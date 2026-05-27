Labdarúgó-világbajnokság: kihirdették keretüket a dél-afrikaiak

Kihirdette a dél-afrikai válogatott világbajnoki keretét Hugo Broos szövetségi kapitány, a belga szakember kiválasztottjai között mindössze hét légiós található. A Bafana Bafana becenévre hallgató nemzeti csapatba meghívott huszonhat labdarúgó közül a Burnley csatára, Lyle Foster a legismertebb futballista, aki eddigi huszonhat válogatott meccsén tízszer volt eredményes.

Dél-Afrika Csehországgal, Dél-Koreával és Mexikóval együtt az A-csoportba került, Fosterék utóbbival játsszák a nyitómérkőzést június 11-én, a mexikóvárosi Azték Stadionban.

A DÉL-AFRIKAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Védők: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96 – Németország), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukele Kabini (Molde FK – Norvégia), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire – Egyesült Államok)

Középpályások: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela – Portugália), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Támadók: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley – Anglia), Thapelo Maseko (AEL Limassol – Ciprus)

Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)

The final Bafana Bafana 🇿🇦🔥 2026 FIFA World Cup squad is LOCKED IN! ⚽💛💚 From the safe hands in goal to the clinical forwards, these are the players who will represent South Africa on the global stage.



​#BafanaPride@adidasfootball @adidasza @rexona_sa @standardbankza… pic.twitter.com/d9B9NPIpqF — Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 27, 2026