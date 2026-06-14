Tornádóveszély zavarta meg az angol válogatott napját

A Kansas City-ben táborozó angol válogatott szombat délután mintegy 700 érdeklődő előtt tartott nyílt edzést bázisán (Swope Soccer Village), amikor az időjárás közbeszólt.

Először csak heves viharra figyelmeztető jelzés érkezett a környéken tartózkodók, így az angol válogatott tagjainak telefonjaira, később fokozódott a veszély, és immár közelgő tornádóról érkezett a hivatalos üzenet.

A veszélyhelyzet miatt Kansas City-ben a tervezettnél korábban befejezték a szurkolói fesztivált; az angol játékosokat a szállodájukba terelték, és onnan lehettek szemtanúi annak, hogy bár tornádó nem csapott le a közelükben, az erős széllel, heves esőzéssel, kiadós villámlással járó, helyenként áramszünetet okozó vihar nem kerülte el őket.

A vasárnapi programon egyelőre nem kellett változtatni: Thomas Tuchel csapata délelőtt edz Kansas Cityben, és lassan elkezd készülődni a dallasi utazásra – szerdán a texasi városban vár az első mérkőzés Angliára, az ellenfél Horvátország lesz.

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