. A középpályás Ominger Gergő pedig 2025 januárjában jött és 33 találkozón kapott szerepet a csapatban.