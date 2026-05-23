Kétgólos hátrányból egyenlített, fordulatos mérkőzéssel zárta le idényét a bajnok Inter
Gyönyörű szabadrúgásgóllal került előnybe az Inter az első félidő derekán, Federico Dimarco 21 méterről tekert a bal felső sarokba. Két és fél percig sem vezettek a vendégek, mivel Federico Bernardeschi elé pattant oda a labda, aki 10 méterről bal külsővel a jobb alsóba helyezett. Aztán a szünet előtt és után is a Bologna szerzett gólt. Előbb Tommaso Pobega 18 méteres, megpattanó lövése csapta be Josep Martínezt, majd a becsúszó Piotr Zielinskiről pattant a saját kapujába a labda, Martínez csak hozzáérni tudott, védeni nem – öngól.
Kétgólos hátrányban sem adta fel a bajnokcsapat, s a második játékrész közepén sikerült szépíteni. Andy Diouf a szólója után eltalálta a bal kapufát, onnan Pio Espositóhoz pattant a labda, aki az üres kapuba passzolt. A hajrában pedig jött az egyenlítés: Andy Diouf ezúttal már pontosan célzott, 11 méterről a bal felsőbe lőtt, így az Internazionale a bajnokságot 10 meccses veretlenségi sorozattal zárta le. 3–3
OLASZ SERIE A
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)
20.45: Lazio–Pisa (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
15.00: Parma–Sassuolo
18.00: Napoli–Udinese
20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Como
20.45: Lecce–Genoa
20.45: Torino–Juventus
20.45: Hellas Verona–Roma
Pénteken játszották
Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
38
27
6
5
89–35
+54
87
|2. Napoli
37
22
7
8
57–36
+21
73
|3. Roma
37
22
4
11
57–31
+26
70
|4. Milan
37
20
10
7
52–33
+19
70
|5. Como
37
19
11
7
61–28
+33
68
|6. Juventus
37
19
11
7
59–32
+27
68
|7. Atalanta
38
15
14
9
51–36
+15
59
|8. Bologna
38
16
8
14
49–46
+3
56
|9. Lazio
37
13
12
12
39–39
0
51
|10. Udinese
37
14
8
15
45–47
–2
50
|11. Sassuolo
37
14
7
16
46–49
–3
49
|12. Torino
37
12
8
17
42–61
–19
44
|13. Fiorentina
38
9
15
14
41–50
–9
42
|14. Parma
37
10
12
15
27–46
–19
42
|15. Genoa
37
10
11
16
41–50
–9
41
|16. Cagliari
37
10
10
17
38–52
–14
40
|17. Lecce
37
9
8
20
27–50
–23
35
|18. Cremonese
37
8
10
19
31–53
–22
34
|19. Verona
37
3
12
22
25–59
–34
21
|20. Pisa
37
2
12
23
25–69
–44
18