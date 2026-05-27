Nemzeti Sportrádió

Vaskos meglepetés a Garroson: ukrán végzett a nőknél a második kiemelttel

2026.05.27. 18:09
null
Julija Sztarodubceva okozta a Garros eddigi legnagyobb meglepetését a nőknél (Fotó: Getty Images)
Címkék
Julija Sztarodubceva Jelena Ribakina Roland Garros
Nagy csatában hatalmas meglepetés született a Roland Garros női egyes versenyének 2. fordulójában: a világranglistán 55. helyen álló Julija Sztarodubceva 3:6, 6:1, 7:6-ra győzte le a WTA-rangsor második helyén álló kazah Jelena Ribakinát.

 A világranglista 2. helyezettjére, Jelena Ribakinára az ukrán Julija Sztarodubceva várt a legjobb hatvannégy közt, s az esélyesebb kazah 37 perc alatt 6:3-mal meg is nyerte az első szettet. Sima ügy – gondolhattuk, ám Sztarodubceva más véleményen volt, és meggyőződésének a második felvonásban remek tenisszel és sorozatban megnyert öt játékkal adott hangot – 6:1-gyel övé lett a játszma.

Sőt, a döntő szettben két brékkel már 3:0-ra is vezetett. Ekkor a kazah versenyző aztán megemberelte magát, elnyerte Sztarodubceva adogatójátékát, majd 4:3-nál ismét, s a tizedik gémben az ukrán már abban a tudatban kezdett el szerválni, hogy a meccsben maradásért játszik – „megugrotta” az akadályt, csakúgy, mint két játékkal később. Jöhetett a tie-break, amelyben Sztarodubceva idegei bizonyultak (sokkal) erősebbnek, 10–4-ra nyerte a rövidítést – megszületett a női mezőny eddigi legnagyobb meglepetése!

TENISZ 
ROLAND GARROS, PÁRIZS
FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ
De Minaur (ausztrál, 8.)–Blockx (belga) – játék nélkül
Tirante (argentin)–Davidovich Fokina (spanyol, 21.) 4:6, 7:6 (7–4), 6:1, 6:3
Kacsanov (orosz, 13.)–Trungelliti (argentin) 7:6 (7–5), 5:7, 6:1, 7:6 (7–4)
De Jong (holland)–Cina (olasz) 6:3, 6:1, 6:3
Rubljov (orosz, 11.)–Ugo Carabelli (argentin) 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7–5)

NŐI EGYES, 2. FORDULÓ
Sztarodubceva (ukrán)–Ribakina (kazah, 2.) 3:6, 6:1, 7:6 (10–4)
Korpatsch (német)–Vang (kínai, 32.) 6:2, 2:6, 6:3
Bencic (svájci, 11.)–McNally (amerikai) 6:4, 6:0
Swiatek (lengyel, 3.)–Bejlek (cseh) 6:2, 6:3
Stearns (amerikai)–Sznigur (ukrán) 6:4, 6:0
Szvitolina (ukrán, 7.)–Quevedo (spanyol) 6:0, 6:4
Golubic (svájci)–Parks (amerikai) 6:2, 6:2
Bouzková (cseh)–Jones (brit) 6:0, 7:6 (7–3)

 

Julija Sztarodubceva Jelena Ribakina Roland Garros
Legfrissebb hírek

Roland Garros: Swiatek és Bencic is két szettben nyert; De Minaur játék nélkül ment tovább

Tenisz
4 órája

Jannik Sinner magabiztos győzelemmel kezdte a Roland Garrost

Tenisz
19 órája

Bomba meglepetés a végletek meccsén: szabadkártyás ausztrál búcsúztatta Medvegyevet

Tenisz
19 órája

„Köztudott, hogy a hátam nem bírja a magas, fonákra érkező labdákat” – Gálfi Dalma csalódottan értékelt

Tenisz
22 órája

Marozsán Fábián: Nem akarok mindig e mögé bújni, de...

Tenisz
23 órája

Serif lefegyverezte Gálfi Dalmát – két szettben búcsúzott a magyar játékos a Roland Garrostól

Tenisz
Tegnap, 17:25

Marozsán Fábiánék párosban sikerrel vették az első kört a Roland Garroson

Tenisz
Tegnap, 17:22

Roland Garros: Wawrinka utolsó meccsét játszotta Párizsban

Tenisz
2026.05.25. 22:50
Ezek is érdekelhetik