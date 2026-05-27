Női NB I: bronzérmes lett az ETO

2026.05.27. 20:21
MTK NB I ETO FC női NB I
Az ETO FC nyerte el a bronzérmet a női labdarúgó NB I-ben, miután házigazdaként 1–0-ra győzött az MTK ellen szerdán, a helyosztó második mérkőzésén.

A párharc első meccsén szombaton az előző négy idényben ezüstérmes győriek idegenben 2–1-re diadalmaskodtak.

A szerdai találkozó 19. percében Süle Dóra kapu elé ívelt labdáját Kükedi Laura fejelte a hálóba, ezzel megszerezte első gólját a mostani évadban. Mint aztán kiderült, ez elegendőnek is bizonyult a mérkőzés és így a párharc megnyeréséhez.

NŐI NB I
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
ETO FC–MTK Budapest 1–0
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az ETO FC javára.

 

