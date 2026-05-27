Labdarúgó-világbajnokság: kihirdették keretüket a dél-afrikaiak

2026.05.27. 20:50
Megnevezte a világbajnokságra utazó huszonhat dél-afrikai labdarúgót Hugo Broos, a Bafana Bafana belga szövetségi kapitánya; a keretben ott van Lyle Foster, a Burnley csatára is.

Kihirdette a dél-afrikai válogatott világbajnoki keretét Hugo Broos szövetségi kapitány, a  belga szakember kiválasztottjai között mindössze hét légiós található. A Bafana Bafana becenévre hallgató nemzeti csapatba meghívott huszonhat labdarúgó közül a Burnley csatára, Lyle Foster a legismertebb futballista, aki eddigi huszonhat válogatott meccsén tízszer volt eredményes.

Dél-Afrika Csehországgal, Dél-Koreával és Mexikóval együtt az A-csoportba került, Fosterék utóbbival játsszák a nyitómérkőzést június 11-én, a mexikóvárosi Azték Stadionban.

A DÉL-AFRIKAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Védők: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96 – Németország), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukele Kabini (Molde FK – Norvégia), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire – Egyesült Államok)
Középpályások: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela – Portugália), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)
Támadók: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley – Anglia), Thapelo Maseko (AEL Limassol – Ciprus)
Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)

Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Mexikó–Dél-AfrikaX–X
Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion		Dél-Korea–CsehországX–X
Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Csehország–Dél-AfrikaX–X
Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion		Mexikó–Dél-KoreaX–X
Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Csehország–MexikóX–X
Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Dél-Afrika–Dél-KoreaX–X
A-csoport

 

