Nemzeti Sportrádió

Mindkét római csapat kétgólos sikert aratott a Serie A-ban

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.23. 19:57
null
Noslin (balra) és Guendouzi (jobbra) szállította a Lazio sikerét (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lazio Roma Serie A Lecce Cremonese AS Roma
Mindkét római együttes könnyed sikert könyvelhetett el az olasz élvonal (Serie A) vasárnapi játéknapján.

Az AS Roma már a 17. percben megszerezte a vezetést a Cremonese vendégeként Matías Soulé góljával, majd a második félidő derekán Evan Ferguson és Wesley is betalált. A középmezőnyben tanyázó hazaiak részéről Francesco Folino kozmetikázta az eredményt a ráadásban. 1–3

A kora esti mérkőzésen a Lazio szinte végig teljes mezőnyfölényben játszott a Lecce ellen a saját közönsége előtt, és a 29. percben a vezetést is megszerezte Mattéo Guendouzi góljával. A „sasok” a folytatásban is nyomás alatt tartották ellenfelüket, de újabb gól nem született, így a hajrában a Leccének is akadtak jó momentumai. Ezzel együtt gólt így is a Sarri-csapat szerzett, Tijjani Noslin egy kontrát befejezve elsőre még a kilépő Falconéba lőtt, de a kipattanót már befejelte, beállítva ezzel a végeredményt. 2–0

OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
Cremonese–Roma 1–3 (Folino 90+3., ill. Soulé 17., Ferguson 64., Wesley 69.)
Lazio–Lecce 2–0 (Guendouzi 29., Noslin 90+5.)

Korábban
Verona–Parma 1–2 (Giovane 65., ill. Pellegrino 18., 80.)

Később
20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Hétfő
18.30: Torino–Como
20.45: Sassuolo–Pisa

Szombaton játszották
Napoli–Atalanta 3–1 (David Neres 17., 38., Lang 45., ill. Scamacca 52.)
Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)
Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)
Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)

 

A SERIE A ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Roma

12

9

3

15–  6

+9 

27 

  2. Napoli

12

8

1

3

19–11

+8 

25 

  3. Internazionale  

11

8

3

26–12

+14 

24 

  4. Bologna

12

7

3

2

21– 8

+13 

24 

  5. Milan

11

6

4

1

17–  9

+8 

22 

  6. Juventus

12

5

5

2

15–11

+4 

20 

  7. Lazio

12

5

3

4

15–  9

+6 

18 

  8. Como

11

4

6

1

12–  6

+6 

18 

  9. Sassuolo

11

5

1

5

14–12

+2 

16 

10. Udinese

12

4

3

5

12–20

–8 

15 

11. Cremonese

12

3

5

4

13–16

–3 

14 

12. Torino

11

3

5

3

10–16

–6 

14 

13. Atalanta

12

2

7

3

14–14

13 

14. Cagliari

12

2

5

5

12–17

–5 

11 

15. Parma

12

2

5

5

9–15

–6 

11 

16. Lecce

12

2

4

6

8–16

–8 

10 

17. Pisa

11

1

6

4

8–14

–6 

18. Genoa

12

1

5

6

11–19

–8 

19. Fiorentina

12

6

6

10–19

–9 

20. Verona

12

6

6

7–18

–11 

 

 

Lazio Roma Serie A Lecce Cremonese AS Roma
Legfrissebb hírek

A Milan nyerte a Derby della Madonninát!

Olasz labdarúgás
2 órája

Serie A: Pellegrino duplájával Veronában aratott sikert a Parma

Olasz labdarúgás
10 órája

David Neres vezérletével a Napoli könnyedén megverte az Atalantát

Olasz labdarúgás
2025.11.22. 22:39

Serie A: őrült meccs Szardínián, Udinében nyert a Bologna, ikszelt Firenzében a Juve

Olasz labdarúgás
2025.11.22. 17:06

Újratervezés a Napolinál: Conte hosszú hibaleltárral várta vissza játékosait a bajnoki szünetről

Olasz labdarúgás
2025.11.21. 12:40

Gattuso szeretné, ha leállna az olasz bajnokság a vb-pótselejtező előtt

Foci vb 2026
2025.11.21. 10:54

Újabb veterán szupersztárt csábíthat el a Milan – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.11.18. 15:31

A Lazio elnöke papot hívott a sok sérülés miatt

Olasz labdarúgás
2025.11.16. 18:08
Ezek is érdekelhetik