Labdarúgó-világbajnokság: kihirdették keretüket a dél-afrikaiak
Kihirdette a dél-afrikai válogatott világbajnoki keretét Hugo Broos szövetségi kapitány, a belga szakember kiválasztottjai között mindössze hét légiós található. A Bafana Bafana becenévre hallgató nemzeti csapatba meghívott huszonhat labdarúgó közül a Burnley csatára, Lyle Foster a legismertebb futballista, aki eddigi huszonhat válogatott meccsén tízszer volt eredményes.
Dél-Afrika Csehországgal, Dél-Koreával és Mexikóval együtt az A-csoportba került, Fosterék utóbbival játsszák a nyitómérkőzést június 11-én, a mexikóvárosi Azték Stadionban.
A DÉL-AFRIKAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Védők: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96 – Németország), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukele Kabini (Molde FK – Norvégia), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire – Egyesült Államok)
Középpályások: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela – Portugália), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)
Támadók: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley – Anglia), Thapelo Maseko (AEL Limassol – Ciprus)
Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)
|Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Mexikó–Dél-Afrika
|X–X
|Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion
|Dél-Korea–Csehország
|X–X
|Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Csehország–Dél-Afrika
|X–X
|Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion
|Mexikó–Dél-Korea
|X–X
|Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Csehország–Mexikó
|X–X
|Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Dél-Afrika–Dél-Korea
|X–X