Serie A: őrült meccs Szardínián, Udinében nyert a Bologna, ikszelt Firenzében a Juve

2025.11.22. 17:06
Gennaro Borrelli két gólja sem volt elég a Cagliarinak a győzelemhez (Fotó: Getty Images)
Udinese Genoa Serie A Bologna Cagliari
Kétszer is előnybe került a Genoa Cagliariban, ahol a házigazdák fordítani tudtak, és 3–3-as döntetlen született. Továbbra is remek idényt fut a Bologna, az emiliaiak ezúttal az Udinesét intézték el idegenben 3–0-ra; most sem lett meg a Fiorentina első győzelme, a lilák 1–1-re végeztek a Juventusszal.

A közönség igencsak mozgalmas első félidőt láthatott Cagliariban, ahol a kiesőzónában tanyázó Genoa vendégeskedett. A vendégek a 18. percben Vitinha közeli lövésével szereztek vezetést, a szárdok negyedórával később Gennaro Borrelli fejesével egyenlítettek. A félidő hajrájában Leo Östigard góljával ismét előnybe került ligúriai csapat, de csak két percig tartott az öröm, Sebastiano Esposito ugyanis szép összjáték végén egalizált. A második félidőben nagyjából tizenöt percet kellett várni az újabb gólra, amellyel immár a házigazdák kerültek előnybe: Gabriele Zappa beadásából Borelli bebólintotta a maga második, csapata harmadik találatát. A vendégek azonban nem adták fel, s a 83. percben a spanyol balbekk, Aarón Martín révén gondoskodtak arról, hogy izgalmas legyen a hajrá, ám több gól már nem esett – a játék képe alapján igazságos a pontosztozkodás. 3–3

Az első játékrészben nem esett gól a pazar formában lévő Bologna udinei vendégszereplésén, ám a második félidőben kinyitották a gólcsapot a látogatók. Az 54. percben Riccardo Orsolini labdájából Tommaso Pobega lőtt a kapu bal oldalába, hat perccel később aztán utóbbinak már előkészítőre sem volt szüksége, labdát csent a védőktől, s mivel a befejezése ismét pontos volt, máris kétgólos előnybe került a csapata. A végén még Federico Bernardeschi is betalált, fölényessé téve a vendégek sikerét. 0–3

Nem kényeztették el a játékosok a közönséget Firenzében, ahol a Juventus vendégjátékának első fél órájában mindössze egy megadott, majd visszavont tizenegyes borzolta a kedélyeket: a „zebrák” javára megítélt büntetőt VAR-vizsgálat után helyezte hatályon kívül Daniele Doveri játékvezető. Úgy tűnt, eseménytelenül végződik a két ősi vetélytárs csatájának első felvonása, ám a hosszabbítás hatodik percében a Juve bal oldali futója, Filip Kosztics előtt adódott remek lehetőség, a szerb válogatott játékos pedig élt is vele, és közvetlenül a tizenhatos vonala elől David De Gea kapujának jobb alsó sarkába bombázott.

Nem örülhetett azonban sokáig a vezetésnek a torinói csapat, a lilák ugyanis három perccel a második félidő kezdete után kiegyenlítettek, mégpedig Rolando Mandragora révén, aki távolról óriási gólt ragasztott a jobb felsőbe. Ezzel el is fogytak a gólok, így hiába alakított ki több helyzetet a Juventus, megint nem tudtak nyerni a fehér-feketék, akik tizenkét forduló alatt immár öt döntetlennél tartanak. Persze ők még mindig kisebb bajban vannak a jelenleg utolsó előtti firenzeieknél, akiknek ennyi idő alatt egyetlenegy győzelem sem jött össze… 1–1

OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)
Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)
Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)
20.45: Napoli–Atalanta (Tv: Arena4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
12.30: Hellas Verona–Parma
15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)
18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Hétfő
18.30: Torino–Como
20.45: Sassuolo–Pisa

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale118326–12+14 24 
2. Bologna1273221–8+13 24 
3. Roma118312–5+7 24 
4. Milan1164117–9+8 22 
5. Napoli1171316–10+6 22 
6. Juventus1255215–11+4 20 
7. Como1146112–6+6 18 
8. Sassuolo1151514–12+2 16 
9. Lazio1143413–9+4 15 
10. Udinese1243512–20–8 15 
11. Cremonese1135312–13–1 14 
12. Torino1135310–16–6 14 
13. Atalanta1127213–11+2 13 
14. Cagliari1225512–17–5 11 
15. Lecce112458–14–6 10 
16. Pisa111648–14–6 
17. Parma111557–14–7 
18. Genoa1215611–19–8 
19. Fiorentina126610–19–9 
20. Verona11656–16–10 

 

 

