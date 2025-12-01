Nemzeti Sportrádió

Niké Liga: Tuboly Máté a forduló válogatottjában

2025.12.01. 21:02
Tuboly Máté (középen) remekül játszott Trencsénben (Fotó: DAC)
Tuboly Máté, a Dunaszerdahely játékosa bekerült a szlovák Niké Liga hétvégi 16. fordulójának álomcsapatába.

A DAC szombaton 3–0-ra győzött Trencsénben, a vendégek egyik legjobbja Tuboly Máté volt, aki a szokásos színvonalas teljesítményén túl kétszer is kiemelkedőt alkotott: előbb mesterien, külsővel, a védők mögött ugratta ki Samsindin Ourót, akinek beadása után Pa Assan Corr megszerezte a vezetést a vendégeknek, nem sokkal később pedig fejjel mentette szögletre Sahmurza Adirbekov kapuba tartó lövését. A televíziós jogokat birtokló Markíza a legjobb tizenegybe jelölte a magyar játékost.

„Örülök ennek, de a legfontosabb, hogy jó játék után biztosan szereztük meg a három pontot. Bízom benne, hogy a sikersorozatunk a héten is folytatódik” – mondta lapunknak Tuboly, aki mellett a DAC-ból Tsotne Kapanadze került be a hétvége álomtizenegyébe.

A DAC szerdán kupameccsen a Nagymihályt fogadja, vasárnap bajnoki találkozón az örök rivális Nagyszombat látogat a Mol Arénába. 

