Kétgólos hátrányból egyenlített, fordulatos mérkőzéssel zárta le idényét a bajnok Inter

VARGA BALÁZS
2026.05.23. 20:09
Federico Dimarco gyönyörű gólt lőtt szabadrúgásból (Fotó: Getty Images)
Serie A Internazionale Bologna
A bajnok Internazionale kétgólos hátrányból felállva 3–3-as döntetlent játszott a Bologna vendégeként az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) utolsó, 38. fordulójában.

Gyönyörű szabadrúgásgóllal került előnybe az Inter az első félidő derekán, Federico Dimarco 21 méterről tekert a bal felső sarokba. Két és fél percig sem vezettek a vendégek, mivel Federico Bernardeschi elé pattant oda a labda, aki 10 méterről bal külsővel a jobb alsóba helyezett. Aztán a szünet előtt és után is a Bologna szerzett gólt. Előbb Tommaso Pobega 18 méteres, megpattanó lövése csapta be Josep Martínezt, majd a becsúszó Piotr Zielinskiről pattant a saját kapujába a labda, Martínez csak hozzáérni tudott, védeni nem – öngól.

Kétgólos hátrányban sem adta fel a bajnokcsapat, s a második játékrész közepén sikerült szépíteni. Andy Diouf a szólója után eltalálta a bal kapufát, onnan Pio Espositóhoz pattant a labda, aki az üres kapuba passzolt. A hajrában pedig jött az egyenlítés: Andy Diouf ezúttal már pontosan célzott, 11 méterről a bal felsőbe lőtt, így az Internazionale a bajnokságot 10 meccses veretlenségi sorozattal zárta le. 3–3

OLASZ SERIE A
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)
20.45: Lazio–Pisa (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
15.00: Parma–Sassuolo
18.00: Napoli–Udinese
20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Como
20.45: Lecce–Genoa
20.45: Torino–Juventus
20.45: Hellas Verona–Roma
Pénteken játszották
Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Internazionale

38

27

6

5

89–35

+54 

87 

  2. Napoli

37

22

7

8

57–36

+21 

73 

  3. Roma

37

22

4

11

57–31

+26 

70 

  4. Milan

37

20

10

7

52–33

+19 

70 

  5. Como

37

19

11

7

61–28

+33 

68 

  6. Juventus

37

19

11

7

59–32

+27 

68 

  7. Atalanta

38

15

14

9

51–36

+15 

59 

  8. Bologna

38

16

8

14

49–46

+3 

56 

  9. Lazio

37

13

12

12

39–39

51 

10. Udinese

37

14

8

15

45–47

–2 

50 

11. Sassuolo

37

14

7

16

46–49

–3 

49 

12. Torino

37

12

8

17

42–61

–19 

44 

13. Fiorentina

38

9

15

14

41–50

–9 

42 

14. Parma

37

10

12

15

27–46

–19 

42 

15. Genoa

37

10

11

16

41–50

–9 

41 

16. Cagliari

37

10

10

17

38–52

–14 

40 

17. Lecce

37

9

8

20

27–50

–23 

35 

18. Cremonese

37

8

10

19

31–53

–22 

34 

19. Verona

37

3

12

22

25–59

–34 

21 

20. Pisa

37

2

12

23

25–69

–44 

18 

 

