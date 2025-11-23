Mindkét római csapat kétgólos sikert aratott a Serie A-ban
Az AS Roma már a 17. percben megszerezte a vezetést a Cremonese vendégeként Matías Soulé góljával, majd a második félidő derekán Evan Ferguson és Wesley is betalált. A középmezőnyben tanyázó hazaiak részéről Francesco Folino kozmetikázta az eredményt a ráadásban. 1–3
A kora esti mérkőzésen a Lazio szinte végig teljes mezőnyfölényben játszott a Lecce ellen a saját közönsége előtt, és a 29. percben a vezetést is megszerezte Mattéo Guendouzi góljával. A „sasok” a folytatásban is nyomás alatt tartották ellenfelüket, de újabb gól nem született, így a hajrában a Leccének is akadtak jó momentumai. Ezzel együtt gólt így is a Sarri-csapat szerzett, Tijjani Noslin egy kontrát befejezve elsőre még a kilépő Falconéba lőtt, de a kipattanót már befejelte, beállítva ezzel a végeredményt. 2–0
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
Cremonese–Roma 1–3 (Folino 90+3., ill. Soulé 17., Ferguson 64., Wesley 69.)
Lazio–Lecce 2–0 (Guendouzi 29., Noslin 90+5.)
Korábban
Verona–Parma 1–2 (Giovane 65., ill. Pellegrino 18., 80.)
Később
20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Hétfő
18.30: Torino–Como
20.45: Sassuolo–Pisa
Szombaton játszották
Napoli–Atalanta 3–1 (David Neres 17., 38., Lang 45., ill. Scamacca 52.)
Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)
Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)
Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Roma
12
9
–
3
15– 6
+9
27
|2. Napoli
12
8
1
3
19–11
+8
25
|3. Internazionale
11
8
–
3
26–12
+14
24
|4. Bologna
12
7
3
2
21– 8
+13
24
|5. Milan
11
6
4
1
17– 9
+8
22
|6. Juventus
12
5
5
2
15–11
+4
20
|7. Lazio
12
5
3
4
15– 9
+6
18
|8. Como
11
4
6
1
12– 6
+6
18
|9. Sassuolo
11
5
1
5
14–12
+2
16
|10. Udinese
12
4
3
5
12–20
–8
15
|11. Cremonese
12
3
5
4
13–16
–3
14
|12. Torino
11
3
5
3
10–16
–6
14
|13. Atalanta
12
2
7
3
14–14
0
13
|14. Cagliari
12
2
5
5
12–17
–5
11
|15. Parma
12
2
5
5
9–15
–6
11
|16. Lecce
12
2
4
6
8–16
–8
10
|17. Pisa
11
1
6
4
8–14
–6
9
|18. Genoa
12
1
5
6
11–19
–8
8
|19. Fiorentina
12
–
6
6
10–19
–9
6
|20. Verona
12
–
6
6
7–18
–11
6