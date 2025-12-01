Vízilabda: nincs már hibátlan csapat a fiú ifjúsági bajnokságban

A fiú ifjúsági vízilabda-bajnokság 14. fordulójának vasárnapi játéknapján eldőlt, hogy nem lesz hibátlan csapat az alapszakasz végén,

az eddig százszázalékos UVSE ugyanis a Semmelweis OSC otthonában szenvedett 12–11-es vereséget.

A Szentesi Ádám irányította UVSE eddig a mérkőzésig mind a 13 találkozóját megnyerte, az újbudaiak viszont borsot törtek a listavezető orra alá.

A Petik Attila által edzett Semmelweis OSC remekül kezdte a meccset, és 7–0-val indulva az első nyolc percet 7–1-re nyerte meg, a második negyed elején pedig 8–1 is volt az állás. Ezt követően az UVSE elkezdte ledolgozni a hátrányát, de az összecsapás végére egy gólt meg tudott őrizni előnyéből a hazai csapat.

„Nagyon nagy gratuláció a csapatomnak a győzelemhez, mert egy nagyon jó és eredményes Újpestet sikerült legyőznünk – kezdte értékelését Petik Attila a klubhonlapon. – Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a meccs előtti tizenhárom per tizenhármas győzelmi mutatójuk.

A mérkőzést nagyon motiváltan és pontosan kezdték a fiúk és fantasztikus első negyedet produkáltak.

Az UVSE persze minden megpróbált, de helyén volt az eszünk és a szívünk, így mi örülhettünk a meccs végén.”

A Semmelweis OSC-ben Rázga Csaba is lőtt egy gólt az UVSE-nek Forrás: Semmelweis OSC

A Semmelweis OSC ezzel a sikerével a hatodik a tizenhatcsapatos alapszakaszban, amelyben

az UVSE a vereség ellenére is megőrizte az első helyét.

Az élcsapatok közül a Szeged a Budapesti Honvédot 8–5-re, a KSI a szombathelyi AVUS-t 27–5-re, az FTC a Kecskemétet 25–8-ra győzte le hazai környezetben, míg a Szolnok az Eger vendégeként tudott nyerni 12–5-re.

Az ifjúsági bajnokság tabellája a szövetségi honlapon ITT érhető el.

(Kiemelt képünkön: Török Vince Ádám egy gólt lőtt a Semmelweis OSC-ben az UVSE-nek Forrás: Semmelweis OSC)