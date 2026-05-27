Vaskos meglepetés a Garroson: ukrán végzett a nőknél a második kiemelttel

A világranglista 2. helyezettjére, Jelena Ribakinára az ukrán Julija Sztarodubceva várt a legjobb hatvannégy közt, s az esélyesebb kazah 37 perc alatt 6:3-mal meg is nyerte az első szettet. Sima ügy – gondolhattuk, ám Sztarodubceva más véleményen volt, és meggyőződésének a második felvonásban remek tenisszel és sorozatban megnyert öt játékkal adott hangot – 6:1-gyel övé lett a játszma.

Sőt, a döntő szettben két brékkel már 3:0-ra is vezetett. Ekkor a kazah versenyző aztán megemberelte magát, elnyerte Sztarodubceva adogatójátékát, majd 4:3-nál ismét, s a tizedik gémben az ukrán már abban a tudatban kezdett el szerválni, hogy a meccsben maradásért játszik – „megugrotta” az akadályt, csakúgy, mint két játékkal később. Jöhetett a tie-break, amelyben Sztarodubceva idegei bizonyultak (sokkal) erősebbnek, 10–4-ra nyerte a rövidítést – megszületett a női mezőny eddigi legnagyobb meglepetése!

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ

De Minaur (ausztrál, 8.)–Blockx (belga) – játék nélkül

Tirante (argentin)–Davidovich Fokina (spanyol, 21.) 4:6, 7:6 (7–4), 6:1, 6:3

Kacsanov (orosz, 13.)–Trungelliti (argentin) 7:6 (7–5), 5:7, 6:1, 7:6 (7–4)

De Jong (holland)–Cina (olasz) 6:3, 6:1, 6:3

Rubljov (orosz, 11.)–Ugo Carabelli (argentin) 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7–5)

NŐI EGYES, 2. FORDULÓ

Sztarodubceva (ukrán)–Ribakina (kazah, 2.) 3:6, 6:1, 7:6 (10–4)

Korpatsch (német)–Vang (kínai, 32.) 6:2, 2:6, 6:3

Bencic (svájci, 11.)–McNally (amerikai) 6:4, 6:0

Swiatek (lengyel, 3.)–Bejlek (cseh) 6:2, 6:3

Stearns (amerikai)–Sznigur (ukrán) 6:4, 6:0

Szvitolina (ukrán, 7.)–Quevedo (spanyol) 6:0, 6:4

Golubic (svájci)–Parks (amerikai) 6:2, 6:2

Bouzková (cseh)–Jones (brit) 6:0, 7:6 (7–3)