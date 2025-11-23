Mindkét római csapat kétgólos sikert aratott a Serie A-ban

Az AS Roma már a 17. percben megszerezte a vezetést a Cremonese vendégeként Matías Soulé góljával, majd a második félidő derekán Evan Ferguson és Wesley is betalált. A középmezőnyben tanyázó hazaiak részéről Francesco Folino kozmetikázta az eredményt a ráadásban. 1–3

A kora esti mérkőzésen a Lazio szinte végig teljes mezőnyfölényben játszott a Lecce ellen a saját közönsége előtt, és a 29. percben a vezetést is megszerezte Mattéo Guendouzi góljával. A „sasok” a folytatásban is nyomás alatt tartották ellenfelüket, de újabb gól nem született, így a hajrában a Leccének is akadtak jó momentumai. Ezzel együtt gólt így is a Sarri-csapat szerzett, Tijjani Noslin egy kontrát befejezve elsőre még a kilépő Falconéba lőtt, de a kipattanót már befejelte, beállítva ezzel a végeredményt. 2–0

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

Cremonese–Roma 1–3 (Folino 90+3., ill. Soulé 17., Ferguson 64., Wesley 69.)

Lazio–Lecce 2–0 (Guendouzi 29., Noslin 90+5.)

Korábban

Verona–Parma 1–2 (Giovane 65., ill. Pellegrino 18., 80.)

Később

20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Hétfő

18.30: Torino–Como

20.45: Sassuolo–Pisa

Szombaton játszották

Napoli–Atalanta 3–1 (David Neres 17., 38., Lang 45., ill. Scamacca 52.)

Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)

Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)

Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)