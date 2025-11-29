Nemzeti Sportrádió

Kenan Yildiz duplája három pontot ért a Juventusnak a Cagliari ellen

2025.11.29. 20:00
A Genoa hazai környezetben győzött 2–1-re a Verona ellen, míg a Parma ugyancsak odahaza kapott ki az Udinesétől az olasz futballélvonal (Serie A) 13. fordulójában. A szombati nap harmadik mérkőzésén a Juventus hátrányból felállva tudott nyerni a Cagliari ellen.

A Cagliari 25 perc játék után kissé váratlanul szerezte meg a vezetést Torinóban, Palestra centerezését Sebastiano Esposito küldte a hálóba. Egy perccel később már érkezett is a „zebrák” válasza, Kenan Yildiz átlövésből volt eredményes. A török válogatott támadó a szünet előtt is betalált, megfordítva a találkozót.

A fordulás után a Spalletti-csapat sikeresen megőrizte előnyét, így a rekordbajnok idénybeli hatodik győzelmét könyvelhette el. 2–1

A KORA DÉLUTÁNI MECCSEKEN

A vezetést még a Verona szerezte meg Genovában a 21. percben, de a szünet előtt már a hazai közönség ünnepelt, amikor Lorenzo Colombo gólra váltotta Vitinha remek indítását. A második félidő derekán Morten Thorsby fejjel volt eredményes, s ez három pontot ért a „griffeknek” – ez volt egyúttal Daniele De Rossi első bajnoki győzelme új csapata élén, zsinórban két döntetlen után. 2–1

Eközben az Udinese már a 11. percben előnybe került Parmában Nicolo Zaniolo góljával. A 64. percben Mariano Troilo utolsó emberként volt szabálytalan, ezért (némi VAR-ozás után) kiállították, míg az ebből következő tizenegyest Keinan Davis gólra váltotta, s ez elég is volt az udinei győzelemhez. 0–2

OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)
Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)
Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)
Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)
Később 
20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Internazionale
18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Roma129315–6+9 27 
2. Milan1274118–9+9 25 
3. Napoli1281319–11+8 25 
4. Internazionale128426–13+13 24 
5. Bologna1273221–8+13 24 
6. Como1366119–7+12 24 
7. Juventus1365217–12+5 23 
8. Lazio1253415–9+6 18 
9. Udinese1353514–20–6 18 
10. Sassuolo1352616–1617 
11. Cremonese1235413–16–3 14 
12. Torino1235411–21–10 14 
13. Atalanta1227314–1413 
14. Cagliari1325613–19–6 11 
15. Genoa1325613–20–7 11 
16. Parma132569–17–8 11 
17. Pisa1217410–16–6 10 
18. Lecce122468–16–8 10 
19. Fiorentina126610–19–9 
20. Verona13678–20–12 

 

 

Ezek is érdekelhetik