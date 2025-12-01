Keddi sportműsor: Newcastle–Tottenham, Barcelona–Atlético Madrid

DECEMBER 2., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

20.30: AFC Bournemouth–Everton

20.30: Fulham–Manchester City (Tv: Match4)

21.15: Newcastle United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

NÉMET KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Hertha BSC (II.)–Kaiserslautern (II.)

18.00: Mönchengladbach–St. Pauli

21.00: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen (Tv: Sport2)

21.00: RB Leipzig–Magdeburg

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Juventus–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

A 19. FORDULÓ ELŐRE HOZOTT MÉRKŐZÉSE

21.00: Barcelona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)

19.00: Ebro (IV.)–Osasuna

19.00: Numancia (IV.)–Mallorca

19.00: Portugalete (V.)–Alavés

21.00: Navalcarnero (IV.)–Getafe

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG

0.00: Magyarország–Honduras, Cancun – élőben az NSO Facebook-oldalán!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

19.00: férfiak, 2. forduló; nők, 2. forduló

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT (ROTTERDAM)

18.00: Argentína–Egyiptom

20.30: Hollandia–Ausztria

F-CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

18.30: Tunézia–Kína

21.00: Franciaország–Lengyelország

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Spanyolország–Szerbia (Tv: M4 Sport)

18.00: Izland–Montenegró (Tv: M4 Sport)

20.30: Németország–Feröer (Tv: M4 Sport)

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

6. forduló

A-csoport

18.30: Flensburg (német)–Bidasoa (spanyol) (Tv: Sport1)

E-csoport

20.45: HF Karlskrona (svéd)–FTC-Green Collect (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 5.00: Golden State Warriors–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1170 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI CHALLENGE-KUPA

1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó

19.00: ZOK Igman Ilidza (bosnyák)–Fatum Nyíregyháza

NŐI MAGYAR KUPA

Nyolcaddöntő

19.00: Haladás VSE–Vasas SC

FÉRFI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő, visszavágó

20.00: Kecskeméti RC–Fino Kaposvár

SÍLÖVÉSZET

15.15: világkupa, nők, egyéni, Östersund (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

13.45 és 19.45: UK Championship, York (Tv: Eurosport1)

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS EURÓPA-BAJNOKSÁG, LUBLIN

10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport)

Benne: női 400 m gyors (Ábrahám Minna, Késely Ajna, Pádár Nikolett, Zsebők Laura), férfi 400 m gyors (Betlehem Dávid, Márton Richárd, Sárkány Zalán), női 50 m pillangó (Komoróczy Lora), férfi 50 m pillangó (Szabó Szebasztián), női 100 m mell (Fángli Henrietta), férfi 100 m mell, női 200 m hát (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 200 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 4x50 m gyorsváltó (Magyarország), férfi 4x50 m gyorsváltó

19.00: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)

Benne: női 400 m gyors DÖNTŐ, férfi 400 m gyors DÖNTŐ, női 50 m pillangó középdöntő, férfi 50 m pillangó középdöntő, női 100 m mell középdöntő, férfi 100 m mell középdöntő, női 200 m hát középdöntő, férfi 200 m hát középdöntő, 4x50 női gyorsváltó DÖNTŐ, 4x50 férfi gyorsváltó DÖNTŐ

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

Csoportkör, 5. forduló, C-csoport

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Brescia (olasz) (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Szalai Kristóf. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Minden esetben követni kell-e a csapat utasításait?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: A vonalban Détári Lajos. A női kézilabda vb összefoglalója Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: ma már ez is történelem – az elmúlt hét legemlékezetesebb sporteseményei

12.00: Bajnokok: Sákovicsné Dömölky Lídia, műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Interjúk Hollandiából a női kézilabda-válogatott tagjaival. Kapcsoljuk tudósítónkat, Németh Kornélt a helyszínről

15.40: Kovács Erikát, a Nemzeti Sport szakíróját hívjuk, a téma a rövid pályás úszó Európa-bajnokság

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, L. Pap István, Gergelics József

17.05: Édes magyar sportnyelvünk

17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával

17.30: Interjú a PDC-világbajnokságot is megjáró dartsozóval, Bezzeg Nándorral

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Interjú Bánhidi Ákossal, a korcsolyázószövetség gyorsasági ágazati igazgatójával

19.00: Közvetítés a rövid pályás úszó Európa-bajnokságról

19.30: Interjúk a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség díjátadójáról

20.00: A női kézilabda-világbajnokság friss hírei

20.30: Közvetítés az FTC–Brescia férfi vízilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál

22.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág