Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: Newcastle–Tottenham, Barcelona–Atlético Madrid

2025.12.01. 22:52
Angliában bajnokikat, Olaszországban és Németországban kupameccseket, míg Spanyolországban bajnoki rangadót és kupafordulót is rendeznek kedden. A női kézilabda-világbajnokságon elkezdődik a középdöntős szakasz. Az FTC férfi kézilabdacsapata Európa-liga-mérkőzést játszik, míg a zöld-fehérek pólósai BL-meccsen ugranak medencébe. Íme, a keddi sportműsor!

 DECEMBER 2., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
20.30: AFC Bournemouth–Everton
20.30: Fulham–Manchester City (Tv: Match4)
21.15: Newcastle United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

NÉMET KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
18.00: Hertha BSC (II.)–Kaiserslautern (II.)
18.00: Mönchengladbach–St. Pauli
21.00: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen (Tv: Sport2)
21.00: RB Leipzig–Magdeburg

OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Juventus–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
A 19. FORDULÓ ELŐRE HOZOTT MÉRKŐZÉSE 
21.00: Barcelona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!  

SPANYOL KIRÁLY-KUPA  
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)
19.00: Ebro (IV.)–Osasuna 
19.00: Numancia (IV.)–Mallorca
19.00: Portugalete (V.)–Alavés
21.00: Navalcarnero (IV.)–Getafe 

SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG
0.00: Magyarország–Honduras, Cancun – élőben az NSO Facebook-oldalán!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

DARTS 
WDF-világbajnokság, Frimley Green
19.00: férfiak, 2. forduló; nők, 2. forduló

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák 

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT (ROTTERDAM)
18.00: Argentína–Egyiptom 
20.30: Hollandia–Ausztria 
F-CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
18.30: Tunézia–Kína 
21.00: Franciaország–Lengyelország 
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Spanyolország–Szerbia (Tv: M4 Sport) 
18.00: Izland–Montenegró (Tv: M4 Sport) 
20.30: Németország–Feröer (Tv: M4 Sport) 
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR
6. forduló
A-csoport
18.30: Flensburg (német)–Bidasoa (spanyol) (Tv: Sport1)
E-csoport
20.45: HF Karlskrona (svéd)–FTC-Green Collect (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 5.00: Golden State Warriors–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1170 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
NŐI CHALLENGE-KUPA
1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó
19.00: ZOK Igman Ilidza (bosnyák)–Fatum Nyíregyháza
NŐI MAGYAR KUPA
Nyolcaddöntő
19.00: Haladás VSE–Vasas SC
FÉRFI MAGYAR KUPA
Negyeddöntő, visszavágó
20.00: Kecskeméti RC–Fino Kaposvár

SÍLÖVÉSZET
15.15: világkupa, nők, egyéni, Östersund (Tv: Eurosport2) 

SZNÚKER
13.45 és 19.45: UK Championship, York (Tv: Eurosport1) 

ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS EURÓPA-BAJNOKSÁG, LUBLIN
10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport) 
Benne: női 400 m gyors (Ábrahám Minna, Késely Ajna, Pádár Nikolett, Zsebők Laura), férfi 400 m gyors (Betlehem Dávid, Márton Richárd, Sárkány Zalán), női 50 m pillangó (Komoróczy Lora), férfi 50 m pillangó (Szabó Szebasztián), női 100 m mell (Fángli Henrietta), férfi 100 m mell, női 200 m hát (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 200 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 4x50 m gyorsváltó (Magyarország), férfi 4x50 m gyorsváltó
19.00: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)
Benne: női 400 m gyors DÖNTŐ, férfi 400 m gyors DÖNTŐ, női 50 m pillangó középdöntő, férfi 50 m pillangó középdöntő, női 100 m mell középdöntő, férfi 100 m mell középdöntő, női 200 m hát középdöntő, férfi 200 m hát középdöntő, 4x50 női gyorsváltó DÖNTŐ, 4x50 férfi gyorsváltó DÖNTŐ

VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
Csoportkör, 5. forduló, C-csoport
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Brescia (olasz) (Tv: M4 Sport+) 

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Szalai Kristóf. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Minden esetben követni kell-e a csapat utasításait?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: A vonalban Détári Lajos. A női kézilabda vb összefoglalója Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: ma már ez is történelem – az elmúlt hét legemlékezetesebb  sporteseményei  
12.00: Bajnokok: Sákovicsné Dömölky Lídia, műsorvezető: Szegő Tibor 
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás. Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Interjúk Hollandiából a női kézilabda-válogatott tagjaival. Kapcsoljuk tudósítónkat, Németh Kornélt a helyszínről
15.40: Kovács Erikát, a Nemzeti Sport szakíróját hívjuk, a téma a rövid pályás úszó Európa-bajnokság
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, L. Pap István, Gergelics József
17.05: Édes magyar sportnyelvünk
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: Interjú a PDC-világbajnokságot is megjáró dartsozóval, Bezzeg Nándorral

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Interjú Bánhidi Ákossal, a korcsolyázószövetség gyorsasági ágazati igazgatójával
19.00: Közvetítés a rövid pályás úszó Európa-bajnokságról 
19.30:  Interjúk a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség díjátadójáról
20.00: A női kézilabda-világbajnokság friss hírei
20.30: Közvetítés az FTC–Brescia férfi vízilabda BL-csoportmérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál
22.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág

 

