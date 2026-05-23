Kétgólos hátrányból egyenlített, fordulatos mérkőzéssel zárta le idényét a bajnok Inter

Gyönyörű szabadrúgásgóllal került előnybe az Inter az első félidő derekán, Federico Dimarco 21 méterről tekert a bal felső sarokba. Két és fél percig sem vezettek a vendégek, mivel Federico Bernardeschi elé pattant oda a labda, aki 10 méterről bal külsővel a jobb alsóba helyezett. Aztán a szünet előtt és után is a Bologna szerzett gólt. Előbb Tommaso Pobega 18 méteres, megpattanó lövése csapta be Josep Martínezt, majd a becsúszó Piotr Zielinskiről pattant a saját kapujába a labda, Martínez csak hozzáérni tudott, védeni nem – öngól.

Kétgólos hátrányban sem adta fel a bajnokcsapat, s a második játékrész közepén sikerült szépíteni. Andy Diouf a szólója után eltalálta a bal kapufát, onnan Pio Espositóhoz pattant a labda, aki az üres kapuba passzolt. A hajrában pedig jött az egyenlítés: Andy Diouf ezúttal már pontosan célzott, 11 méterről a bal felsőbe lőtt, így az Internazionale a bajnokságot 10 meccses veretlenségi sorozattal zárta le. 3–3

OLASZ SERIE A

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)

20.45: Lazio–Pisa (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

15.00: Parma–Sassuolo

18.00: Napoli–Udinese

20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Cremonese–Como

20.45: Lecce–Genoa

20.45: Torino–Juventus

20.45: Hellas Verona–Roma

Pénteken játszották

Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)