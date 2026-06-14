Nemzeti Sportrádió

Tornádóveszély zavarta meg az angol válogatott napját

K. Zs.K. Zs.
2026.06.14. 13:15
Nem a tornádó elől menekülnek – ez még a szombati nyílt edzés napos része (Fotó: Getty Images)
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Tornádóveszély miatt fedett helyre kényszerültek az angol labdarúgó-válogatott tagjai szombaton Kansas Cityben, de végül nagyobb baj nem történt – derült ki az ESPN beszámolójából.

A Kansas City-ben táborozó angol válogatott szombat délután mintegy 700 érdeklődő előtt tartott nyílt edzést bázisán (Swope Soccer Village), amikor az időjárás közbeszólt.

Először csak heves viharra figyelmeztető jelzés érkezett a környéken tartózkodók, így az angol válogatott tagjainak telefonjaira, később fokozódott a veszély, és immár közelgő tornádóról érkezett a hivatalos üzenet.

A veszélyhelyzet miatt Kansas City-ben a tervezettnél korábban befejezték a szurkolói fesztivált; az angol játékosokat a szállodájukba terelték, és onnan lehettek szemtanúi annak, hogy bár tornádó nem csapott le a közelükben, az erős széllel, heves esőzéssel, kiadós villámlással járó, helyenként áramszünetet okozó vihar nem kerülte el őket.

A vasárnapi programon egyelőre nem kellett változtatni: Thomas Tuchel csapata délelőtt edz Kansas Cityben, és lassan elkezd készülődni a dallasi utazásra – szerdán a texasi városban vár az első mérkőzés Angliára, az ellenfél Horvátország lesz.

A földet éréskor még minden rendben volt

 

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