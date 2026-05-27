Az UVSE lett a bronzérmes a női vízilabda ob I-ben

IDŐNKÉNT MEGNEHEZÍTETTE AZ EGER az UVSE dolgát a női vízilabda ob I harmadik helyéért zajló párharc első két mérkőzésén, de két győzelemmel a háta mögött Benczur Márton csapata volt az esélyes a Hajós uszodában rendezett harmadik ütközetben, amely mindent eldöntőnek bizonyult. A találkozó kezdete előtt Ármai Zitát köszöntötték, aki e meccsel fejezte be profi pályafutását.

Az egriek edzője, Biros Péter nem lehetett elégedett a látottakkal 5–2-es hátrányban, és csapata a második negyed elején is még kicsit tanácstalan volt – Hajdú a jobb alsóba küldte be a harmadik gólját, ezután a vendégek két emberelőnyös szituációt is kihagytak, olykor pontatlanul passzoltak. Egy jó labdaszerzés után Urbin Zsófi kezéből még a saját térfélen kicsúszott a labda, Tiba Panna lecsapott, majd ellőtt a kiúszó Torma Luca mellett – ekkor már 7–2 volt az UVSE-nek. Ezután az Eger jobban összezárt hátul, és erre építve kétszer is betalált: Horváth Zsófit ketten is fogták centerben, de nem eléggé, ugyanis valahogy besodorta Golopencza Szonja mellett, majd Czigány Dóra lőtte meg a harmadik gólját (7–4).

Fordulás után az UVSE megint el tudott lépni kicsit, remek Baksa Vanda, Faragó Kamilla összjáték után utóbbi tüzelt jól, aztán az addig is hatékonyan védő Golopencza Szonja pillanatai következtek, aki előbb Pogonyi Bíbor bombáját ütötte ki, majd egymás után kétszer védte Török Dorina lövését, aki mindkétszer szinte ugyanonnan, éles szögből, rosszkézről próbálkozott. Hajdú hamarosan belőtte a negyedik gólját – a harmadik negyed aztán hasonlóképp zárult, mint a második. Megint zárkózott az Eger, Torma védése után Török megúszott, majd jól tette középre az érkező Czigány Dórának, aki már negyedszer volt eredményes, utána Sóti Lili következett, de Peresztegi-Nagy Kinga még ebben a szakaszban gondoskodott arról, hogy ne közelítse meg túlságosan az Eger az UVSE-t.

A záró szakaszban pedig mindkét csapat eldurrogtatta minden maradék puskaporát, a játékosok olyan szituációkban is lőttek, amelyekben korábban inkább még passzoltak egyet: tizenegy gól született az utolsó nyolc percben – az Eger egy ponton még feljött háromra, utána azonban nem tudta tovább tartani magát. A fővárosiaktól Mácsai Eszter is eljutott négyig, és a visszavonuló Ármai is betalált.

Az elmúlt két idény bronzérmese, az Eger így ezúttal lemaradt a dobogóról a bajnokságban, míg az UVSE legutóbbi három idényének eredményei szép sormintát írnak le: arany, ezüst, bronz.

NŐI VÍZILABDA OB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

UVSE HELIA-D–ONE EGER 17–10 (5–2, 2–2, 3–2, 7–4)

Hajós uszoda, 150 néző. V: Csizmadia, Weszelovszky

UVSE: GOLOPENCZA SZ. – Fekete F., HAJDÚ K. 4, PERESZTEGI-NAGY 3, Aubéli, Faragó K. 2, BAKSA V. Csere: Kárpáti (kapus), Ármai 1, Golopencza N., Tiba 2, Hetzl 1, Alaksza, MÁCSAI 4. Edző: Benczur Márton

EGER: Torma – Owen, Weston, Horváth Luca, Parkes, CZIGÁNY 6, TÖRÖK D. 1. Csere: Urbin, SÓTI 2, Horváth Zs. 1, Pogonyi, Kenéz, Tomori. Edző: Biros Péter

Emberelőny-kihasználás: 10/6, ill. 6/1

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Owen (27. p.), Horváth Luca (28. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 az UVSE javára

MESTERMÉRLEG

Benczur Márton: – A számszerű eredménytől függetlenül mindhárom meccs nagyon küzdelmes volt, az Eger mindent megtett, ami az erejéből tellett. Végtelenül büszke vagyok a csapatomra, nagyon jó szezonon vagyunk túl, bár nem sikerült döntőbe jutnunk, de nem sokkal könnyebb bronzérmet nyerni, mint aranyat.

Biros Péter: – Nehéz értékelni a látottakat. Az UVSE a három mérkőzés alapján megérdemelte a bronzot. Sok bennem a hiányérzet, szerettük volna megszerezni a harmadik helyet, ám nem érdemeltük meg.