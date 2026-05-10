Majdnem elpazarolta háromgólos előnyét Milánóban az Atalanta

Gyors vendéggóllal indult a házigazdaként tiszta sárgában pályára lépő Milan és az Atalanta rangadója a San Siróban: a 7. percben egy kipattanó labda Éderson elé került, a brazil középpályás pedig egyből lőtt – egyenesen a jobb sarokba. Fél óra telt el, amikor a továbbra is gyengécske formában lévő hazaiak megkapták a másodikat: ezúttal Davide Zappacosta volt eredményes, aki Nikola Krsztovics passzából talált be.

A második félidő sem úgy indult, hogy Massimiliano Allegri csapata fordítani tud: Éderson a gólja az 52. percben egy gólpasszt is kiosztott, mégpedig Giacomo Raspadorinak, aki ballal elemi erejű lövést küldött a rövid felsőbe – bármilyen jól sikerült is a kísérlet, Mike Maignan ebben azért benne volt. A mérkőzés vége felé a vendéglátók igyekeztek kapujukhoz szegezni a kék-feketéket, adtak is feladatot a kapusnak, de a ragyogóan védő Marco Carnesecchin nem lehetett kifogni, amikor pedig ő már verve volt, a kapufa mentett.

A hajrában ugyan a Samuele Ricci szabadrúgásából betaláló Sztrahinja Pavlovics felhőfejese enyhítette valamelyest a hazaiak kínjait, de úgy tűnt, a gól nem volt több szépségtapasznál. Csakhogy a hosszabbítás második percében Marten de Roon szabálytalankodott a saját tizenhatosán belül, a büntetőt Christopher Nkunku pedig kegyetlenül bevágta, így a Milannak ugyan két perc maradt még az egyenlítésre, ám már nem volt több a tarsolyában.

Hősies hazai hajrá ide vagy oda, összességében elmondhatjuk, hogy négy nyeretlen meccse után az Atalanta tét nélkül futballozott egy jót, a továbbra is gödörben lévő Milan pedig, ha így folytatja, lassacskán a Bajnokok Ligája-indulásról is lemondhat... 2–3

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Milan–Atalanta 2–3 (Sz. Pavlovics 88., Nkunku 90+4. – 11-esből, ill. Éderson 7., Zappacosta 30., Raspadori 52.)

Hellas Verona–Como 0–1 (Duvikasz 71.)

Cremonese–Pisa 3–0 (Vardy 31., Bonazzoli 51., Okereke 86.)

Fiorentina–Genoa 0–0

Parma–Roma 2–3 (Strefezza 47., M. Keita 87., ill. Malen 22., 90+11., Rensch 90+4.)

HÉTFŐ

20.45: Napoli–Bologna

SZOMBAT

Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)

Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)

Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)

Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics 1.)

PÉNTEK

Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)