Mestermunka Vardytól, nyert a Cremonese Bolognában

Ellentétes előjelekkel várta a Serie A 13. fordulójának záró mérkőzését a Bologna és a Cremonese: a házigazdák a legutóbbi három bajnoki találkozójukat egyaránt megnyerték, míg a cremonaiak egymás után három vereségbe futottak bele. A vendégcsapat a Juventustól és az AS Romától otthon, a Pisától idegenben kapott ki – alighanem utóbbi fájt a legjobban a szürke-pirosaknak. Az emiliaiak a tartományi vetélytárs Parma manapság számukra kötelezőnek tekinthető legyőzése után november 9-én „nagyvadat lőttek”, megverték a Napolit, majd Udinéből is simán elhozták a három pontot – az esélyek egyértelműnek tűntek a Renato Dall’Ara Stadionban.

Persze a papírforma egy dolog, ami a mérkőzésen történik, az pedig egy másik: a cremonaiak ugyanis az előzetes okoskodásokra fittyet hányva a 34. percre kétgólos előnybe kerültek: először Matteo Bianchetti passzából Martín Payero, majd Federico Bonazzoli átadásából csatártársa, Jamie Vardy talált be – a nyáron érkező 38 éves legendának ez volt a harmadik gólja a Serie A-ban. Arról, hogy a vendégek ne mehessenek nyugodtan az öltözőbe, Riccardo Orsolini gondoskodott, aki a Matteo Bianchetti kezezéséért megítélt büntetőt váltotta gólra az első félidő hosszabbításában.

Ám ha valaki arra várt, hogy a lélektani szempontból a legjobb pillanatban betaláló vendéglátók a szünet után gyorsan megfordítják az állást, csalódnia kellett, az 50. percben ugyanis a Tommaso Barbieri jobb oldali beadására a legszebb napjait idézve érkező Vardy újabb gólt szerzett – az angolnak még arra is volt gondja, hogy elhúzza a labdát a nem túl határozottan kimozduló Federico Ravaglia mellett. Nyolc perccel később már három gól állhatott volna a brit gólzsák neve mellett, de egy szögletnél a kapufára fejelt, majd Filippo Tercacciano zárhatta volna le a mérkőzést, ám három méterről az üresen tátongó kapu fölé lőtt. A hosszabbítás perceit a saját kapuja előtt, leginkább szögletek kivédekezésével töltötte a vendégcsapat – mindezt sikerrel tette, s 3–1-es győzelmével alighanem a forduló legnagyobb meglepetését szerezte.

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

Bologna–Cremonese 1–3 (Orsolini 45+3. – 11-esből, ill. Payero 31., Vardy 34., 50.)

VASÁRNAP

Roma–Napoli 0–1 (David Neres 36.)

Atalanta–Fiorentina 2–0 (Kossounou 41., Lookman 51.)

Pisa–Internazionale 0–2 (La. Martínez 69., 83.)

SZOMBAT

Milan–Lazio 1–0 (Leao 51.)

Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)

Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)

Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)

PÉNTEK

Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53