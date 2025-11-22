Serie A: őrült meccs Szardínián, Udinében nyert a Bologna, ikszelt Firenzében a Juve
A közönség igencsak mozgalmas első félidőt láthatott Cagliariban, ahol a kiesőzónában tanyázó Genoa vendégeskedett. A vendégek a 18. percben Vitinha közeli lövésével szereztek vezetést, a szárdok negyedórával később Gennaro Borrelli fejesével egyenlítettek. A félidő hajrájában Leo Östigard góljával ismét előnybe került ligúriai csapat, de csak két percig tartott az öröm, Sebastiano Esposito ugyanis szép összjáték végén egalizált. A második félidőben nagyjából tizenöt percet kellett várni az újabb gólra, amellyel immár a házigazdák kerültek előnybe: Gabriele Zappa beadásából Borelli bebólintotta a maga második, csapata harmadik találatát. A vendégek azonban nem adták fel, s a 83. percben a spanyol balbekk, Aarón Martín révén gondoskodtak arról, hogy izgalmas legyen a hajrá, ám több gól már nem esett – a játék képe alapján igazságos a pontosztozkodás. 3–3
Az első játékrészben nem esett gól a pazar formában lévő Bologna udinei vendégszereplésén, ám a második félidőben kinyitották a gólcsapot a látogatók. Az 54. percben Riccardo Orsolini labdájából Tommaso Pobega lőtt a kapu bal oldalába, hat perccel később aztán utóbbinak már előkészítőre sem volt szüksége, labdát csent a védőktől, s mivel a befejezése ismét pontos volt, máris kétgólos előnybe került a csapata. A végén még Federico Bernardeschi is betalált, fölényessé téve a vendégek sikerét. 0–3
Nem kényeztették el a játékosok a közönséget Firenzében, ahol a Juventus vendégjátékának első fél órájában mindössze egy megadott, majd visszavont tizenegyes borzolta a kedélyeket: a „zebrák” javára megítélt büntetőt VAR-vizsgálat után helyezte hatályon kívül Daniele Doveri játékvezető. Úgy tűnt, eseménytelenül végződik a két ősi vetélytárs csatájának első felvonása, ám a hosszabbítás hatodik percében a Juve bal oldali futója, Filip Kosztics előtt adódott remek lehetőség, a szerb válogatott játékos pedig élt is vele, és közvetlenül a tizenhatos vonala elől David De Gea kapujának jobb alsó sarkába bombázott.
Nem örülhetett azonban sokáig a vezetésnek a torinói csapat, a lilák ugyanis három perccel a második félidő kezdete után kiegyenlítettek, mégpedig Rolando Mandragora révén, aki távolról óriási gólt ragasztott a jobb felsőbe. Ezzel el is fogytak a gólok, így hiába alakított ki több helyzetet a Juventus, megint nem tudtak nyerni a fehér-feketék, akik tizenkét forduló alatt immár öt döntetlennél tartanak. Persze ők még mindig kisebb bajban vannak a jelenleg utolsó előtti firenzeieknél, akiknek ennyi idő alatt egyetlenegy győzelem sem jött össze… 1–1
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)
Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)
Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)
20.45: Napoli–Atalanta (Tv: Arena4)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
12.30: Hellas Verona–Parma
15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)
18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Hétfő
18.30: Torino–Como
20.45: Sassuolo–Pisa
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|11
|8
|–
|3
|26–12
|+14
|24
|2. Bologna
|12
|7
|3
|2
|21–8
|+13
|24
|3. Roma
|11
|8
|–
|3
|12–5
|+7
|24
|4. Milan
|11
|6
|4
|1
|17–9
|+8
|22
|5. Napoli
|11
|7
|1
|3
|16–10
|+6
|22
|6. Juventus
|12
|5
|5
|2
|15–11
|+4
|20
|7. Como
|11
|4
|6
|1
|12–6
|+6
|18
|8. Sassuolo
|11
|5
|1
|5
|14–12
|+2
|16
|9. Lazio
|11
|4
|3
|4
|13–9
|+4
|15
|10. Udinese
|12
|4
|3
|5
|12–20
|–8
|15
|11. Cremonese
|11
|3
|5
|3
|12–13
|–1
|14
|12. Torino
|11
|3
|5
|3
|10–16
|–6
|14
|13. Atalanta
|11
|2
|7
|2
|13–11
|+2
|13
|14. Cagliari
|12
|2
|5
|5
|12–17
|–5
|11
|15. Lecce
|11
|2
|4
|5
|8–14
|–6
|10
|16. Pisa
|11
|1
|6
|4
|8–14
|–6
|9
|17. Parma
|11
|1
|5
|5
|7–14
|–7
|8
|18. Genoa
|12
|1
|5
|6
|11–19
|–8
|8
|19. Fiorentina
|12
|–
|6
|6
|10–19
|–9
|6
|20. Verona
|11
|–
|6
|5
|6–16
|–10
|6