Kenan Yildiz duplája három pontot ért a Juventusnak a Cagliari ellen
A Cagliari 25 perc játék után kissé váratlanul szerezte meg a vezetést Torinóban, Palestra centerezését Sebastiano Esposito küldte a hálóba. Egy perccel később már érkezett is a „zebrák” válasza, Kenan Yildiz átlövésből volt eredményes. A török válogatott támadó a szünet előtt is betalált, megfordítva a találkozót.
A fordulás után a Spalletti-csapat sikeresen megőrizte előnyét, így a rekordbajnok idénybeli hatodik győzelmét könyvelhette el. 2–1
A KORA DÉLUTÁNI MECCSEKEN
A vezetést még a Verona szerezte meg Genovában a 21. percben, de a szünet előtt már a hazai közönség ünnepelt, amikor Lorenzo Colombo gólra váltotta Vitinha remek indítását. A második félidő derekán Morten Thorsby fejjel volt eredményes, s ez három pontot ért a „griffeknek” – ez volt egyúttal Daniele De Rossi első bajnoki győzelme új csapata élén, zsinórban két döntetlen után. 2–1
Eközben az Udinese már a 11. percben előnybe került Parmában Nicolo Zaniolo góljával. A 64. percben Mariano Troilo utolsó emberként volt szabálytalan, ezért (némi VAR-ozás után) kiállították, míg az ebből következő tizenegyest Keinan Davis gólra váltotta, s ez elég is volt az udinei győzelemhez. 0–2
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
Juventus–Cagliari 2–1 (Yildiz 27., 44., ill. S. Esposito 26.)
Genoa–Hellas Verona 2–1 (Colombo 40., Thorsby 62., ill. Belgali 21.)
Parma–Udinese 0–2 (Zaniolo 11., K. Davis 65. – 11-esből)
Kiállítva: Troilo (Parma, 64.)
Később
20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Internazionale
18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Match4)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Como–Sassuolo 2–0 (Duvikasz 14., A. Moreno 53.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Roma
|12
|9
|–
|3
|15–6
|+9
|27
|2. Milan
|12
|7
|4
|1
|18–9
|+9
|25
|3. Napoli
|12
|8
|1
|3
|19–11
|+8
|25
|4. Internazionale
|12
|8
|–
|4
|26–13
|+13
|24
|5. Bologna
|12
|7
|3
|2
|21–8
|+13
|24
|6. Como
|13
|6
|6
|1
|19–7
|+12
|24
|7. Juventus
|13
|6
|5
|2
|17–12
|+5
|23
|8. Lazio
|12
|5
|3
|4
|15–9
|+6
|18
|9. Udinese
|13
|5
|3
|5
|14–20
|–6
|18
|10. Sassuolo
|13
|5
|2
|6
|16–16
|0
|17
|11. Cremonese
|12
|3
|5
|4
|13–16
|–3
|14
|12. Torino
|12
|3
|5
|4
|11–21
|–10
|14
|13. Atalanta
|12
|2
|7
|3
|14–14
|0
|13
|14. Cagliari
|13
|2
|5
|6
|13–19
|–6
|11
|15. Genoa
|13
|2
|5
|6
|13–20
|–7
|11
|16. Parma
|13
|2
|5
|6
|9–17
|–8
|11
|17. Pisa
|12
|1
|7
|4
|10–16
|–6
|10
|18. Lecce
|12
|2
|4
|6
|8–16
|–8
|10
|19. Fiorentina
|12
|–
|6
|6
|10–19
|–9
|6
|20. Verona
|13
|–
|6
|7
|8–20
|–12
|6