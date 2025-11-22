Serie A: őrült meccs Szardínián, Udinében nyert a Bologna, ikszelt Firenzében a Juve

A közönség igencsak mozgalmas első félidőt láthatott Cagliariban, ahol a kiesőzónában tanyázó Genoa vendégeskedett. A vendégek a 18. percben Vitinha közeli lövésével szereztek vezetést, a szárdok negyedórával később Gennaro Borrelli fejesével egyenlítettek. A félidő hajrájában Leo Östigard góljával ismét előnybe került ligúriai csapat, de csak két percig tartott az öröm, Sebastiano Esposito ugyanis szép összjáték végén egalizált. A második félidőben nagyjából tizenöt percet kellett várni az újabb gólra, amellyel immár a házigazdák kerültek előnybe: Gabriele Zappa beadásából Borelli bebólintotta a maga második, csapata harmadik találatát. A vendégek azonban nem adták fel, s a 83. percben a spanyol balbekk, Aarón Martín révén gondoskodtak arról, hogy izgalmas legyen a hajrá, ám több gól már nem esett – a játék képe alapján igazságos a pontosztozkodás. 3–3

Az első játékrészben nem esett gól a pazar formában lévő Bologna udinei vendégszereplésén, ám a második félidőben kinyitották a gólcsapot a látogatók. Az 54. percben Riccardo Orsolini labdájából Tommaso Pobega lőtt a kapu bal oldalába, hat perccel később aztán utóbbinak már előkészítőre sem volt szüksége, labdát csent a védőktől, s mivel a befejezése ismét pontos volt, máris kétgólos előnybe került a csapata. A végén még Federico Bernardeschi is betalált, fölényessé téve a vendégek sikerét. 0–3

Nem kényeztették el a játékosok a közönséget Firenzében, ahol a Juventus vendégjátékának első fél órájában mindössze egy megadott, majd visszavont tizenegyes borzolta a kedélyeket: a „zebrák” javára megítélt büntetőt VAR-vizsgálat után helyezte hatályon kívül Daniele Doveri játékvezető. Úgy tűnt, eseménytelenül végződik a két ősi vetélytárs csatájának első felvonása, ám a hosszabbítás hatodik percében a Juve bal oldali futója, Filip Kosztics előtt adódott remek lehetőség, a szerb válogatott játékos pedig élt is vele, és közvetlenül a tizenhatos vonala elől David De Gea kapujának jobb alsó sarkába bombázott.

Nem örülhetett azonban sokáig a vezetésnek a torinói csapat, a lilák ugyanis három perccel a második félidő kezdete után kiegyenlítettek, mégpedig Rolando Mandragora révén, aki távolról óriási gólt ragasztott a jobb felsőbe. Ezzel el is fogytak a gólok, így hiába alakított ki több helyzetet a Juventus, megint nem tudtak nyerni a fehér-feketék, akik tizenkét forduló alatt immár öt döntetlennél tartanak. Persze ők még mindig kisebb bajban vannak a jelenleg utolsó előtti firenzeieknél, akiknek ennyi idő alatt egyetlenegy győzelem sem jött össze… 1–1

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)

Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)

Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)

20.45: Napoli–Atalanta (Tv: Arena4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

12.30: Hellas Verona–Parma

15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)

18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Hétfő

18.30: Torino–Como

20.45: Sassuolo–Pisa